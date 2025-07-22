Владелец «Акрона» Морозов: «Дзюба — лидер клуба и на поле, и в раздевалке»

Владелец «Акрона» Павел Морозов оценил влияние форварда Артёма Дзюбы на тольяттинскую команду.
Талантливый футболист, в которого мы верим. Брали как усиление состава и угадали. Лучший бомбардир нашей команды. Лидер как на поле, так и в раздевалке. Мы полностью довольны его игрой. Да, были определённые опасения насчёт того, что он может уйти перед началом сезона. Но мы провели переговоры, достаточно быстро договорились. Всё удачно.
В сезоне-2024/25 Дзюба сыграл 22 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.
Ранее в своём интервью Морозов заявил о том, что хочет видеть как можно больше воспитанников в составе клуба.