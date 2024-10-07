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Тренер «Динамо» напрашивается на отставку. Но в неудачах виноват не только Личка

вчера, 11:55
Личка Марцел

Не забываем о футболистах и директоре Буваче.

Сейчас у «Динамо» 6 побед, 2 мировые и 3 поражения. Разделяют пятое место с ЦСКА, отпустили лидеров РПЛ на четыре очка. Старт нельзя назвать провальным по результатам. Ниже находится «Спартак», где связывают надежды с новым тренером Станковичем. Но у «красно-белых» меньше очков и больше вдохновляющих отрезков. «Динамо» Лички зачастую включается после грубых ошибок, но давненько не получали удовольствия от игры. Сам тренер признаёт, что в первом тайме с ЦСКА на поле была одна команда. Достаточно ли причин для разговоров о смене главного тренера? Давайте разбираться.

За отставку. Ужасная игра в обороне

«Зенит» пропустил 4 гола, а «Динамо» 12. При этом новый голкипер Лунёв выручал. «Динамо» прощали соперники. Цифры в обороне у них средние. Для реальной оценки важно внимательно смотреть игры. И здесь первая претензия к тренеру Личке. У него одновременно низкая и высокая линия защиты. Одновременно смелый Лаксальт в опорной зоне с двумя атакующими игроками выше – Карраскалем и Бителло, и желание сыграть широко и низко. Переключения не отлажены. Скопинцев и Даса плохо защищаются на флангах. Майсторович за всех не сыграет, сербу 19 лет. По статистике оборона «Динамо» не худшая в РПЛ, пропустили меньше, чем «Локомотив». Но по организации игры в защите Личка сейчас один из худших тренеров в Премьер-Лиге.

Против отставки. Плохой старт год назад

Специально начали с напоминания о результатах. У «Динамо» 20 пунктов, а год назад после 11 туров было всего 17 очков. Личка выбрался с восьмой на третью строчку, претендуя на чемпионство до последнего тура. Даже разные таймы против ЦСКА, когда в первом «динамовцы» паниковали, а после разговора с тренером начали отвечать «армейцам», напоминают об особенности Лички. Чех, как и его команда, совершает ошибку, а потом пытается её исправить во второй части сезона. Вот только год назад проблемой были ничьи. Также тогда Личка только осваивался в Москве. Директор «Динамо» Бувач, который сам был тренером, ассистировал Клоппу, мог дать новичку время на адаптацию. Но во втором сезоне хочется сразу увидеть качественный футбол, а не после серии непозволительных ошибок.

За отставку. Нет прогресса футболистов

Майсторович вернулся после сложной травмы, но Личка на сборах говорил, что не уверен, что серб готов к основе. Ошибся. Были голевые подвиги у Тюкавина, Нгамалё и Бителло. Но в этой тройке никто не сделал прыжок вперёд. Константин играет хуже, чем на лучших отрезках в прошлом году. Команда его подставляет пассивностью. Карраскаль вчера забил бывшему клубу ЦСКА, но Хорхе много раз ошибался в прессинге и был незаметен в атаке. Все у Лички играют отрезками. Фомин хорошо вышел на замену с ЦСКА, но во многих играх хавбек выступал хуже. Прошёл эффект от перевода Лаксальта с фланга в опорную зону. Потерялся мексиканец Чавес. Личка не фанат Скопинцева, не сделал Дмитрия выдающимся левым латералем для основы «Динамо».

Против отставки. Отсутствие крутой замены

Директор Пивоваров ушёл от ответа на вопрос об отставке Лички. Но золотое правило грамотной смены тренера – найти человека сильнее. Личка потерялся и в плохой форме. Но есть ли у «Динамо» интересный вариант? Год назад присматривались к Слуцкому, чемпиону России. Но сейчас тренер в Китае. Опасно приглашать случайного иностранца без опыта в РПЛ. Такие перемены лучше делать до начала сезона. Доверие Личке не гарантирует неудачу. Но оценить грамотно можно лишь изнутри. Надо видеть, как футболисты реагируют на тренера, как сам проводит подготовку. Директор Бувач должен разделять ответственность не только за результаты, но также за качество игры. Руководству пора показать себя.

