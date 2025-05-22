Семьянин, психолог и любитель кофе. Конте может привести «Наполи» к чемпионству

1747926052

вчера, 18:00

Он близок к чемпионству с «Наполи».

Антонио Конте известен как эмоциональный, страстный тренер, который часто кричит, жестикулирует и всячески обращает на себя внимание прессы и судей. Но за этой ширмой скрывается скромный человек, который мало кому знаком. Так давайте познакомимся!

Родился Антонио Конте 31 июля 1969 года в городе Лечче, на юге Италии. Его отец Козимино Конте – футбольный тренер, а мама Ада Бриамо – домохозяйка. Со временем отец начал увлекаться автомобилями, а мама — модой. Антонио вырос со своими братьями Джанлукой и Даниэле в семье, где дисциплина и строгие правила были нормой. Как и многие дети его поколения, маленький Антонио проводил свободное время, играя в футбол на улицах. Он быстро понимал, с кем стоит дружить, а кого нужно опасаться.

Однажды Антонио так высказался о своем детстве:

Улица когда-то была нашим футбольным полем, а также нашим теннисным кортом… Нам ничего не нужно было! Мы просто брали мел и рисовали линии на асфальте, чтобы сделать себе поле для футбола или для тенниса.

Да, отец Антонио был футбольным тренером, но в семье всегда считали, что образование должно быть на первом месте. Не все ведь становятся футболистами, нужно уметь зарабатывать на жизнь и другими способами. Но все равно от ребят ждали побед, хотя какой родитель этого не ждет. В школе Конте учился хорошо, его приводили в пример другим ученикам, но он успевал при этом и много играть в футбол.

Нам повезло, что за нами стояли настоящие мастера. Мой отец хорошо знал футбол, он также обладал мудростью, чтобы направить меня в нужное русло. Он был ответственен за то, как я превратился из мальчика в мужчину.

Начал свой путь Антонио в клубе «Ювентина Лечче», это любительская команда, которую тренировал его отец, она и привила Конте любовь к футболу. Крепкие отношения Антонио с родителями были построены на воспитании и уважении к ремеслу.

Конте начал свою карьеру в молодежной команде «Лечче», дебютировав в Серии А в 16 лет. Это случилось 6 апреля 1986 года в матче с «Пизой». Постепенно превратился в одного из ключевых футболистов команды. Но в 1987 году получил перелом большой берцовой кости, что грозило преждевременным завершением карьеры. Восстановившись после серьезной травмы, он вернулся на поле в сезоне 1988/89. Семь лет Антонио играл за этот клуб, провел 101 матч и забил 2 гола.

Летом 1991 года его купил «Ювентус» за 7 миллиардов лир. Антонио дебютировал за клуб 17 ноября в дерби с «Торино». Стал игроком основы, играя на разных позициях. Выиграл с «Юве» Кубок УЕФА в сезоне 1992/93, в финале Лиги чемпионов с «Аяксом» столкнулся с Эдгаром Давидсом и был заменен. Игра завершилась вничью, а по пенальти победила «старая синьора». Стал капитаном команды после того, как Раванелли и Виалли покинули клуб.

Именно мама Антонио ответила на телефонный звонок Арриго Сакки, тогдашнего главного тренера сборной Италии. Он хотел вызвать Конте на чемпионат мира 1994 года. Но дебютировал Конте за сборную немного раньше, в мае, во время товарищеского матча против сборной Финляндии в Парме.

Конте сыграл важную роль в сборной на мундиале, но в финале случилась драма имени Роберто Баджо, хотя не он один виноват, но это уже история. Драмой для итальянцев завершился и Евро-2000, когда проиграли в финале французам. После чего карьеру в сборной Конте и завершил — в активе 20 матчей и 2 гола.

Когда Антонио переехал в Турин, чтобы играть за «Ювентус», он встретил Элизабетту, красавицу-дочь своего соседа и друга по имени Джанни. Конте долго наблюдал за девушкой – ждал идеальный момент, чтобы начать знакомство. И в один из дней Конте пошел в атаку, на дворе был сентябрь 2004 года. Элизабетта заглянула в бар на Корсо Винцальо, чтобы поздороваться со своим отцом, и увидела Антонио. Он в это время рассуждал о футболе за чашкой кофе, этот напиток Конте любит до сих пор. Было достаточно одного взгляда, чтобы появилась искра, из которой постепенно образовалось пламя – родилась дочь в 2007 году, назвали Витторией. Девять лет Антони и Элиза встречались, а потом сыграли свадьбу. Это было уже после рождения дочери, в 2013 году.

Важным человеком в жизни Антонио является его младший брат Джанлука. Он всегда был рядом. Был в штабе Конте в «Бари», «Ювентусе» и сборной Италии. Семья – это самое важное в жизни итальянца.

Антонио не просто так старался получить знания вне футбола, они ему сильно помогли – окончил университет с отличием, его дипломная работа называлась «Психология тренера». Благодаря учёбе он идеально подбирал под себя помощников и футболистов. Лукаку, видимо, прошёл все тесты – очень уж любит его наш герой. Наверное, эта учеба сработала – провёл непобедимый сезон с «Ювентусом» в Серии А, такой бывает раз в 50 лет.

На тренера сильно повлияли смерти Михайловича и Виалли, его друзей. Однажды Конте сказал:

Мы часто думаем и придаём большое значение нашей работе и забываем о семье. Мы забываем, что нам нужно больше времени для себя. Когда мы работаем и работа занимает все наши мысли, возможно, мы забываем проводить время с семьей и друзьями. Это наша страсть, и ради этой страсти мы многое потеряли. Но когда случается такая ситуация, вы начинаете думать, что, может быть, было бы неплохо уделять больше времени своей семье и друзьям, а также себе. Работа — это не всё в жизни.

В ближайшие выходные Конте может выиграть чемпионат Италии с «Наполи», а скоро может подписать топового новичка.