«Црвена Звезда» – «Буде/Глимт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Црвена Звезда» – «Буде/Глимт», который состоится 28 августа 2024 года
«Црвена Звезда»
Сербская команда смогла забить на выезде и проиграла всего в один мяч в Норвегии, что оставляет неплохие шансы все-таки пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Для этого «Црвена Звезда» с первых минут обрушит всю свою атакующую мощь на соперника и постарается добиться первого забитого мяча как можно быстрее.
20 августа «Црвена Звезда» проиграла в Лиге чемпионов «Буде/Глимт» (1:2), а 15 числа в чемпионате разгромила «Чукарички» (4:1).
«Буде/Глимт»
«Буде/Глимт» уже превзошел ожидания букмекеров, которые не верили в команду даже на своем стадионе. Тем не менее, коллектив выиграл с разницей в один мяч, что не является весомым преимуществом, а потому нервного ответного поединка не избежать. Гости постараются сыграть компактно и не дарить сопернику мячи вблизи ворот, а также искать свои моменты в атаке.
24 августа «Буде/Глимт» разгромил «Сарспсборг 08» (6:0), а 20 числа обыграл в первой игре сербскую «Црвену Звезду» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Црвена Звезда» – 2.1
- Ничья – 3.83
- Победит «Буде/Глимт» – 3.3
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.65
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.25
Статистика
- Сербский клуб проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Буде/Глимт» выиграл шесть из десяти последних поединков на выезде
- «Црвена Звезда» забивала в девяти из десяти встречах на своем стадионе
Прогноз
Поставить на победу «Црвены Звезды», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Чемпион Сербии на своем поле будет играть совсем по-другому и сможет перевести противостояние в дополнительное время как минимум.