За отставку. Результаты против конкурентов

«Динамо» будет сражаться за место в первой пятёрке. Сыграли против всех основных оппонентов, а обыграли только «Локомотив». Но в том поединке у соперника хватало моментов. Со «Спартаком» команда Лички сравняла счёт на 93-й минуте, Тюкавин сделал дубль. «Краснодар», ЦСКА и «Зенит» обыграли «Динамо» с разницей в один гол. Но в каком из этих матчей у Лички есть персональная победа над соперником? Пожалуй, неплохо получалось с «горожанами». Были моменты, но вратарь Агкацев справился с ударами. Пропустили и не отыгрались. Но если оценивать все результаты сезона против других фаворитов, то у тренера Лички серия из поражений и одной ничьей со «Спартаком». Невозможно стать чемпионом, если не берёшь очки с равными.

Против отставки. Нераскрытый потенциал

Московское «Динамо» с Личкой и без него может играть лучше. Одна из причин повременить с отставкой чеха? Когда видно, что сильная команда играет хуже, чем умеет, то состояние может быть временным. Год назад выплыли, имея 17 очков на аналогичном отрезке. Сейчас до первого места четыре пункта, вся борьба впереди. «Краснодар» и «Локомотив» не аналог «Манчестер Сити» и «Баварии», будут терять очки в будущем. Даже у «Зенита» хватает игровых проблем. Против чемпионов Личка мог получить ничью на выезде, если бы Латышонок не потащил пенальти. Так что «Динамо» не боится своих соперников. Дело в готовности команды, что видно по движению. Со скоростью действий надо работать. Также нужна концентрация, она пропала.

Мнение читателей. Представьте, что управляете «Динамо»

Личка не готов к сезону. В интервью уничтожает своё «Динамо», не предлагая пути выхода. Издевается над Скопинцевым после рабоны? Но ставит Дмитрия в основу без подсказок, которые позволят латералю вырасти. Не нравится оборона? Но именно Личка со своим штабом готовят футболистов физически и тактически. Именно у Марцела капитаном является Бальбуэна, от которого убегут отдельные спортивные дедушки, не говоря о молодых форвардах. Медлительность вредит «Динамо». Как и нерасторопность. Маричаль в дерби зазевался на фланге, оставив Мусаева из ЦСКА в правильном положении в решающей атаке. Личка виноват, что не решился на масштабные перемены в обороне. Стоило заставить Бувача подписать крутого центрального защитника и нового левого латераля. Также важно было попрощаться с некоторыми игроками. Директор и тренер доверились знакомым футболистам, а те их явно подвели. Ошибки накапливаются, очки теряются. Сильные игроки вроде Тюкавина и Бителло в результате показывают меньше, чем должны. У «Динамо» футбол с жёсткими перепадами. То есть тренер не контролирует команду. Так что, уволите Личку сейчас или дадите шанс в октябре?

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cv55dsanmby9
cv55dsanmby9
вчера в 18:39
Личка напросился конечно на отставку! Пусть ищет другую работу
xrfe3ur56jf8
xrfe3ur56jf8
вчера в 18:37
Динамо с таким составом должно играть однозначно лучше!!!
баск
баск ответ Ев17 (раскрыть)
вчера в 17:42
У меня младший сын фанат Реала, сколько я ему футболок с Рамосом
покупал- не сосчитать)
Это было во времена, когда за Реал играли Рауль, совсем молодой Рамос,
Гути и другие..

Мы гостили у друзей в Мадриде, и дёрнул меня чёрт отвести его там на футбол,
с тех пор он к Динамо и российскому футболу относится, мягко говоря, скептически..
Из-за этого не получилось сделать из него динамовца)

Хотя может оно и хорошо, наша доля болельщицкая не самая весёлая..)
Ев17
Ев17 ответ баск (раскрыть)
вчера в 17:33
это осеннее, вот за Реал болею в европе, у них сейчас нечто похожее, с поправкой на уровень
баск
баск ответ Ев17 (раскрыть)
вчера в 17:26
Вопрос в том, каковы окажутся доли маниакальной и депрессивной частей)
Сейчас пока клонимся преимущественно ко второй..))
Capral
Capral
вчера в 17:23
Прежде всего, Федотов- системный, грамотный тренер, умеющий читать соперника и подстраиваться под него, что он неоднократно показывал в играх с сильными командами- в частности с Зенитом, Краснодаром... Федотов- жесткий человек и требовательный тренер, иногда через край, но, видимо с футболистами по другому нельзя. У Федотова есть программа действий, а ко всему прочему- он еще и пожарник, потому что, та ужасающая ситуация, в которой оказался ЦСКА в прошлом сезоне- не каждому тренеру под силу исправить...

