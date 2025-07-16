Оригинальная ловушка в центре поля и широкая игра. Угадываем футбольные тренды будущего сезона

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16 июля 2025, 09:30

Гранды ищут новые схемы.

Радиоактивная зона

Тренеры заметили частый тактический разрыв команд на две части. Скромный оборонный блок, затем пустота, а потом высокий атакующий кулак. Чтобы выжать максимум, самые хитрые наставники придумали уловку. Хавбеки уводят опекунов за собой. В центре поля создают радиоактивную зону: огромную область, где нет футболистов. Защитники смущены, нет смысла подниматься выше – некого встречать. Футболисты разбиты по флангам, а там нечем дышать. Дальше один из форвардов отскакивает в глубину, а хавбек с мячом отдает диагональный пас через радиоактивную зону без признаков футбольной жизни. Так начинали голевые атаки ПСЖ , «Бавария», «Челси» и «Барселона». Дембеле, Мусиала, Палмер и Ямаль принимали передачи. Позиционный перевес получали после одного паса низом. Ответом на этот тренд станет высокий прессинг с перехватами мяча. Тогда одна команда создаст радиоактивную пустую зону в центре, а другая после отбора получит пространство. Ловец и жертва поменяются местами.

Тройка с диспетчером

У большинства команд в футболе проблемы с обороной. Зато многие фланговые защитники умеют атаковать. А кто сбалансирует игру? Всё чаще в опорной зоне используют людей с тонким пасом. Примерами служат Витинья и Субименди. Хавбек уходит в линию обороны, но не по центру, а на один из флангов. Киммих тоже так умеет, когда крайние защитники «Баварии» впереди. Тройка защитников с диспетчером связана с предыдущим трендом. Когда создали радиоактивную зону, то длинный пас низом от Витиньи или Киммиха дарит преимущество. Также переход на тройку в обороне связан со следующими трендами. Интересно только выяснить, будут ли Гравенберх из «Ливерпуля» и Кайседо из «Челси» выполнять этот фокус? Точно знаем, что Тчуамени в «Реале» и Де Йонг в «Барселоне» готовы к ситуативной игре в центре обороны. У них есть опыт смены амплуа.

Латерали как вингеры

Многие крайние форварды склонны к смещению в центр. Ямаль и Салах служат примерами, но также важно держать ширину атаки. Для этого тренеры ищут на фланги выносливых и настроенных на вертикальный футбол людей. Гвардиола подписал Аит-Нури, а справа играет хавбек Нуньеш. Оба умеют работать в высоких позициях очень близко к бровкам. Александер-Арнольд любил смещения в центр поля, а вот Фримпонг, которого «Ливерпуль» подписал вместо Трента, работает как вингер. Популярная фишка, всех впечатлили успехи Хакими и Мендеша в атаке ПСЖ . А у «Баварии» так умеют сыграть Лаймер и Дэвис, когда Альфонсо здоров. Высоченные позиции латералей помогают связать эту идею с широкой позиционной атакой и со следующим трендом.

Возвращение классики

Вернулись дуэты форвардов. Жива схема «4-4-2», но теперь вингеры уходят под нападающих, а фланги занимают защитники. Получается схема «4-2-4», которую видели в поединках Клубного чемпионата мира. Кварацхелия и Руис находились ниже Дуэ и Дембеле по схеме, а Мендеш и Хакими играли высоко. У «Челси» в опорной зоне были Кайседо и Джеймс, Гюсто занимал фланг в атаке, а Палмер смещался ближе к центру. Защитник Кукурелья слева зеркально отражал позицию Коула, а вингер Нету играл на фланге. У «Барселоны» высокая позиция справа у Кунде, когда Ямаль уходит в центр для удара. Левый вингер Рафинья порой становился вторым форвардом рядом с Левандовским. Снова отсылка к «4-4-2». Английскую схему легко превратить в латиноамериканские «4-2-4» и «4-2-2-2». Если раньше всё строилось на треугольниках – они не вышли из моды, то сейчас атакующая природа большинства грандов призывает формировать квадраты и дуэты, чтобы мяч быстро проскакивал центр поля.

Защитники как хавбеки

Тренеры развили старую идею Гвардиолы с инвертированными фулбеками. У Хосепа крайние защитники (Лам, Киммих, Канселу и Зинченко) играли в центре поля. Они создавали численное преимущество. А теперь Хакими, Кукурелья, Кунде и Александер-Арнольд работают на позиции Де Брюйне. Защитников можно заметить перед штрафной площадью на любом из полуфлангов. Киммих, когда немца поставят на край обороны «Баварии», тоже идёт на место правой «восьмерки». Растет роль латералей. Поэтому в «Арсенале» скрестили пальцы, чтобы прогрессировал Льюис-Скелли, а «Ливерпуль» с «Реалом» подписали по два человека на фланги обороны. Опасно входить в сезон с обновлением защиты, но так сложились обстоятельства.

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