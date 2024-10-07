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Главный тренер ПСЖ: «Я мог поменять пять игроков в перерыве»

вчера, 12:50

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике оценил выступление команды в матче чемпионата Франции с «Ниццей» (1:1).

В первом тайме был необычный уровень технической неточности игроков и высокий уровень ошибок. Очень горд тем, что после неудачного первого тайма мы подошли ко второй половине с позитивным настроем. Я мог поменять пять игроков в перерыве, но решил сделать только одну замену.

Мы выставляем оценки в конце сезона. Но наш старт сезона был очень многообещающим. Мне нравится то, что я вижу. Думаю, начало сезона было лучше, чем в прошлый раз. Нам просто не хватает самого главного: победы в Лиге 1 и конкурентоспособности во всех соревнованиях.

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Энрике Луис
Перевод с lequipe.fr
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Все комментарии
Yodr
Yodr
вчера в 21:25
Наговорил на целую статью, а смысла в словах нет. Мастер.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 18:40
Особенно Долларуммы на Сафонова.
d2vjpqa565n3
d2vjpqa565n3
вчера в 18:07
Какая разница сколько поменяли, главное, результат.
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:51
Технические ошибки в игре ПСЖ на протяжении первого тайма были просто недопустимы. Команда с такими ресурсами и амбициями не должна демонстрировать такой уровень игры. Я понимаю, что у всех бывают плохие дни, но это уже не первый раз. Луис Энрике должен работать над концентрацией и стабильностью, иначе мы можем потерять важные очки в чемпионате
Брулин
Брулин
вчера в 14:38
ПСЖ как дорогая безделушка, вроде яркая но абсолютно бессмысленная
t3gbkf4x9aqd
t3gbkf4x9aqd
вчера в 14:37
У Пятибратова учись, тренеришка, он до перерыва троих меняет и матч спасает, а ты только языком треплешь! Давай бегом - чемодан, вокзал, Воронеж, стажировка!
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:12
Если мог, почему не поменял?
Мне кажется, что Энрике теряет нити управления командой. ПСЖ сложный механизм и управлять им очень непросто. Вероятно клуб ошибся с выбором тренера...
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 12:57
Ожидалось, что после ухода Мбаппе ПСЖ будет буксовать, а Мбаппе клепать голы. В итоге и ПСЖ буксует, и Мбаппе. Хотя, если подумать, то ПСЖ не топ--клуб, и Мбаппе не топ-игрок.
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