Ну и на конец, даже, если у Лички получится исправить, кое-как ситуацию, это не означает, что он стал лучше или хуже чем он есть, он, всё равно провалится, не в этом сезоне, так в следующем. На него нельзя расчитывать, как на надежного тренера, он- непредсказуем, при всей своей предсказуемости...

Спасибо за содержательную беседу. Я ушёл.

Честь имею.
Ев17
Ев17 ответ баск (раскрыть)
вчера в 17:14
точно сказано - маниакально-депрессивный
баск
баск
вчера в 17:13, ред.
Федотов-то..
И он сможет переломить пофигизм текущего динамовского состава?
Чем-то сходные проблемы с составом в ЦСКА он ведь не переломил, и коняхи заваливали концовки, кмк, даже чаще, чем мы.

Из чего тогда следует, что в Динамо у него получится иначе?
Я вот никого не вижу, потому и не сторонник отставки Лички прямо сейчас.

Вот если Динамо к зиме так и не оправится, а Личка не проведёт хоть какую-то работу над ошибками и не приноровится к плаванию состава, то да, будет уже почти без разницы, кого пробовать, да и время на поиски альтернативы немного появится.

Ещё о Федотове- вот в Сочи у него состав не плавал, и он выстроил хорошую команду. Будь в Динамо сейчас всё постабильнее, может у него и получилось бы..
Ев17
Ев17
вчера в 17:12
Скопинцев справлялся бы, если играть давали, у него хоть отдача на высоте, вот справа - полная Ж, Даса выглядит пенсионером, раз за игру может мастер-класс показать, потом отдыхает, в цз - та же беда, Бальбуэна пол-игры проявляет себя, а пол-игры футбол смотрит. Косяк Лички - то, что он упорно ставит их в основу, уже и Маричаль к пенсионному клубу присоединился. Когда треть команды спит на поле, вина тренера, что не убирает их хотя бы в назидание. Какие были интересные игры на старте чемпионата, а потому, что молодёжь играла, у них есть желание и кости на дождь не ноют
Capral
Capral
вчера в 16:47, ред.
Федотов, другого не вижу. Он свободен, пока, можно было бы попробовать...

Что касается киевлян, то да, все uгроки киевлян были в сборной, но как я уже сказал, пик формы был пройден и в игре с Бельгией спад уже наметился, даже, несмотря на отвратительное судейство. Это из слов игрока киевского Динамо А.Баля, Земля ему Пухом.
баск
баск
вчера в 16:33
Причём тут привилегии, Лобановский руководил одновременно и киевлянами и сборной, и чуть ли не весь состав Киева в сборную же и брал.
Если клуб тренера сборной является для неё базовым- это очень удобно и является единственным случаем, когда совмещение оправдано.

Насчёт же Лички- он таков, каков есть (если не будет в будущем концептуально развиваться как тренер).
Кого вместо него- предложи. Ещё усатый вождь любил говаривать:
"критикуя- предлагай"..
Capral
Capral
вчера в 16:22
У Лобана не было привилегий в сборной, если учесть, что он принял команду за две недели до начала ЧМ-86. Более того, он готовил Динамо на пик формы, исключительно на финал КК, в мае, а ЧМ начался в июне и пик формы был уже пройден. Дело в другом. У каждого тренера должна быть идея, схема, план строительства своей команды, он должен отчетливо видеть, что он строит. Так было у Бескова, Лобана и др. У Лички нет ясного плана по строительству команды, он играет в стихийный футбол, так, как он играл в Оренбурге, то есть- как получится...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:07
Марцел Личка))) я на дороге, и написал коммент с мобильника .. автоисправление чудит
баск
баск
вчера в 16:01, ред.
Ну супер, тогда приглашаем Лобановского..)))

Что касается Лички, то ему возможности Лобановского недоступны, поскольку он не является одновременно тренером Динамо и сборной страны, где все и всё
у него на глазах и под его контролем.

Также он не является одновременно тренером сборных Парагвая, Уругвая, Камеруна, Мексики, Колумбии, Израиля, а теперь ещё и Марокко.

