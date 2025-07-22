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Владелец «Акрона» Морозов: «Дзюба — лидер клуба и на поле, и в раздевалке»

вчера, 11:59

Владелец «Акрона» Павел Морозов оценил влияние форварда Артёма Дзюбы на тольяттинскую команду.

Талантливый футболист, в которого мы верим. Брали как усиление состава и угадали. Лучший бомбардир нашей команды. Лидер как на поле, так и в раздевалке. Мы полностью довольны его игрой. Да, были определённые опасения насчёт того, что он может уйти перед началом сезона. Но мы провели переговоры, достаточно быстро договорились. Всё удачно.

В сезоне-2024/25 Дзюба сыграл 22 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

Ранее в своём интервью Морозов заявил о том, что хочет видеть как можно больше воспитанников в составе клуба.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
вчера в 17:25
Да в душевой он активный лидер))
Limonov
Limonov
вчера в 16:13
Он лидер своего кулака
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:16, ред.
Когда видишь таких людей, как Павел Морозов просыпается белая зависть. Он любит и умеет работать. Такому можно поручить любое дело. Галицкий и Морозов, каждый по отдельности построил действующие модели футбола. Надо изучать их опыт.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 12:08
Дзюба уже показал в раздевалке с Азмуном какой он лидер через "п".
Гость
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