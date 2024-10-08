Команда-сенсация ушла в тень. Алонсо разбирает «Баварию» и «Милан», но «Байер» ошибается чаще

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08 октября 2024, 21:52

Эта кампания – экзамен.

Магия продержалась три матча

Все восхищались тем, как «Байер» упорно не хотел проигрывать и продлевал серию без поражений матч за матчем. Коллектив уже прозвали «Неверлузеном», они продвигались по сетке Лиги Европы и Кубка Германии, приближали чемпионство. Да, в итоге магию в финале развеяла «Аталанта» – но для «фармацевтов» то поражение так и осталось единственным сезоном. Да и «золотой дубль» для молодой и наглой команды – отличное достижение.

Наибольший интерес вызывало то, удастся ли эту магию перенести на следующий сезон. Поначалу казалось, что получилось – уже в поединке за Суперкубок при 1:2 сравняли на 88-й минуте и добыли победу по пенальти. В следующем же матче (первый тур Бундеслиги) пострадал Мёнхенгладбах – «Боруссия» отыгралась с 0:2 к 85-й минуте, игра двигалась к ничьей. Но Вирц забил победный. На 11-й добавленной минуте.

Следом был повержен «Карл Цейсс» в Кубке Германии (1:0, забил Хофманн на 52-й минуте), но на этом всё. Конец сказке положил «Лейпциг». «Фармацевты» вновь вырвались вперёд на два мяча, но не удержали преимущество. Только банде Марко Розе, в отличие от «Боруссии», удалось дожать соперника. Опенда забил третий на 80-й минуте и остановил «Байер».

Зато теперь «фармацевты» избавились от груза ожиданий, сложится ли новый сезон так же, как предыдущий. Можно не бояться ошибки.

«Фармацевты» всё ещё добиваются успехов

При этом Леверкузен не стал ощутимо хуже. Команда по-прежнему хороша даже против европейских грандов. С такими успели сыграть дважды. Сначала столкнулись с «Баварией», которую Венсан Компани повёл возвращать титул. Мюнхенцы стартовали с шести побед подряд, причём «Ульм» в Кубке и «Хольштайн Киль» с «Вердером» в чемпионате просто смели – 4:0, 6:1 и 5:0 соответственно. Матч с загребским «Динамо» в Лиге чемпионов вообще за скобками – он завершился разгромом 9:2.

Им «Байер» просто отдал владение. Поскольку сами мюнхенцы отбирают инициативу на мяче, а «фармацевты» раскрываются в вертикальном футболе, им игра на контратаках была на руку. Леверкузенцы первыми открыли счёт в матче (на 31-й минуте отличился Андрих), спустя восемь минут равенство на табло вернул Павлович. И на этом команды решили остановиться.

В следующем же поединке «Байер» столкнулся с «Миланом» — и там команда одержала победу. В равной борьбе «фармацевтам» помог гол Бонифаца на 51-й минуте. «Россонери» просто ничем не смогли ответить.

Для «фармацевтов» это вторая победа в Лиге чемпионов. Пока никакие опасения в отношении команды не сбываются.

Ушли в тень – и молодой команде это на пользу

А опасения эти были. Всё же «Байер» стремительно и неожиданно ворвался в топ, смешал карты в раскладах Бундеслиги и ЛЕ . Почти оформил требл. Обычно такие команды проваливаются так же быстро, как забираются на вершину – потому что нет прочной основы и опыта, чтобы её выстроить. Вдобавок в новом сезоне на команду должна была навалиться Лига чемпионов – а это совсем иной уровень соперников.

Во всеми своими испытаниями «Байер» справляется. В этом плане отчасти даже хорошо, что команда допустила пару осечек на старте. Поражение от «Лейпцига» позволило трезво взглянуть на ситуацию и оценить свои силы. «Фармацевтам» по-прежнему предстоит много работы, у команды немало слабых мест. Ничья с «Хольштайн Килем» эти мысли лишь подтвердила.

«Фармацевтам» не хватает стабильности – поэтому уже на этом отрезке они трижды позволяли сопернику отыграться с 0:2. При этом никуда не разбежавшиеся лидеры держат команду в топе. Из-за своих ошибок Леверкузен отстал от «Баварии» и «Лейпцига» на три очка, замыкает топ-5. Но это позволяет снизить давление ожиданий. Молодой команде, которая только выходит на уровень ЛЧ и готовится впервые столкнуться «Барсой», «Бенфикой», ПСЖ , это должно сыграть на руку.

Для многих этот сезон – решающий

«Фармацевты» сохранили костяк – исключительная удача для скромного коллектива, сенсационно залетевшего на вершину. Остались Бонифац, Адли, Вирц, Фримпонг, Гримальдо, Та – хотя на некоторых претендовали даже «Реал» и «Бавария». Тот же главный тренер Хаби Алонсо получал предложения из «Баварии», «Ливерпуля», от «сливочных». И всё равно остался.

В то же время кристально ясно – сильнейший состав «Байера» удастся сохранить максимум до следующего лета. Всех мотивировало предстоящее возвращение в ЛЧ . Команда добилась ошеломительного успеха, есть мотивация его закрепить и подтвердить конкурентоспособность «Байера». Плюс здесь молодые Вирц, Фримпонг и другие получали полную поддержку и уже были интегрированы в систему. По этой причине логично было остаться – хотя в других случаях игроки нередко решали уехать.

Эта мотивация на ближайший сезон. Показать, что способен держать марку на длительной дистанции, обрести стабильность – и уже тогда отправиться на повышение. На того же Флориана, например, уже претендует «Реал». При этом ехать туда надо абсолютно уверенным в своих силах – как иначе конкурировать с такими монстрами, как Беллингем?

Для Хаби Алонсо это тренерский вызов, поскольку вопрос стабильности для наставника стоит в разы острее – это прямой показатель его работы. Испанец отказал европейским грандам, чтобы отплатить «Байеру» за доверие – а заодно проверить, насколько прошлогодний успех заслужен. По задумке текущий сезон будет кульминацией для «фармацевтов».