Кстати, как жизнь показывает, вполне возможно, что в этом смысле в комлектовании команды допущен сильный перекос с легами, особенно с их интернационалом.
Вместо сплочённой команды имеем некий цыганский табор..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 15:59
Эдуард Григорьевич, дорогой, приветствую. Пару слов , если можно. Ты помнишь наверняка, что я весной и летом был против отставки Федотова и тем более замены его на Николича. Но мне кажется, что его просчет тренерский посерьезнее чем конфликт с Хорхе и Хесусом. В 11 (одиннадцати!!!) матчах ЦСКА пропускали на последних минутах и даже в добавленное время. А это уже не случайность, а система. Лишились при этом о 14 до 24 очков. Без таких провалов были бы 2-3. Кто в этом виноват? Разумеется тренер. Не сумел эту тенденцию переломить. А это уже провал в тактике и психологии. К тому же делал часто провальные замены. Вот это возможная причина увольнения. Хотя повторю еще раз. Я считал и считаю его увольнение неправильным. На ошибках учатся и возможно Федотов в этом сезоне все бы исправил. Тем более прорыва в игре особого при Николиче не видно. Произошла замена шила на мыло. Я не прав?
Capral
Capral
вчера в 15:37
У Лобановского вся команда играла в сборной, были травмы, нагрузки и напряженный график, и люди на тренировках падали от непосильного труда, но парни играли, и побеждали. А, О.В.Блохин, вообще вышел на финал КК-75 имея 12 швов на ноге!!! А сезон-1986, вообще уникальный по своей напряженности, но никто не жаловался на усталость и травмы, хотя они были. Чего стоит такая травма Балтачи, в финале КК!!!

Личка- простак, как в жизни, так и в футболе, а те, кто затащили его в клуб- еще хуже, чем он. Безыдейный, бестолковый тренер, привыкший гонять в атаку в своём Оренбурге не глядя на тылы... О чем вообще можно говорить. После настоящих тренеров, возглавлявших Динамо в разные годы, на этого- просто без слез не взглянешь...
баск
баск
вчера в 15:24
ЗЫ.
Между прочим, есть и пара довольно объективных факторов, так же являющихся помехой- в команде слишком много травм, а также слишком многие игроки часто отвлекаются в сборные и интереснуются игрой там больше, чем игрой за клуб, причём травмы привозят и оттуда (сейчас это Чавес).

Как следствие всей этой составной чехарды, та же пресловутая оборонительная линия (защи + опорка) ещё ни в одном матче, по-моему, не играла в том же составе, как в предыдущем. Откуда здесь взяться хоть какой-то сыгранности, даже и в рамках личкиного футбола?

Короче говоря, проблем много, и не все они субъективные.
Но возникли они именно у Лички, ему их и разгребать, и если отставить чеха прямо сейчас, то ещё не известно, как с ними справится преемник.
баск
баск
вчера в 15:12
Личка, собсна, ничего иного и не обещал, кроме валидольного футбола, в котором "6:5 лучше, чем 1:0".
Футбол Лички сам по себе маниакально-депрессивный, в нём яркие матчи легко могут чередоваться с провальными.

В моменте же- по результату- ничего фатального пока не произошло, команда на 5 месте, а после 10 туров у неё был лучший результат за все последние годы (20 очков).

Но беда сейчас в том, что его задорные взгляды команда, поначалу восприняв их, делать этого больше, похоже, не хочет.

И потому всё чаще откровенно бросает играть, иногда безруко начиная матч, иногда трусливо заканчивая его, иногда проваливаясь на любом ином его длительном отрезке.
Степень непредсказуемости развивается вразнос.

Предоставление игрокам полной свободы творчества, как хорошо известный личкин "управляемый хаос", начинает оборачиваться против команды и её ТШ.
Тут, опять же, проблема в Личке- это именно его футбол, и он должен бы сам представлять, как этот футбол организовывать, контролировать и как его лечить.

В апреле Личка доказал, что лечить он умеет.
Но сейчас проблема вышла на другой уровень, теперь команда не просто потерялась, она всё чаще не хочет играть, а тренеру всё реже удаётся вдохновить её на это.

Команда и тренер устали друг от друга? Не может такого быть.
С момента прихода Лички прошло немногим более года, за такой короткий срок устать невозможно.

А вот утратить контроль за происходящим в команде- легко, и тогда лечить будет поздно. Апрельское недомогание Личка вылечил (хотя рецидив, вспухший
в последнем туре, во многом обесценил лечение).

На данном же этапе это уже не недомогание, а нечто бОльшее.
Теперь болезнь требует не только лечения команды, но и, в некотором смысле, лечения самого доктора, то есть тренера.
Жизнь покажет, как чех справится с этим и справится ли.
Capral
Capral ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 15:02
Согласен, Федотов- сложный и непростой человек. И конечно, меня очень расстроел его судебный иск, о чем я писал... Но всё-же, если бы была возможность увидеть его в Динамо- я был бы несказанно раД!!!!!!!

