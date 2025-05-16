Рубен Диаш завел девушку, Гюлер сыграл в шахматы. Как футболисты провели эту неделю

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Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

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Френки де Йонг и его жена Мики скоро снова станут родителями.

Девушка дня. Жена Серхио Рамоса.

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш завел новую девушку, ее зову Майя.

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Уэйн Руни сводил семью в тематический парк, посвященный Гарри Поттеру.

Известный голливудский актер Кевин Харт встретился с Вирджилом ван Дейком и Натаном Аке.

Джек Грилиш слетал на концерт Рода Стюарта в Дортмунде.

Марсело показал своего верного товарища.

Давид Алаба сходил в гости к Гюлеру и прихватил с собой колбасу.

Милота дня. Лаутаро Мартинес с сыном. Скоро аргентинцу предстоит один из самых важных матчей в карьере.

Вот такая банда образовалась у Альваро Мораты.

Коке обзавелся футболкой легенды ФНЛ Тома Брэди — помог ему в этом Антуан Гризманн.

Кай Хаверц выгулял собак.

На этом наш выпуск завершен! Старайтесь чаще встречаться с друзьями, берите пример с Роберто Баджо и Кристиана Вьери.