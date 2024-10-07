Тренер «Динамо» напрашивается на отставку. Но в неудачах виноват не только Личка

Не забываем о футболистах и директоре Буваче.
Сейчас у «Динамо» 6 побед, 2 мировые и 3 поражения. Разделяют пятое место с ЦСКА, отпустили лидеров РПЛ на четыре очка. Старт нельзя назвать провальным по результатам. Ниже находится «Спартак», где связывают надежды с новым тренером Станковичем. Но у «красно-белых» меньше очков и больше вдохновляющих отрезков. «Динамо» Лички зачастую включается после грубых ошибок, но давненько не получали удовольствия от игры. Сам тренер признаёт, что в первом тайме с ЦСКА на поле была одна команда. Достаточно ли причин для разговоров о смене главного тренера? Давайте разбираться.
За отставку. Ужасная игра в обороне
«Зенит» пропустил 4 гола, а «Динамо» 12. При этом новый голкипер Лунёв выручал. «Динамо» прощали соперники. Цифры в обороне у них средние. Для реальной оценки важно внимательно смотреть игры. И здесь первая претензия к тренеру Личке. У него одновременно низкая и высокая линия защиты. Одновременно смелый Лаксальт в опорной зоне с двумя атакующими игроками выше – Карраскалем и Бителло, и желание сыграть широко и низко. Переключения не отлажены. Скопинцев и Даса плохо защищаются на флангах. Майсторович за всех не сыграет, сербу 19 лет. По статистике оборона «Динамо» не худшая в РПЛ, пропустили меньше, чем «Локомотив». Но по организации игры в защите Личка сейчас один из худших тренеров в Премьер-Лиге.
Против отставки. Плохой старт год назад
Специально начали с напоминания о результатах. У «Динамо» 20 пунктов, а год назад после 11 туров было всего 17 очков. Личка выбрался с восьмой на третью строчку, претендуя на чемпионство до последнего тура. Даже разные таймы против ЦСКА, когда в первом «динамовцы» паниковали, а после разговора с тренером начали отвечать «армейцам», напоминают об особенности Лички. Чех, как и его команда, совершает ошибку, а потом пытается её исправить во второй части сезона. Вот только год назад проблемой были ничьи. Также тогда Личка только осваивался в Москве. Директор «Динамо» Бувач, который сам был тренером, ассистировал Клоппу, мог дать новичку время на адаптацию. Но во втором сезоне хочется сразу увидеть качественный футбол, а не после серии непозволительных ошибок.
За отставку. Нет прогресса футболистов
Майсторович вернулся после сложной травмы, но Личка на сборах говорил, что не уверен, что серб готов к основе. Ошибся. Были голевые подвиги у Тюкавина, Нгамалё и Бителло. Но в этой тройке никто не сделал прыжок вперёд. Константин играет хуже, чем на лучших отрезках в прошлом году. Команда его подставляет пассивностью. Карраскаль вчера забил бывшему клубу ЦСКА, но Хорхе много раз ошибался в прессинге и был незаметен в атаке. Все у Лички играют отрезками. Фомин хорошо вышел на замену с ЦСКА, но во многих играх хавбек выступал хуже. Прошёл эффект от перевода Лаксальта с фланга в опорную зону. Потерялся мексиканец Чавес. Личка не фанат Скопинцева, не сделал Дмитрия выдающимся левым латералем для основы «Динамо».
Против отставки. Отсутствие крутой замены
Директор Пивоваров ушёл от ответа на вопрос об отставке Лички. Но золотое правило грамотной смены тренера – найти человека сильнее. Личка потерялся и в плохой форме. Но есть ли у «Динамо» интересный вариант? Год назад присматривались к Слуцкому, чемпиону России. Но сейчас тренер в Китае. Опасно приглашать случайного иностранца без опыта в РПЛ. Такие перемены лучше делать до начала сезона. Доверие Личке не гарантирует неудачу. Но оценить грамотно можно лишь изнутри. Надо видеть, как футболисты реагируют на тренера, как сам проводит подготовку. Директор Бувач должен разделять ответственность не только за результаты, но также за качество игры. Руководству пора показать себя.