Удачи Вашему ЦСКА, Легендарной Команде Лейтенантов, Уважаемый Эдуард Григорьевич!!!!!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:56
Будь здрав Уважаемый Виктор Семёнович !
Мне думается, что Федотова Орешкин и Бабаев уводили за просчёт в работе с Караскалем и Мединой. ( Хорошие игроки с которыми пришлось расстаться )
Судебная тяжба с клубом не красит его . Как тренер он не плох, но работать со сложными по характеру игроками не умеет.
Хотелось бы увидеть его в Динамо
3e4bcnnvqsc6
3e4bcnnvqsc6
вчера в 14:47
Ставить не нужно было, чтобы потом не снимать.
Capral
Capral ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 13:53
Моё Почтение, Эдуард Григорьевич!!!

А Федотов? Я бы с удовольствием посмотрел на него в Динамо и даже поболел бы за него- всей душой и всем сердцем!!!!!!! Не за банкиров, разумеется, но только за Федотова- исключительно!!!!!!!

Желаю Здравствовать, Уважаемый!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:47, ред.
Пока не видно хорошей замены Личке. Как бы хуже не стало с заменой
Удачного решения руководству Динамо. Как ни как, а дружеский клуб.
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:20
Доброго Здоровья автору и спасибо за поднятую тему в статье.
Отдал свой голос за отставку, которую ещё нужно было произвести сразу после окончания прошлого чемпионата. Это было бы не так позорно, как сейчас, да и Личка бы нашёл себе другой вариант работы до начала сезона, пусть может быть и не такой привлекательный в финансовом плане, как в Динамо.
Теперь по пунктам, что касается за отставку, то тут не прибавить не убавить, соглашусь полностью. А далее:
- Плохой старт год назад, так основной состав команды, который в этом сезоне стал только сильнее, был год назад практически сформирован лишь к девятому туру, но так зато на ранней стадии были одержаны победы над чемпионом и армейцами, на тот момент серебряными призёрами. Налицо явный спад команды образца 24-25 по сравнению с прошлым годом.
- Отсутствие крутой замены, это всё отговорки, нет незаменимых, есть не заменённые, даже в чемпионатах покруче РПЛ, в разгар сезона случаются отставки и ничего, свято место пусто не бывает, приходят новые и работают и выполняют поставленные задачи на сезон. Гораздо хуже будет, если кто-то придёт новый, когда уже будет поздно что-то менять.
- Нераскрытый потенциал, год назад коллектив Лички на равных боролся с конкурентами за призы не благодаря, а вопреки, конкуренты спотыкались на ровном месте вместе с Динамо и теряли незапланированные очки, а в этом сезоне, сделав выводы они идут стабильно и ровно, а наши пусть и обыгрывают команды из второй половины таблицы, но делают это неуверенно и за частую благодаря банальному везению.
Что касается мнения читателей, в этом сезоне многие игроки далеки от той игры, которую они демонстрировали год назад, особенно Бителло и Скопинцев и Тюкавин, Фомин вообще хандрит уже третий год, даже не знаю, за что его Карпин приглашает в сборную, стареет Лаксальт, хоть и продолжает играть на высоком уровне, но все девяносто минут его не хватает, а достойной замены ему пока нету. Ну а про защиту тут говорить нечего, все кроме Масторовича не уровень для команды, ведущей борьбу за призы, старики не могут, а молодёжь не умеет. И самое главное Личка не умеет менять рисунок игры по ходу матча и не отходит от своих схем, а если и меняет что-то, то очень поздно. Почему ни разу не сыграл по схеме с тремя центральными защитниками, используя атакующий потенциал Скопинцева и Дасы, ведь они оба больше тяготеют к атаке, чем к обороне? В общем вопросов к Главному тренеров очень много.
Подводя итог, моё мнение, если кому-то интересно: Марцел, спасибо за бронзу прошлого сезона и прощай, а я не буду поминать тебя лихом!
Болейте за своих, а не против чужих!
112910415
112910415
вчера в 13:09
Зидан ведь откажется, скорее всего ...
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:45
А это еще, кто такой?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:23
Лучшего тренера чем Диска, у Динамо не будет.. ближайшее время точно.
bt47q3xzxhys
bt47q3xzxhys
вчера в 12:09
Ясно одно, с Личкой Динамо деградирует.
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