«Аугсбург» – «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (27.04.2024)

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сегодня, 18:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 31-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Аугсбург» – «Вердер», который состоится 27 апреля 2024 года

«Аугсбург»

«Фуггеры» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии занимают восьмое место. Рассмотрим недавние матчи с участием команды. В матче 29-го тура Бундеслиги «Аугсбург» дома взял верх над «Унионом» (2:0).

19 апреля с разницей в пару мячей «Фуггеры» проиграли на выезде «Орлам» из Франкфурта-на-Майне (1:3).

«Вердер»

«Бременцы» на сегодняшний день в турнирной таблице Бундеслиги находятся на одиннадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Вердера» за последнее время. В рамках матча 29-го тура чемпионата Германии с большим счётом «Зелёно-белые» проиграли «Байеру» (0:5).

На прошлых выходных «Вердер» со счётом 2:1 выиграл дома у «Швабов».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аугсбург» – 1.76

Ничья – 4.30

Победит «Вердер» – 4.20

Победит «Аугсбург» с форой -1.5 гола – 2.75

Тотал голов больше 3.5 – 2.32

Тотал голов меньше 3.5 – 1.56

Статистика

Две победы одержали «Фуггеры» в пяти крайних матчах

За такой же период «Музыканты» выиграли в одной встрече

Четыре очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle ставку в предстоящем матче предлагает сделать на победу «Аугсбурга» с коэффициентом 1.76. На своём поле «Фуггеры» обычно выигрывают у «Бременцев». Предстоящий матч, скорее всего, не станет исключением.