За отставку. Результаты против конкурентов
«Динамо» будет сражаться за место в первой пятёрке. Сыграли против всех основных оппонентов, а обыграли только «Локомотив». Но в том поединке у соперника хватало моментов. Со «Спартаком» команда Лички сравняла счёт на 93-й минуте, Тюкавин сделал дубль. «Краснодар», ЦСКА и «Зенит» обыграли «Динамо» с разницей в один гол. Но в каком из этих матчей у Лички есть персональная победа над соперником? Пожалуй, неплохо получалось с «горожанами». Были моменты, но вратарь Агкацев справился с ударами. Пропустили и не отыгрались. Но если оценивать все результаты сезона против других фаворитов, то у тренера Лички серия из поражений и одной ничьей со «Спартаком». Невозможно стать чемпионом, если не берёшь очки с равными.
Против отставки. Нераскрытый потенциал
Московское «Динамо» с Личкой и без него может играть лучше. Одна из причин повременить с отставкой чеха? Когда видно, что сильная команда играет хуже, чем умеет, то состояние может быть временным. Год назад выплыли, имея 17 очков на аналогичном отрезке. Сейчас до первого места четыре пункта, вся борьба впереди. «Краснодар» и «Локомотив» не аналог «Манчестер Сити» и «Баварии», будут терять очки в будущем. Даже у «Зенита» хватает игровых проблем. Против чемпионов Личка мог получить ничью на выезде, если бы Латышонок не потащил пенальти. Так что «Динамо» не боится своих соперников. Дело в готовности команды, что видно по движению. Со скоростью действий надо работать. Также нужна концентрация, она пропала.
Мнение читателей. Представьте, что управляете «Динамо»
Личка не готов к сезону. В интервью уничтожает своё «Динамо», не предлагая пути выхода. Издевается над Скопинцевым после рабоны? Но ставит Дмитрия в основу без подсказок, которые позволят латералю вырасти. Не нравится оборона? Но именно Личка со своим штабом готовят футболистов физически и тактически. Именно у Марцела капитаном является Бальбуэна, от которого убегут отдельные спортивные дедушки, не говоря о молодых форвардах. Медлительность вредит «Динамо». Как и нерасторопность. Маричаль в дерби зазевался на фланге, оставив Мусаева из ЦСКА в правильном положении в решающей атаке. Личка виноват, что не решился на масштабные перемены в обороне. Стоило заставить Бувача подписать крутого центрального защитника и нового левого латераля. Также важно было попрощаться с некоторыми игроками. Директор и тренер доверились знакомым футболистам, а те их явно подвели. Ошибки накапливаются, очки теряются. Сильные игроки вроде Тюкавина и Бителло в результате показывают меньше, чем должны. У «Динамо» футбол с жёсткими перепадами. То есть тренер не контролирует команду. Так что, уволите Личку сейчас или дадите шанс в октябре?
Отдал свой голос за отставку, которую ещё нужно было произвести сразу после окончания прошлого чемпионата. Это было бы не так позорно, как сейчас, да и Личка бы нашёл себе другой вариант работы до начала сезона, пусть может быть и не такой привлекательный в финансовом плане, как в Динамо.
Теперь по пунктам, что касается за отставку, то тут не прибавить не убавить, соглашусь полностью. А далее:
- Плохой старт год назад, так основной состав команды, который в этом сезоне стал только сильнее, был год назад практически сформирован лишь к девятому туру, но так зато на ранней стадии были одержаны победы над чемпионом и армейцами, на тот момент серебряными призёрами. Налицо явный спад команды образца 24-25 по сравнению с прошлым годом.
- Отсутствие крутой замены, это всё отговорки, нет незаменимых, есть не заменённые, даже в чемпионатах покруче РПЛ, в разгар сезона случаются отставки и ничего, свято место пусто не бывает, приходят новые и работают и выполняют поставленные задачи на сезон. Гораздо хуже будет, если кто-то придёт новый, когда уже будет поздно что-то менять.
- Нераскрытый потенциал, год назад коллектив Лички на равных боролся с конкурентами за призы не благодаря, а вопреки, конкуренты спотыкались на ровном месте вместе с Динамо и теряли незапланированные очки, а в этом сезоне, сделав выводы они идут стабильно и ровно, а наши пусть и обыгрывают команды из второй половины таблицы, но делают это неуверенно и за частую благодаря банальному везению.
