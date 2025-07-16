Оригинальная ловушка в центре поля и широкая игра. Угадываем футбольные тренды будущего сезона

Гранды ищут новые схемы.
Радиоактивная зона
Тренеры заметили частый тактический разрыв команд на две части. Скромный оборонный блок, затем пустота, а потом высокий атакующий кулак. Чтобы выжать максимум, самые хитрые наставники придумали уловку. Хавбеки уводят опекунов за собой. В центре поля создают радиоактивную зону: огромную область, где нет футболистов. Защитники смущены, нет смысла подниматься выше – некого встречать. Футболисты разбиты по флангам, а там нечем дышать. Дальше один из форвардов отскакивает в глубину, а хавбек с мячом отдает диагональный пас через радиоактивную зону без признаков футбольной жизни. Так начинали голевые атаки ПСЖ, «Бавария», «Челси» и «Барселона». Дембеле, Мусиала, Палмер и Ямаль принимали передачи. Позиционный перевес получали после одного паса низом. Ответом на этот тренд станет высокий прессинг с перехватами мяча. Тогда одна команда создаст радиоактивную пустую зону в центре, а другая после отбора получит пространство. Ловец и жертва поменяются местами.
Тройка с диспетчером
У большинства команд в футболе проблемы с обороной. Зато многие фланговые защитники умеют атаковать. А кто сбалансирует игру? Всё чаще в опорной зоне используют людей с тонким пасом. Примерами служат Витинья и Субименди. Хавбек уходит в линию обороны, но не по центру, а на один из флангов. Киммих тоже так умеет, когда крайние защитники «Баварии» впереди. Тройка защитников с диспетчером связана с предыдущим трендом. Когда создали радиоактивную зону, то длинный пас низом от Витиньи или Киммиха дарит преимущество. Также переход на тройку в обороне связан со следующими трендами. Интересно только выяснить, будут ли Гравенберх из «Ливерпуля» и Кайседо из «Челси» выполнять этот фокус? Точно знаем, что Тчуамени в «Реале» и Де Йонг в «Барселоне» готовы к ситуативной игре в центре обороны. У них есть опыт смены амплуа.
Латерали как вингеры
Многие крайние форварды склонны к смещению в центр. Ямаль и Салах служат примерами, но также важно держать ширину атаки. Для этого тренеры ищут на фланги выносливых и настроенных на вертикальный футбол людей. Гвардиола подписал Аит-Нури, а справа играет хавбек Нуньеш. Оба умеют работать в высоких позициях очень близко к бровкам. Александер-Арнольд любил смещения в центр поля, а вот Фримпонг, которого «Ливерпуль» подписал вместо Трента, работает как вингер. Популярная фишка, всех впечатлили успехи Хакими и Мендеша в атаке ПСЖ. А у «Баварии» так умеют сыграть Лаймер и Дэвис, когда Альфонсо здоров. Высоченные позиции латералей помогают связать эту идею с широкой позиционной атакой и со следующим трендом.
Возвращение классики
Вернулись дуэты форвардов. Жива схема «4-4-2», но теперь вингеры уходят под нападающих, а фланги занимают защитники. Получается схема «4-2-4», которую видели в поединках Клубного чемпионата мира. Кварацхелия и Руис находились ниже Дуэ и Дембеле по схеме, а Мендеш и Хакими играли высоко. У «Челси» в опорной зоне были Кайседо и Джеймс, Гюсто занимал фланг в атаке, а Палмер смещался ближе к центру. Защитник Кукурелья слева зеркально отражал позицию Коула, а вингер Нету играл на фланге. У «Барселоны» высокая позиция справа у Кунде, когда Ямаль уходит в центр для удара. Левый вингер Рафинья порой становился вторым форвардом рядом с Левандовским. Снова отсылка к «4-4-2». Английскую схему легко превратить в латиноамериканские «4-2-4» и «4-2-2-2». Если раньше всё строилось на треугольниках – они не вышли из моды, то сейчас атакующая природа большинства грандов призывает формировать квадраты и дуэты, чтобы мяч быстро проскакивал центр поля.
