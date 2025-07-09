Хавбеки ПСЖ очаровали футбольный мир. Идеальный треугольник проверят против «Реала»

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09 июля 2025, 16:13

Вечером один из главных матчей года.

Витинья, Невеш и Руис преобразили ПСЖ

В истории парижан удивляет сказочная перемена в игре. Недавно у французов были проблемы с выходом в плей-офф Лиги чемпионов. В домашнем матче против «Манчестер Сити» они уступали 0:2 на 53-й минуте. До этого Луис Энрике проиграл «Арсеналу», «Атлетико» и «Баварии». Порой речь именно о болезненных тренерских неудачах. Во Франции писали о конфликте Энрике с Кампушем, советником президента ПСЖ и фактически спортивным директором клуба. Форварда Дембеле отстранили, а шейхи в очередной раз думали об отставке тренера. А потом вспомнили, как подарили Тухеля «Челси», а Томас сразу выиграл с лондонцами Лигу чемпионов. Тренеру Луису Энрике дали время. Испанец вернул Дембеле, взяв у игрока обещание не опаздывать и тренироваться усерднее. Усман теперь фаворит в борьбе за «Золотой мяч». ПСЖ шаг за шагом превращался в футбольного короля, невзирая на осечку с «Ливерпулем».

Великий успех ПСЖ родился после несправедливости. Голкипер Алиссон потащил мертвые удары в Париже, а «красные» забили единственный гол. В ответной игре в Англии у ПСЖ тоже были проблемы, но они показали характер, дожили до серии пенальти и прошли дальше. Позже на ПСЖ давил «Арсенал», что напоминает о свежем поединке Луиса Энрике против «Баварии». Но англичан смогли пройти, как и немцев сейчас. А в финале Лиги чемпионов с «Интером» команда из Парижа вышла на пик формы. Они разнесли сильную итальянскую банду и впечатлили всех качеством командного прессинга. Испанский тренер пытался добиться такого футбола ото всех своих команд. «Барселона» десятилетней давности, сборная Испании в Катаре и ПСЖ сейчас ставили на крутую работу хавбеков. Но мало кто мог представить, что в Париже справятся без своих Хави, Бускетса, Иньесты и Родри. Однако дело не в именах, а в синхронности действий.

У Флика из «Барселоны» и Энрике был похожий игровой план на матчи против «Интера». Только каталонцам не хватило в решающий момент интенсивности и четкости смены позиций футболистами, а ПСЖ в финале ЛЧ сыграл идеально. Многие хвалят тройку атаки и крайних защитников. Но если оценивать преображение парижан как создание произведения искусства, то самыми важными стали мазки в центре картины. Оказалось, что парень из «Вулверхэмптона» Витинья, юниор из «Бенфики» Невеш и отброшенный великими клубами испанец из «Наполи» Руис круче, чем о них думали. Сейчас ПСЖ в шаге от финала Клубного чемпионата мира и выиграл четыре трофея с учетом Суперкубка Франции. Витинья, Невеш и Руис преобразили команду. Каждый из них одинаково важен и незаметен, что отличает тройку. Незаметен не в плане участия в действиях, а по скромности. Весь ПСЖ важнее, чем любой из игроков основы.

У схемы Луиса Энрике есть две уязвимости

«Реал» расправился с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, невзирая на проблемы в первом матче. Но мадридцы вылетели от «Арсенала», что привело к смене тренера. Теперь у руля бывший хавбек Алонсо. Хаби понимает важность Тчуамени, Вальверде и Гюлера для успеха «Реала». ПСЖ было сложно против «Баварии», но в критический момент перепробовали все фишки Энрике. Витинья откатывался в линию обороны, что помогало Хакими и Мендешу занять высокие позиции. Базовая схема ПСЖ «4-3-3» позволяет латералям по очереди ходить в атаку. Если Хакими идет на позицию правого вингера, то Витинья или Мендеш перемещаются в тройку обороны. Во втором случае Руис смещается на левый фланг, а Кварацхелия опускается чуть ниже. Ещё одна перестановка случается, когда в атаку идёт сам Мендеш. Правый латераль Хакими работает чуть ниже, а Невеш присматривает за правым флангом с Дембеле.

А ключевая роль у Витиньи, он дирижер хора. Хавбеку 25 лет, парижане подписали игрока «Порту» за 41.5 млн евро. Поскольку советник президента ПСЖ Кампуш является близким другом агента Мендеша, то Жорже часто помогает шейхам. Португальцы убедили катарцев, что неудача Витиньи в АПЛ связана лишь с возрастом, а дальше он станет суперзвездой. Этот трансфер помог избавиться от загульного Верратти. А с Невешем никто не сомневался. Предложений было много, но хавбек в ПСЖ , ведь шейхи заплатили «Бенфике» 60 млн евро на выгодных условиях. А опытный испанец Руис вытеснил из основы ПСЖ Заира-Эмери, молодого воспитанника клуба. По ходу прошлого сезона Луис Энрике получил новый треугольник. Причем каждый в нём лишен нездоровых амбиций. Руис постоянно открывается, чтобы Мендешу было проще атаковать левым флангом, а Невеш часто помогает Хакими на правом краю.

Никто из тройки не хочет забивать много голов, как Беллингем у «Реала». Хавбеки не наступают на пятки Дембеле, Кварацхелии, Дуэ и Баркола. У Невеша и его коллег есть голевое чутье, они выскакивают на ударные позиции, но при потере мяча компактно прессингуют. У схемы «4-3-3» от ПСЖ только две заметные уязвимости, если суммировать самые удачные и слабые матчи сезона. Первая – дом построен на технике, а не на грубой силе. В теории парижан можно смять ураганным прессингом. «Бавария» Компани выдала несколько хороших отрезков против французов, но как только устали – поплатились при контратаках. Вторая уязвимость ПСЖ связана с любимой роботизацией игры от Луиса Энрике. Хотя думают, что футболисты импровизируют, все перемещения прописаны в технической карте шеф-повара из Парижа. Каждый шаг футболистов ПСЖ четко просчитан и просчитан, как на кухне ресторана.