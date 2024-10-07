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Два футболиста «Локомотива» претендуют на звание игрока месяца в РПЛ

вчера, 13:01

РПЛ объявила претендентов на награду лучшему игроку по итогам сентября. В этот список вошли:

- Алексей Батраков, «Локомотив» (3 матча, 4 гола, 1 голевая передача);

- Эдуард Сперцян, «Краснодар» (3 матча, 4 гола);

- Константин Тюкавин, «Динамо» (3 матча, 3 гола);

- Илья Самошников, «Локомотив» (3 матча, 2 гола, 1 голевая передача);

- Артём Дзюба, «Акрон» (3 матча, 1 гол, 3 голевые передачи).

Лучший игрок будет выбран голосованием экспертов РПЛ (Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян), экспертов МАТЧ ПРЕМЬЕР (Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец) и болельщиков.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:57
Дзюба
Всё кандидаты кроме него из команд лидеров...
Он же нивелирует разницу в классе команд и своей полезностью позволяет Акрону быть достаточно успешным для новичка лиги....
А команды остальных соискателей просто делают свою работу проводя 78% времени в атаке...что не так уж сложно...в отличии от Артема
K_TS_16
K_TS_16
сегодня в 00:31
Дзюба
Bad Listener
Bad Listener ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:22
Вы наверное не смотрите футбол раз такое говорите, я сам целиком игры не смотрел, но видел обзоры и видел какие умные передачи отдает Артём и как он умно играет в целом. А больше я нигде такой игры ни у кого и не увидел. И я пишу об этом футбольном интеллекте Дзюбы, но вы похоже и комментарии особенно не утруждаетесь читать которые комментируете.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:14
А Обляков, Файзуллаев, Самошников, Акгацнв не удивили вообще никак? Включать Дзюбу в число лучших только за то, что он в 36 лет ещё сам бегает это даже не смешно, а скорее грустно
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:07
Это Замечательно!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:31
Свой голос отдал за Батракова. Парень стабильно на высоком уровне для нашего чемпионата и своих лет провёл все игры в сентябре месяце. Надеюсь и дальше будет играть в том же ключе и радовать своих поклонников.
Bad Listener
Bad Listener ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:15, ред.
Я кстати и не сказал что Дзюба прям лучший из всех вариантов, я имею ввиду что с учётом возрастных данных и прочего я бы отметил Дзюбу. Он приятно удивил. Батраков и Самошников не удивили, так и надо молодым играть, такими и должны быть юные дарования нашего футбола. А вот в 36 голову на поле включать это достойно уважения на ряду с Модричем и Пепе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:24
"европейский" уровень - это когда футболист или стоит, или трусцой перемещается трусцой на 10-15 м. с поднятой вверх рукой, требуя навешивать мяч на него. В РПЛ как минимум 30 футболистов лучше играли в сентябре, чем этот....... Я думаю, что "эксперты" все таки маленько в футболе разбираются и выберут достойного лучшего, а не "дзюбу"
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:37
По мне так Батраков!Но это мое мнение
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:15
Батраков хорошо смотрелся,голосую за него
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 14:34
бесспорно лучший Дзюба Артем
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:21
А мне по душе пришёлся старт Дзюбы в Акроне, Артёму 36 лет, и он не отбывает номер, а показывает не просто игру, но высокоинтеллектуальный футбол европейского уровня. А кто-то в 32 уже карьеру заканчивает.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 13:35
Джон Кордоба: «Ну да, ну да, пошел я нафиг».
984uzhxmrex4
984uzhxmrex4
вчера в 13:08
Лёха должен быть первым
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