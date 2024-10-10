Защитник из РПЛ устроил скандал и отстоял главного тренера. Самый достойный поступок сезона

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10 октября 2024, 18:02

Капитан не дал Осинькина в обиду.

В региональных клубах всегда запах политики

Команды РПЛ в основном содержатся корпорациями, которые почти всегда государственные. Также есть другой тип меценатства – региональная поддержка из казны. Такой метод финансирования профессиональных команд всегда связан с конкретными чиновниками. Они решают, сколько средств выделят. Выбирают отношение к футболу в регионе. Призывы спасти тот или иной клуб, как было с «Амкаром» в Перми, не сработают, если нет интереса к большой игре у конкретного руководителя.

В Самаре финансирование щедрое. «Крылья Советов» в прошлом году потратили 2.09 миллиарда рублей, из которых намного меньше половины поступили от коммерческих услуг разного рода. Проще говоря, значительную часть денег выдают местные депутаты. Причем они постоянно используют тему клуба для разных споров между собой. Легко найти летнее заявление депутата Государственной Думы, который называл клуб «кормушкой губернаторов» и «огромной бездонной коррупционной дырой».

Региональные клубы всегда о политике, а нас интересует футбол. Вот только иногда внутренние конфликты влияют именно на игру. В «Крыльях Советов» нашлись люди, которые хотели уволить представителей спортивного блока – директора Корниленко и тренера Осинькина, чтобы поставить своих людей. В данном случае речь шла о молодом тренере Игнашевиче. Бывший игрок ЦСКА якобы предлагал поставить спортивным менеджером самарского клуба человека, которому доверяет лично.

В результате заварилась большая каша. С одной стороны, нынешние руководители «Крыльев Советов» боялись, чтобы сверху не назначили других управленцев, а им указали на дверь. С другой стороны, сразу была негативная реакция фанатов. Создали петицию, чтобы не трогали Осинькина и дали работать. Понятно, что тень Игнашевича нависала над 59-летним наставником, мешала работать. Апогей истории наступил, когда высказался капитан команды Солдатенков, который позвонил губернатору.

Капитан команды сохранил Осинькину работу

Поскольку возник резонанс, то политики отреагировали предсказуемо. Раз есть недовольство и выступил капитан команды, а не спрятал голову в песок, как почти всегда бывает, то можно рассказывать об интересах болельщиков и жителей региона, о развитии профессионального спорта в Самаре. Одним словом, Солдатенков испугал тех, кто хотел убрать Осинькина после поражения от «Локомотива», поставив Игнашевича. И тут возвращаемся к бюджету клуба – 2 миллиарда рублей, большие деньги.

Также не стоит забывать, что у «Крыльев Советов» веселые трансферы. Много раз отдавали ценных молодых футболистов за копейки. Рекордной продажей самарцев остается Илья Максимов, который более десяти лет назад перебрался в «Анжи» за 5 млн евро. При этом Глушенкова, Соболева, Зиньковского, Пиняева и Сергеева отдавали в богатые клубы дешевле. Плохо, что не научились сразу работать с зарубежными клубами. Аргентинец Гарре до травмы мог принести «Крыльям Советов» в районе 7 млн евро.

Голландский латераль Бейл, когда был в лучшей форме, легко мог уйти за 2-3 млн евро, хотя подписали его за смешные для большого футбола 200 тысяч евро. «Крылья Советов» часто упускают выгоду. Но это вопрос не к Осинькину. Тренер в «Чертаново» и Самаре воспитал многих приличных игроков. Солдатенков правильно возмутился, ведь победа над «Рубином» помогла начать собирать очки в РПЛ , а поражение от «Локомотива» не было унизительным и не говорит о плохой работе тренера.

Не сомневаемся, что Игнашевич перспективный наставник. Но у «Крыльев Советов» банально нет состава под его футбол с прессингом и пятью защитниками. Если пытаться играть с мячом, как «Балтика», игнорируя вертикальную природу самарского состава, где в идеале надо заходить с флангов в центр, адресуя мяч Сергееву, то можно доиграться до борьбы за выживание в итоге. Также Игнашевичу могли не подойти Мендес, Бабкин и Костанса в центре. Они вряд ли одинаково готовы к игре в мелкий пас.

Команде пора показать качественный футбол

Против отставки Осинькина не только человеческий фактор. Речь о толковом возрастном специалисте, который себя ещё может показать. Против такого решения также ошибки руководства. Привезли многих новичков слишком поздно, чтобы у «Крыльев Советов» был шанс показать неплохой футбол, как против «Локомотива», в более ранних матчах. Олейников, Галдамес, Ороз, Мендес и Сергеев не успели сыграться. У Осинькина будут шансы выдать неплохой отрезок после спорных месяцев.

Особенно на фоне поступка Солдатенкова. Это его лучшая игра в защите в сезоне, ведь на поле у воспитанника «Чертаново» не всегда получается так здорово. Но «Крылья Советов» однозначно не подходят для последних мест в таблице. Осинькину надо выдумать несколько новых фокусов за паузу на игры сборных. А футболистам пора от боев за пределами поля с чиновниками перейти к качественному футболу. Желание точно имеется, против «Локомотива» создали много качественных шансов.

Но голкипер соперника Лантратов взял 7 ударов из 7. Москвичи выжали свой гол, а вот у самарцев проблемы не только в обороне. Солдатенков поступил по-мужски, это не обсуждается. Но решение защитить тренера от дворцовых интриг не отменяет ни ужасный старт «Крыльев Советов», так как разница 1:11 в первых трех турах, ни глупые ничьи с теми, кого могли обыграть. Весной Осинькин тоже не впечатлил результатами. Так что идея заменить тренера – это одновременно интриги и влияние неудач.