«Валенсия» – «Вильярреал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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31 августа 2024, 03:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Валенсия» – «Вильярреал», который состоится 31 августа 2024 года

«Валенсия»

Мало кто ожидал, что «Валенсия» станет худшей командой Ла Лиги после первых трех туров нового сезона. Коллектив единственный в турнирной таблице, кто еще не набирал очков и поэтому тренерам и футболистам необходимо кардинально менять ситуацию. Набрать очки в игре с «Вильярреалом» было бы очень полезно хозяевам, ведь соперник непростой, а значит в случае успеха «летучие мыши» станут увереннее в последующих встречах

28 августа «Валенсия» проиграла на выезде «Атлетику» Бильбао (0:1), а ранее 23 числа уступила «Сельте» (1:3).

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» смогла за три тура набрать семь очков, что можно считать неплохим результатом. «Вильярреал» сейчас располагается на единоличном втором месте и отстает на два пункта от лидера «Барселоны». Коллективу очень нужно побеждать и оставаться в зоне лидеров, и он может воспользоваться не лучшим состоянием соперника, чтобы добыть три пункта.

26 августа «Вильярреал» переиграл в результативном матче «Сельту» (4:3), а 23 августа на выезде одолел «Севилью» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Валенсия» – 2.7

Ничья – 3.5

Победит «Вильярреал» – 2.65

Тотал больше 2.5 мячей – 1.85

Тотал больше 2.5 мячей – 1.95

Статистика

«Вильярреал» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Валенсия» проиграла пять домашних поединков из десяти последних

«Желтая субмарина» добилась трех побед в пяти встречах с «Валенсией» за последнее время

Прогноз

Поставить на ничтью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.5. Предполагаем, что «Валенсия» сможет собраться с силами и хотя бы не проиграть на своем поле такому непростому сопернику. Прогнозируем, что клубы поделят очки в этой встрече.