Два футболиста «Локомотива» претендуют на звание игрока месяца в РПЛ

1728295307

вчера, 13:01

РПЛ объявила претендентов на награду лучшему игроку по итогам сентября. В этот список вошли:

- , «Локомотив» (3 матча, 4 гола, 1 голевая передача);

- , «Краснодар» (3 матча, 4 гола);

- , «Динамо» (3 матча, 3 гола);

- , «Локомотив» (3 матча, 2 гола, 1 голевая передача);

- , «Акрон» (3 матча, 1 гол, 3 голевые передачи).