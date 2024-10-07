Два футболиста «Локомотива» претендуют на звание игрока месяца в РПЛ

РПЛ объявила претендентов на награду лучшему игроку по итогам сентября. В этот список вошли:
- Алексей Батраков, «Локомотив» (3 матча, 4 гола, 1 голевая передача);
- Эдуард Сперцян, «Краснодар» (3 матча, 4 гола);
- Константин Тюкавин, «Динамо» (3 матча, 3 гола);
- Илья Самошников, «Локомотив» (3 матча, 2 гола, 1 голевая передача);
- Артём Дзюба, «Акрон» (3 матча, 1 гол, 3 голевые передачи).
Лучший игрок будет выбран голосованием экспертов РПЛ (Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян), экспертов МАТЧ ПРЕМЬЕР (Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец) и болельщиков.
Всё кандидаты кроме него из команд лидеров...
Он же нивелирует разницу в классе команд и своей полезностью позволяет Акрону быть достаточно успешным для новичка лиги....
А команды остальных соискателей просто делают свою работу проводя 78% времени в атаке...что не так уж сложно...в отличии от Артема
Всё кандидаты кроме него из команд лидеров...
Он же нивелирует разницу в классе команд и своей полезностью позволяет Акрону быть достаточно успешным для новичка лиги....
А команды остальных соискателей просто делают свою работу проводя 78% времени в атаке...что не так уж сложно...в отличии от Артема