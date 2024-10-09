Не только «Манчестер Юнайтед» в отчаянии. Знаменитые и успешные клубы сдали позиции

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09 октября 2024, 09:28

Провал тен Хага – вершина айсберга.

«Манчестер Юнайтед» – 14-е место в АПЛ

Предсказуемо шутят о лучших четырнадцатых номерах в истории футбола. Кройф, Анри, Хаби Алонсо и «Манчестер Юнайтед». Клуб на унизительной позиции, юмором тут не поможешь. Руководители взяли паузу. Боятся выгонять тен Хага, поскольку выбор следующего тренера будет на их совести. Эрика привели до них, можно списывать всё на Глейзеров. Страх сковал, игра дорогого состава ужасная. У голландца новый «рекорд», худший старт МЮ в истории, 2 победы в семи турах, разница мячей 5:8. Меньше в АПЛ забила только одна команда, полный провал для гранда уровня «Манчестер Юнайтед». Непонятно, почему тен Хаг вообще остался в клубе после последнего места в группе Лиги чемпионов и неудачной погони за новой путевкой в престижный турнир в АПЛ . Также у тен Хага скромные результаты в Лиге Европы. Домашняя ничья против «Твенте», спасение с голом Магуайра в Лиге Европы против «Порту». Тен Хаг добивает великий клуб.

«Реал Сосьедад» – 15-е место в Ла Лиге

У клуба из Сан-Себастьяна не тот статус, что у «Манчестер Юнайтед», понятное дело. Но это команда с чемпионствами в прошлом, клуб с традициями. И, что важно, с выходом в Лигу чемпионов год назад. Теперь клуб, за который мечтает заиграть после травмы Захарян – Арсен скоро вернется к тренировкам, представляет Испанию в Лиге Европы. Дела идут плохо. В первом туре едва не проиграли «Ницце», но голкипер испанцев взял пенальти. Затем дома уступили «Андерлехту» 1:2, хотя у бельгийцев тоже всё сложно. Плохо играют в родном чемпионате, меняли тренера. Но «Реал Сосьедад» «поплыл». Состав у них сильный, интересный, есть чемпионы Европы на поле. Тренер опытный. Руководство не такое странное, как у «Валенсии», которая ещё ниже в таблице в зоне вылета. Но баски лишь на три очка выше, чем «Лос Чес». У команды Захаряна 9 пунктов после 9 туров. У лидера Ла Лиги «Барселоны» 24 очка. «Реал Сосьедад» таким стартом убьет шансы на возвращение в Лигу чемпионов.

«Боруссия» Д – 7-е место в Бундеслиге

Понимаем, почему на восьмой строчке в Бундеслиге «Штутгарт». У них лучшего снайпера забрали в «Боруссию» из Дортмунда, но молодой тренер нашел замену. Отвлечение на Лигу чемпионов сказывается на темпе швабов. А вот «Боруссия» весной была в финале Лиги чемпионов, у них больше опыта на парных фронтах. Но теперь не использовали тот чудесный психологический импульс на старте нового сезона. Молодой тренер Шахин очень интересный специалист. У турка хорошее образование, не только футбольные дипломы, смышленый парень. Но Терзич год назад набрал 14 очков на старте, а у Нури всего 10 пунктов, 2 поражения и 1 ничья в шести матчах. По составу и пиковым возможностям «Боруссия» среди самых интересных команд Европы. А по результатам отстают от «Фрайбурга», «Айнтрахта» и «Лейпцига». «Штутгарт» разгромил «шмелей» 5:1, уступили «Униону». Удивительный разгром «Селтика» повеселил публику. Но фанатам нужен рывок в стиле «Байера», а не седьмое место в чемпионате Германии.

«Болонья» – 13-е место в Серии А

Жертвы ничьих, новых нагрузок в Лиге чемпионов, кадровых потерь и перехода тренера в «Ювентус». Но предсказуемость отката не значит, что это хороший результат. Все знали, что Мотта не задержится в Болонье. Все знали, что в Лиге чемпионов будет непросто. Но «Болонья» едва не проиграла дома «Шахтёру». Свои моменты не реализовали, а в ответ получили промах Судакова с пенальти, повезло не уступить. В Ливерпуле итальянцы себя тоже не показали, проиграли Слоту. А ещё хуже, что в знакомой Серии А, где нельзя начинать ничейные серии, чтобы не сломаться и не воевать за выживание в год дебюта в ЛЧ , у команды тренера Итальяно лишь 1 победа в 7 матчах. Проиграли только лидеру «Наполи», но пять мировых прибивают ко дну таблицы. До зоны прямого вылета всего три пункта. После паузы на игры сборных у «Болоньи» есть игры с «Астон Виллой» и «Миланом», будет сложно не продолжить собирать осечки. «Болонья» потеряла искру, а это критически важно для «выскочек» и дебютантов серьезного уровня.

«Атлетико» – 3-е место в таблице

Сейчас объясним, что «Атлетико» здесь делает, хотя они не седьмые и не десятые в таблице Примеры. «Матрасники» – один из самых богатых клубов планеты. У них стабильный тренер, Симеоне раз в жизни выпал из первой тройки в Ла Лиге. Как раз в прошлом сезоне, когда уступил «Жироне». Каталонцы сейчас на 12-й строчке, но это закономерный откат. А вот «Атлетико» стал третьей силой в Испании, бывали в финалах Лиги чемпионов. Уступили «Реалу», но добрались на высоту, о которой другие только мечтают. Однако год назад после 9 туров шли вторыми в двух пунктах от лидера, набрав 22 очка. Сейчас у Симеоне 17 баллов, 5 ничьих в 9 турах. Отсутствие поражений не оправдывает. С Облаком, Гризманном и Альваресом планировали штурмовать вершину. Но упустили форварда Довбика, норвежец Серлот ниже классом. У «Барселоны» фора в 7 очков, слишком много для участия «Атлетико» в чемпионской гонке. А именно это задача, ведь клубу нужны рекордные доходы.

«Рома» – 9-е место в Серии А

Римские журналисты вчера писали, что американский владелец «волков» может вернуть Де Росси. Что вообще происходит? Молодого тренера выгнали после сложного старта. Назначили не Тухеля с победой в Лиге чемпионов за душой, а Юрича, бывшего наставника «Торино». Результаты не очень-то улучшились. «Рома» проиграла «Эльфсборгу» в еврокубках. Допустила ничью против «Монцы» после роскошного гола Довбика. Артём прошел мимо толпы защитников на ложных замахах и забил. Но победу не удержали, результаты странные, хотя состав интересный. Владелец «Ромы» рассчитывал на прорыв. Сезон ещё можно спасти, до «Лацио» лишь три очка. Вот только соседи, невзирая на напряженную ситуацию до старта сезона, в первой четверке. А «волки» глупо потеряли много очков. И уволили тренера в сентябре, как делают аутсайдеры. Весной «Рома» надеялась попасть в Лигу чемпионов, но уступила на финише «Болонье». Теперь клубы вместе в списке неудачников старта сезона.