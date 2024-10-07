Главный тренер ПСЖ: «Я мог поменять пять игроков в перерыве»

Главный тренер ПСЖ оценил выступление команды в матче чемпионата Франции с «Ниццей» (1:1).

В первом тайме был необычный уровень технической неточности игроков и высокий уровень ошибок. Очень горд тем, что после неудачного первого тайма мы подошли ко второй половине с позитивным настроем. Я мог поменять пять игроков в перерыве, но решил сделать только одну замену.

Мы выставляем оценки в конце сезона. Но наш старт сезона был очень многообещающим. Мне нравится то, что я вижу. Думаю, начало сезона было лучше, чем в прошлый раз. Нам просто не хватает самого главного: победы в Лиге 1 и конкурентоспособности во всех соревнованиях.