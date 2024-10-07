Тренер «Динамо» напрашивается на отставку. Но в неудачах виноват не только Личка

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вчера, 11:55

Не забываем о футболистах и директоре Буваче.

Сейчас у «Динамо» 6 побед, 2 мировые и 3 поражения. Разделяют пятое место с ЦСКА , отпустили лидеров РПЛ на четыре очка. Старт нельзя назвать провальным по результатам. Ниже находится «Спартак», где связывают надежды с новым тренером Станковичем. Но у «красно-белых» меньше очков и больше вдохновляющих отрезков. «Динамо» Лички зачастую включается после грубых ошибок, но давненько не получали удовольствия от игры. Сам тренер признаёт, что в первом тайме с ЦСКА на поле была одна команда. Достаточно ли причин для разговоров о смене главного тренера? Давайте разбираться.

За отставку. Ужасная игра в обороне

«Зенит» пропустил 4 гола, а «Динамо» 12. При этом новый голкипер Лунёв выручал. «Динамо» прощали соперники. Цифры в обороне у них средние. Для реальной оценки важно внимательно смотреть игры. И здесь первая претензия к тренеру Личке. У него одновременно низкая и высокая линия защиты. Одновременно смелый Лаксальт в опорной зоне с двумя атакующими игроками выше – Карраскалем и Бителло, и желание сыграть широко и низко. Переключения не отлажены. Скопинцев и Даса плохо защищаются на флангах. Майсторович за всех не сыграет, сербу 19 лет. По статистике оборона «Динамо» не худшая в РПЛ , пропустили меньше, чем «Локомотив». Но по организации игры в защите Личка сейчас один из худших тренеров в Премьер-Лиге.

Против отставки. Плохой старт год назад

Специально начали с напоминания о результатах. У «Динамо» 20 пунктов, а год назад после 11 туров было всего 17 очков. Личка выбрался с восьмой на третью строчку, претендуя на чемпионство до последнего тура. Даже разные таймы против ЦСКА , когда в первом «динамовцы» паниковали, а после разговора с тренером начали отвечать «армейцам», напоминают об особенности Лички. Чех, как и его команда, совершает ошибку, а потом пытается её исправить во второй части сезона. Вот только год назад проблемой были ничьи. Также тогда Личка только осваивался в Москве. Директор «Динамо» Бувач, который сам был тренером, ассистировал Клоппу, мог дать новичку время на адаптацию. Но во втором сезоне хочется сразу увидеть качественный футбол, а не после серии непозволительных ошибок.

За отставку. Нет прогресса футболистов

Майсторович вернулся после сложной травмы, но Личка на сборах говорил, что не уверен, что серб готов к основе. Ошибся. Были голевые подвиги у Тюкавина, Нгамалё и Бителло. Но в этой тройке никто не сделал прыжок вперёд. Константин играет хуже, чем на лучших отрезках в прошлом году. Команда его подставляет пассивностью. Карраскаль вчера забил бывшему клубу ЦСКА , но Хорхе много раз ошибался в прессинге и был незаметен в атаке. Все у Лички играют отрезками. Фомин хорошо вышел на замену с ЦСКА , но во многих играх хавбек выступал хуже. Прошёл эффект от перевода Лаксальта с фланга в опорную зону. Потерялся мексиканец Чавес. Личка не фанат Скопинцева, не сделал Дмитрия выдающимся левым латералем для основы «Динамо».

Против отставки. Отсутствие крутой замены

Директор Пивоваров ушёл от ответа на вопрос об отставке Лички. Но золотое правило грамотной смены тренера – найти человека сильнее. Личка потерялся и в плохой форме. Но есть ли у «Динамо» интересный вариант? Год назад присматривались к Слуцкому, чемпиону России. Но сейчас тренер в Китае. Опасно приглашать случайного иностранца без опыта в РПЛ . Такие перемены лучше делать до начала сезона. Доверие Личке не гарантирует неудачу. Но оценить грамотно можно лишь изнутри. Надо видеть, как футболисты реагируют на тренера, как сам проводит подготовку. Директор Бувач должен разделять ответственность не только за результаты, но также за качество игры. Руководству пора показать себя.

За отставку. Результаты против конкурентов

«Динамо» будет сражаться за место в первой пятёрке. Сыграли против всех основных оппонентов, а обыграли только «Локомотив». Но в том поединке у соперника хватало моментов. Со «Спартаком» команда Лички сравняла счёт на 93-й минуте, Тюкавин сделал дубль. «Краснодар», ЦСКА и «Зенит» обыграли «Динамо» с разницей в один гол. Но в каком из этих матчей у Лички есть персональная победа над соперником? Пожалуй, неплохо получалось с «горожанами». Были моменты, но вратарь Агкацев справился с ударами. Пропустили и не отыгрались. Но если оценивать все результаты сезона против других фаворитов, то у тренера Лички серия из поражений и одной ничьей со «Спартаком». Невозможно стать чемпионом, если не берёшь очки с равными.

Против отставки. Нераскрытый потенциал

Московское «Динамо» с Личкой и без него может играть лучше. Одна из причин повременить с отставкой чеха? Когда видно, что сильная команда играет хуже, чем умеет, то состояние может быть временным. Год назад выплыли, имея 17 очков на аналогичном отрезке. Сейчас до первого места четыре пункта, вся борьба впереди. «Краснодар» и «Локомотив» не аналог «Манчестер Сити» и «Баварии», будут терять очки в будущем. Даже у «Зенита» хватает игровых проблем. Против чемпионов Личка мог получить ничью на выезде, если бы Латышонок не потащил пенальти. Так что «Динамо» не боится своих соперников. Дело в готовности команды, что видно по движению. Со скоростью действий надо работать. Также нужна концентрация, она пропала.

Мнение читателей. Представьте, что управляете «Динамо»