Что касается мнения читателей, в этом сезоне многие игроки далеки от той игры, которую они демонстрировали год назад, особенно Бителло и Скопинцев и Тюкавин, Фомин вообще хандрит уже третий год, даже не знаю, за что его Карпин приглашает в сборную, стареет Лаксальт, хоть и продолжает играть на высоком уровне, но все девяносто минут его не хватает, а достойной замены ему пока нету. Ну а про защиту тут говорить нечего, все кроме Масторовича не уровень для команды, ведущей борьбу за призы, старики не могут, а молодёжь не умеет. И самое главное Личка не умеет менять рисунок игры по ходу матча и не отходит от своих схем, а если и меняет что-то, то очень поздно. Почему ни разу не сыграл по схеме с тремя центральными защитниками, используя атакующий потенциал Скопинцева и Дасы, ведь они оба больше тяготеют к атаке, чем к обороне? В общем вопросов к Главному тренеров очень много.
Подводя итог, моё мнение, если кому-то интересно: Марцел, спасибо за бронзу прошлого сезона и прощай, а я не буду поминать тебя лихом!
Болейте за своих, а не против чужих!
Отдал свой голос за отставку, которую ещё нужно было произвести сразу после окончания прошлого чемпионата. Это было бы не так позорно, как сейчас, да и Личка бы нашёл себе другой вариант работы до начала сезона, пусть может быть и не такой привлекательный в финансовом плане, как в Динамо.
Теперь по пунктам, что касается за отставку, то тут не прибавить не убавить, соглашусь полностью. А далее:
- Плохой старт год назад, так основной состав команды, который в этом сезоне стал только сильнее, был год назад практически сформирован лишь к девятому туру, но так зато на ранней стадии были одержаны победы над чемпионом и армейцами, на тот момент серебряными призёрами. Налицо явный спад команды образца 24-25 по сравнению с прошлым годом.
- Отсутствие крутой замены, это всё отговорки, нет незаменимых, есть не заменённые, даже в чемпионатах покруче РПЛ, в разгар сезона случаются отставки и ничего, свято место пусто не бывает, приходят новые и работают и выполняют поставленные задачи на сезон. Гораздо хуже будет, если кто-то придёт новый, когда уже будет поздно что-то менять.
- Нераскрытый потенциал, год назад коллектив Лички на равных боролся с конкурентами за призы не благодаря, а вопреки, конкуренты спотыкались на ровном месте вместе с Динамо и теряли незапланированные очки, а в этом сезоне, сделав выводы они идут стабильно и ровно, а наши пусть и обыгрывают команды из второй половины таблицы, но делают это неуверенно и за частую благодаря банальному везению.
Что касается мнения читателей, в этом сезоне многие игроки далеки от той игры, которую они демонстрировали год назад, особенно Бителло и Скопинцев и Тюкавин, Фомин вообще хандрит уже третий год, даже не знаю, за что его Карпин приглашает в сборную, стареет Лаксальт, хоть и продолжает играть на высоком уровне, но все девяносто минут его не хватает, а достойной замены ему пока нету. Ну а про защиту тут говорить нечего, все кроме Масторовича не уровень для команды, ведущей борьбу за призы, старики не могут, а молодёжь не умеет. И самое главное Личка не умеет менять рисунок игры по ходу матча и не отходит от своих схем, а если и меняет что-то, то очень поздно. Почему ни разу не сыграл по схеме с тремя центральными защитниками, используя атакующий потенциал Скопинцева и Дасы, ведь они оба больше тяготеют к атаке, чем к обороне? В общем вопросов к Главному тренеров очень много.
Подводя итог, моё мнение, если кому-то интересно: Марцел, спасибо за бронзу прошлого сезона и прощай, а я не буду поминать тебя лихом!
Болейте за своих, а не против чужих!
Футбол Лички сам по себе маниакально-депрессивный, в нём яркие матчи легко могут чередоваться с провальными.
В моменте же- по результату- ничего фатального пока не произошло, команда на 5 месте, а после 10 туров у неё был лучший результат за все последние годы (20 очков).
Но беда сейчас в том, что его задорные взгляды команда, поначалу восприняв их, делать этого больше, похоже, не хочет.
И потому всё чаще откровенно бросает играть, иногда безруко начиная матч, иногда трусливо заканчивая его, иногда проваливаясь на любом ином его длительном отрезке.
Степень непредсказуемости развивается вразнос.