Защитники как хавбеки
Тренеры развили старую идею Гвардиолы с инвертированными фулбеками. У Хосепа крайние защитники (Лам, Киммих, Канселу и Зинченко) играли в центре поля. Они создавали численное преимущество. А теперь Хакими, Кукурелья, Кунде и Александер-Арнольд работают на позиции Де Брюйне. Защитников можно заметить перед штрафной площадью на любом из полуфлангов. Киммих, когда немца поставят на край обороны «Баварии», тоже идёт на место правой «восьмерки». Растет роль латералей. Поэтому в «Арсенале» скрестили пальцы, чтобы прогрессировал Льюис-Скелли, а «Ливерпуль» с «Реалом» подписали по два человека на фланги обороны. Опасно входить в сезон с обновлением защиты, но так сложились обстоятельства.
Тренды в футболе
Футбольная мода спускается сверху вниз. Середняки копируют грандов, адаптируя передовые идеи под свои задачи и возможности. К аутсайдерам тренды приходят с опозданием. Сейчас в моде контролируемый хаос. Энрике, Мареска, Артета, Алонсо и Флик являются поклонниками рискованного подхода. Все эти тренеры платили за смелость, как и Гвардиола. Высокий прессинг и частые перестановки футболистов ведут к ошибкам. Конечно, можно играть проще. Если твои игроки устали, то получишь разгромное поражение, как «Реал» от ПСЖ, а потом и сами парижане от «Челси». Мареска вышибал клин клином, его команда загрызла «Пари Сен-Жермен». Готовимся к результативным играм с множеством моментов в будущем сезоне. Будут разрывы между линиями. У хороших команд речь о ловушке в центре поля, а слабые коллективы поплатятся за неправильный высокий прессинг, неудачно копируя ПСЖ. Даже ветераны набегаются. Салах может быть вторым нападающим «Ливерпуля» в схеме «4-4-2», когда Фримпонг займет фланг. А если Вирц и центрфорвард выстроятся в линию, то Мохамед уйдет ближе к центру для создания вертикальной связи. Третий вариант – позиция правого инсайда, если левее Мохамеда окажется Вирц в модели «4-3-2-1». Сложные гибридные схемы выходят на пик моды. Пострадает оборона, но тренеры работают на зрителей. Многие наставники выбрали смелый футбол.
Мареска выиграл случайно одну игру у феноменального ПСЖ и он уже законодатель мод. И не важно, что его весь сезон пинали в Англии и болельщики, и пресса.
Артета ещё в компании лучших. Проваливает всё что можно годами, но задаёт футбольный тренд. Алонсо рядом дирижирует игровой модой, хотя что он как тренер из себя представляет ещё никто не знает, это покажет следующий сезон.
Пустота какая-то радиоактивная в центре поля у команд. Даже у Барселоны, у которой центра поля не существует - они либо всей командой на чужой половине, включая всех защитников, либо все на своей, при атаке соперника.
По мне, так все подобные размышления на тему футбольных трендов, якобы видения современной игры и знаний, что находятся в голове у тренеров, - полная ерунда. Сейчас много стали забивать голов в самом начале матча - все тренды после этого рассыпаются.
А ещё футбольные эксперты очень часто ошибаются почему-то. 🙃
П. С. Помню, когда Монако с молодым Мбаппе прошёл Сити, а ПСЖ в том же году обыграл Барселону дома 4-0, картавый Ник опубликовал передачу про "новый тренд из Франции".
Полтора часа рассказывал как французы меняют футбол, какие новые веяния оттуда пришли в мир игры...
А в ответе ПСЖ получил 1-6.
Мареска выиграл случайно одну игру у феноменального ПСЖ и он уже законодатель мод. И не важно, что его весь сезон пинали в Англии и болельщики, и пресса.
Артета ещё в компании лучших. Проваливает всё что можно годами, но задаёт футбольный тренд. Алонсо рядом дирижирует игровой модой, хотя что он как тренер из себя представляет ещё никто не знает, это покажет следующий сезон.
Пустота какая-то радиоактивная в центре поля у команд. Даже у Барселоны, у которой центра поля не существует - они либо всей командой на чужой половине, включая всех защитников, либо все на своей, при атаке соперника.
По мне, так все подобные размышления на тему футбольных трендов, якобы видения современной игры и знаний, что находятся в голове у тренеров, - полная ерунда. Сейчас много стали забивать голов в самом начале матча - все тренды после этого рассыпаются.
А ещё футбольные эксперты очень часто ошибаются почему-то. 🙃
П. С. Помню, когда Монако с молодым Мбаппе прошёл Сити, а ПСЖ в том же году обыграл Барселону дома 4-0, картавый Ник опубликовал передачу про "новый тренд из Франции".
Полтора часа рассказывал как французы меняют футбол, какие новые веяния оттуда пришли в мир игры...
А в ответе ПСЖ получил 1-6.