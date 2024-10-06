Оборона жёстко подставила «Динамо» в дерби. ЦСКА добился своего на 89-й минуте битвы

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вчера, 21:45

Николич выиграл в дождливом дерби.

У «Динамо» случился приступ паники на старте

Пришли в себя лишь после перерыва. Едва не перевернули игру, завелись, забили. Мог получиться полноценный матч на встречных курсах, если бы футболисты Лички «вышли на поле» раньше. Хозяева стадиона могут благодарить Гуарирапу – форвард ЦСКА стал героем «Динамо» в первом тайме, не реализовав парочку моментов. Команда Лички так часто ошибалась в защите до перерыва, что счет 0:3 в пользу «армейцев» – минимум для такого футбола. ЦСКА реализовал только один момент в первом тайме.

Если выделить худшие отрезки для обороны «Динамо», то такую плохую игру в защите в РПЛ можно было увидеть лишь у «Спартака» из классических лидеров. Но даже «красно-белые» отказались от настолько грубых ошибок в последнее время. А ЦСКА не хватило «массы», чтобы смять «Динамо» во время панической атаки. Ближе к перерыву у «Динамо» проклюнулись первые комбинации. У них не только Нгамалё умеет переламывать матчи благодаря голевым действиям, как показал гол Карраскаля.

Хорхе забил бывшему клубу после того, как Личка в перерыве выпустил Фомина и Маричаля. Даниил помог успокоить игру «Динамо», а вот Николас «привез» решающий гол. Именно уругваец сохранил свежего форварда «армейцев» Мусаева в правильной позиции. Хотя «Динамо» рассчитывало на ничью 1:1, на 89-й минуте невероятная ошибка в обороне позволила ЦСКА снова выйти вперед. «Армейцы» нашли свой момент, ведь целые шоссе к воротам Лунёва «Динамо» оставляло в основном до перерыва.

Но все усилия, которые позволили подравнять игру и забить гол, разбил очередной коллективный ляп в обороне. ЦСКА провел плохой второй тайм, особенно если сравнивать с первым. Но у «Динамо» три удара в створ ворот Акинфеева, а у «армейцев» 7. Огромная разница по игре в защите. Хотя Тюкавин грамотнее как форвард, чем Гуарирапа и Мусаев, ему не дали такой свободы у чужих ворот, как нападающим ЦСКА . В первом тайме «Динамо» подстраховал голкипер Лунёв, но Мусаев его в итоге переиграл.

ЦСКА в последних матчах поймал быстрый темп

Команда Николича не может играть равномерно целый поединок. Но в играх против соперников разного уровня появлялись классические «армейские» комбинации. Сработались в одной схеме, приноровились друг к другу. Не удивляет, что в последних четырех матчах до дерби с «Динамо» потеряли очки только против «Рубина» в гостях. Футболисты ЦСКА обыграли в Кубке «Краснодар», получили по три очка против «Ахмата» и «Пари НН», соперников с более скромными результатами.

У ЦСКА на первых минут дерби с «Динамо» получилось завладеть инициативой. «Армейцы» несколько лет не побеждали братского соперника в РПЛ . А если говорить о стадионе имени Яшина, то у «красно-синих» до сегодняшнего дня никогда не было победы. Сразу пошли вперед, создали моменты и забили довольно быстрый мяч. «Динамо» плохо перестраивалось, оставляя свободу между линиями. Дождливое поле часто помогает прессингу. ЦСКА надавил на соперника на фланге, развил атаку.

Мяч быстро доставили Файзуллаеву в центр. Аббосбек снова доказал, что ему недолго в РПЛ осталось. Узбекский атакующий хавбек слишком хорош, чтобы не перебраться в топ-5. На днях игроку исполнился 21 год – накормил команду пловом. Файзуллаев заслужил все комплименты. Невероятно умный игрок. Если не остановится в развитии, то можно получить атакующего хавбека в стиле Давида Сильвы с четкими передачами и хлестким ударом. Вот только играет не один человек.

«Динамо» в подвешенном состоянии в этом сезоне

Какой футбол у Лички? Точно не атакующий. «Динамо» редко подолгу и в высоком темпе контролирует мяч. Им тяжело играть совсем без брака. А для рационального стиля нужны не только голы Нгамалё и Тюкавина, но также надежные действия в защите. Оборона «Динамо» много раз подставляла голкипера Лунёва в новом сезоне. Резервиста Лещука в кубковых поединках тоже не жалели. Если хвалить защитника, то это Майсторович, который с ЦСКА сыграть не сумел из-за мышечной травмы.

Пожалуй, оправдалась гипотеза, данная весной. Не бывает такой трагичной потери первого в истории титула в РПЛ без психологических последствий. «Динамо» точно не слабая команда. Но невероятно часто ошибаются в обороне. Только двойная оплошность Гуарирапы – венесуэльский форвард сначала залез в офсайд, а потом не попал в пустые ворота, спасла хозяев поля от новых пропущенных мячей до перерыва. Со счета 0:3 они бы не отыгрались. «Динамо» провалилось на старте дерби.

Увидели один из худших отрезков команды за несколько лет. Все линии сломались, хотя ЦСКА взял паузу после первого мяча. «Армейцы» слишком легко развивали атаки с ударами. Нельзя позволять сопернику так играть, наслаждаясь безнаказанностью в атаке. С мячом команда Лички тоже работала неважно. Карраскаль и Бителло не поддерживали Лаксальта до перерыва. Схема «4-1-4-1» опасная, если плохо реагирует на чужие контратаки. Пока не вышел Фомин, увидели бардак на поле.

К тренеру Личке накопились вопросы. Выставляет на поле людей для широкой игры без центра поля, но его команда при этом не контролирует мяч в дебюте. В «Динамо» сами отрезают сильного Тюкавина от моментов. Про оборону можно не начинать. Там всё плохо, начиная с медлительности капитана Бальбуэны. Сегодня случилась первая за 9 лет выездная победа ЦСКА над «Динамо» в дерби. Впервые в истории подопечные Лички проиграли в братском дерби не в Химках, а на новом стадионе.