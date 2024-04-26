«Аугсбург» – «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (27.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 31-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Аугсбург» – «Вердер», который состоится 27 апреля 2024 года
«Аугсбург»
«Фуггеры» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии занимают восьмое место. Рассмотрим недавние матчи с участием команды. В матче 29-го тура Бундеслиги «Аугсбург» дома взял верх над «Унионом» (2:0).
19 апреля с разницей в пару мячей «Фуггеры» проиграли на выезде «Орлам» из Франкфурта-на-Майне (1:3).
«Вердер»
«Бременцы» на сегодняшний день в турнирной таблице Бундеслиги находятся на одиннадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Вердера» за последнее время. В рамках матча 29-го тура чемпионата Германии с большим счётом «Зелёно-белые» проиграли «Байеру» (0:5).
На прошлых выходных «Вердер» со счётом 2:1 выиграл дома у «Швабов».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аугсбург» – 1.76
- Ничья – 4.30
- Победит «Вердер» – 4.20
- Победит «Аугсбург» с форой -1.5 гола – 2.75
- Тотал голов больше 3.5 – 2.32
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.56
Статистика
- Две победы одержали «Фуггеры» в пяти крайних матчах
- За такой же период «Музыканты» выиграли в одной встрече
- Четыре очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
Компания Pinnacle ставку в предстоящем матче предлагает сделать на победу «Аугсбурга» с коэффициентом 1.76. На своём поле «Фуггеры» обычно выигрывают у «Бременцев». Предстоящий матч, скорее всего, не станет исключением.