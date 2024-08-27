«Црвена Звезда» – «Буде/Глимт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 августа 2024, 18:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Црвена Звезда» – «Буде/Глимт», который состоится 28 августа 2024 года

«Црвена Звезда»

Сербская команда смогла забить на выезде и проиграла всего в один мяч в Норвегии, что оставляет неплохие шансы все-таки пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Для этого «Црвена Звезда» с первых минут обрушит всю свою атакующую мощь на соперника и постарается добиться первого забитого мяча как можно быстрее.

20 августа «Црвена Звезда» проиграла в Лиге чемпионов «Буде/Глимт» (1:2), а 15 числа в чемпионате разгромила «Чукарички» (4:1).

«Буде/Глимт»

«Буде/Глимт» уже превзошел ожидания букмекеров, которые не верили в команду даже на своем стадионе. Тем не менее, коллектив выиграл с разницей в один мяч, что не является весомым преимуществом, а потому нервного ответного поединка не избежать. Гости постараются сыграть компактно и не дарить сопернику мячи вблизи ворот, а также искать свои моменты в атаке.

24 августа «Буде/Глимт» разгромил «Сарспсборг 08» (6:0), а 20 числа обыграл в первой игре сербскую «Црвену Звезду» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Црвена Звезда» – 2.1

Ничья – 3.83

Победит «Буде/Глимт» – 3.3

Тотал больше 2.5 мячей – 1.65

Тотал больше 2.5 мячей – 2.25

Статистика

Сербский клуб проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Буде/Глимт» выиграл шесть из десяти последних поединков на выезде

«Црвена Звезда» забивала в девяти из десяти встречах на своем стадионе

Прогноз

Поставить на победу «Црвены Звезды», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Чемпион Сербии на своем поле будет играть совсем по-другому и сможет перевести противостояние в дополнительное время как минимум.