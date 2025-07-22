Владелец «Акрона» Морозов: «Дзюба — лидер клуба и на поле, и в раздевалке»

Владелец «Акрона» Павел Морозов оценил влияние форварда на тольяттинскую команду.

Талантливый футболист, в которого мы верим. Брали как усиление состава и угадали. Лучший бомбардир нашей команды. Лидер как на поле, так и в раздевалке. Мы полностью довольны его игрой. Да, были определённые опасения насчёт того, что он может уйти перед началом сезона. Но мы провели переговоры, достаточно быстро договорились. Всё удачно.