Предоставление игрокам полной свободы творчества, как хорошо известный личкин "управляемый хаос", начинает оборачиваться против команды и её ТШ.
Тут, опять же, проблема в Личке- это именно его футбол, и он должен бы сам представлять, как этот футбол организовывать, контролировать и как его лечить.
В апреле Личка доказал, что лечить он умеет.
Но сейчас проблема вышла на другой уровень, теперь команда не просто потерялась, она всё чаще не хочет играть, а тренеру всё реже удаётся вдохновить её на это.
Команда и тренер устали друг от друга? Не может такого быть.
С момента прихода Лички прошло немногим более года, за такой короткий срок устать невозможно.
А вот утратить контроль за происходящим в команде- легко, и тогда лечить будет поздно. Апрельское недомогание Личка вылечил (хотя рецидив, вспухший
в последнем туре, во многом обесценил лечение).
На данном же этапе это уже не недомогание, а нечто бОльшее.
Теперь болезнь требует не только лечения команды, но и, в некотором смысле, лечения самого доктора, то есть тренера.
Жизнь покажет, как чех справится с этим и справится ли.
Футбол Лички сам по себе маниакально-депрессивный, в нём яркие матчи легко могут чередоваться с провальными.
В моменте же- по результату- ничего фатального пока не произошло, команда на 5 месте, а после 10 туров у неё был лучший результат за все последние годы (20 очков).
Но беда сейчас в том, что его задорные взгляды команда, поначалу восприняв их, делать этого больше, похоже, не хочет.
И потому всё чаще откровенно бросает играть, иногда безруко начиная матч, иногда трусливо заканчивая его, иногда проваливаясь на любом ином его длительном отрезке.
Степень непредсказуемости развивается вразнос.
Предоставление игрокам полной свободы творчества, как хорошо известный личкин "управляемый хаос", начинает оборачиваться против команды и её ТШ.
Тут, опять же, проблема в Личке- это именно его футбол, и он должен бы сам представлять, как этот футбол организовывать, контролировать и как его лечить.
В апреле Личка доказал, что лечить он умеет.
Но сейчас проблема вышла на другой уровень, теперь команда не просто потерялась, она всё чаще не хочет играть, а тренеру всё реже удаётся вдохновить её на это.
Команда и тренер устали друг от друга? Не может такого быть.
С момента прихода Лички прошло немногим более года, за такой короткий срок устать невозможно.
А вот утратить контроль за происходящим в команде- легко, и тогда лечить будет поздно. Апрельское недомогание Личка вылечил (хотя рецидив, вспухший
в последнем туре, во многом обесценил лечение).
На данном же этапе это уже не недомогание, а нечто бОльшее.
Теперь болезнь требует не только лечения команды, но и, в некотором смысле, лечения самого доктора, то есть тренера.
Жизнь покажет, как чех справится с этим и справится ли.
Между прочим, есть и пара довольно объективных факторов, так же являющихся помехой- в команде слишком много травм, а также слишком многие игроки часто отвлекаются в сборные и интереснуются игрой там больше, чем игрой за клуб, причём травмы привозят и оттуда (сейчас это Чавес).
Как следствие всей этой составной чехарды, та же пресловутая оборонительная линия (защи + опорка) ещё ни в одном матче, по-моему, не играла в том же составе, как в предыдущем. Откуда здесь взяться хоть какой-то сыгранности, даже и в рамках личкиного футбола?
Короче говоря, проблем много, и не все они субъективные.
Но возникли они именно у Лички, ему их и разгребать, и если отставить чеха прямо сейчас, то ещё не известно, как с ними справится преемник.
Между прочим, есть и пара довольно объективных факторов, так же являющихся помехой- в команде слишком много травм, а также слишком многие игроки часто отвлекаются в сборные и интереснуются игрой там больше, чем игрой за клуб, причём травмы привозят и оттуда (сейчас это Чавес).
Как следствие всей этой составной чехарды, та же пресловутая оборонительная линия (защи + опорка) ещё ни в одном матче, по-моему, не играла в том же составе, как в предыдущем. Откуда здесь взяться хоть какой-то сыгранности, даже и в рамках личкиного футбола?
Короче говоря, проблем много, и не все они субъективные.
Но возникли они именно у Лички, ему их и разгребать, и если отставить чеха прямо сейчас, то ещё не известно, как с ними справится преемник.