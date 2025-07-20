Необычный разгром от «Краснодара». Мусаев не исправил ошибки, но «Пари НН» дарил чемпиону голы

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20 июля 2025, 18:27

Соперник помог Кордобе и Сперцяну.

Кордобу снова плохо поддерживали

«Краснодар» намного сильнее «Пари НН» по номиналу. Нижегородцы покинули РПЛ после стыковых матчей против «Сочи». «Пари НН» вернули лишь из-за финансового краха «Химок». Белорусский тренер Ганчаренко покинул клуб, а молодой белорус Шпилевский подхватил проект. Капитан и защитник Гоцук отправился в Турцию к тренеру Юрану. Новым официальным лидером «Пари НН» выбрали опорника Майга. Сегодня малиец с напарниками должен был отрезать Кордобу и вингеров «Краснодара» от гущи событий.

Напарники задолжали Джону моменты после поражения в Суперкубке от ЦСКА . Обидный результат не помешал «Краснодару» устроить чемпионскую вечеринку с фанатами. А дальше снова отправились в Казань. Именно в этом городе они уступили «армейцам». Матч против «Пари НН» прошел на нейтральном поле, что сказалось. Формальных хозяев поддерживали две сотни фанатов из Нижнего Новгорода. Команда Шпилевского классно провела почти весь первый тайм, а затем пропустила обидный мяч после подачи Сперцяна.

А если оценивать работу группы поддержки на Кордобу, то Джон снова недоволен. Сам колумбиец провел отличный поединок. Он выступил в роли Дзюбы. Кордоба удачно боролся за мяч. Форвард давил на соперников и отдал голевую передачу на Сперцяна с правого фланга. Соперники боятся Кордобы и совершают ошибки, когда он рядом. А вот вингеры Са и Батчи отыграли незаметно. Правый форвард Батчи весь первый тайм провел низко по схеме, а Сперцян и Кордоба работали в дуэте, формируя ложную модель «4-4-2».

Без Сперцяна тяжело создавать голы

Эдуард покинет родной клуб, армянин ведет переговоры с «Жироной». Отъезд капитана неизбежно повлияет на коллектив. Фанаты «Краснодара» помнят, что пока хавбека был в лазарете в прошлом сезоне, команда старалась не раскисать. Кривцов подменял Сперцяна, но Эдуард олицетворяет манеру тренера Мусаева. Армянин создает большое количество моментов после стандартов и является мастером коротких передач. «Краснодар» добавлял вертикальные элементы в игре, но при такой игре левый центральный хавбек тоже важен.

Сегодня Сперцян создал гол на ровном месте. До перерыва на две команды было два удара в створ ворот. «Пари НН» играл академично, они потревожили голкипера Агкацева только в атаке с офсайдом. А Сперцян мастерски навесил мяч на голову Диего Косте. Центральный защитник классно начал чемпионат, толково сыграл у своих ворот. У чужих тоже отличился. Гол в раздевалку помог фавориту. Сперцян открыл и закрыл разгром. Без него нужен успех новичка Густаво Фуртадо, но сегодня бразилец не забил после выхода один на один.

Директорам «Краснодара» не стоит переоценивать единство стартового состава. Тренер Мусаев обожает использовать одинаковый основной состав, это уже своего рода суеверие. Но достаточно выдернуть из заявки клуба Сперцяна, чтобы вся конструкция пошатнулась. Сегодня у Ленини и Черникова были ошибки без мяча. Хотя позже центральные хавбеки собрались, это Кордоба напугал Александрова и его коллегу на фланге. В сухом остатке «Краснодар» организовал два гола с участием Сперцяна, а третий мяч – яркий автогол.

На флангах выделяется лишь Петров

Уругвайцы Оласа и Джованни проиграли Суперкубок в первую очередь, а вингеры Са и Батчи подставили «Краснодар» следом. Именно фланги подвели Мусаева в матче против ЦСКА . Слишком легко позволяли соперникам работать в разных фазах игры. «Быки» не получили перевес в атаке. К уровню игры латералей и вингеров были вопросы в прошлом сезоне. Без передач Сперцяна и голов Кордобы сложно представить успех «Краснодара». Важным остается факт недостаточной помощи от футболистов на флангах.

«Горожанам» нужны мощные вингеры, которых можно только подписать, в команде их нет. Мусаев доверял латералям Джованни и Оласе, но лучше остальных представителей флангов сегодня сыграл ветеран Петров. Жаль, что Волков со скандалом перешел в «Зенит» год назад. Теперь воспитанник «Краснодара» очутился в «Сочи». Вместо чемпионства пережил травму и отправлен Семаком в состав новичка лиги. Волков мог играть в основе «горожан» справа, а без него старается 34-летний Сергей Петров.

Удивляет, что Батчи и Са не развиваются. В чемпионских командах должна быть сюжетная линия, арка героя. Анголец и бразилец не демонстрируют желание рубиться на уровне с Кордобой. А поскольку со спины их некому поддержать, кроме старины Петрова, который устает быстрее всех, то нет активизации на флангах. Иногда срабатывала поддержка по центру, когда выходили на поле Кривцов и Козлов. Но от чемпионов ждёшь более акцентированной работы. Всем фланговых игрокам надо срочно прибавлять.

«Краснодару» помог высокий прессинг

Не командный, а индивидуальный прессинг. И это ещё один пункт, который важно проинспектировать, чтобы понять состояние чемпионов. Для интриги в РПЛ нужно, чтобы «Краснодар» набрал много очков к экватору сезона. Только у «горожан» есть опыт победы над «Зенитом» на дистанции. У ЦСКА , «Спартака» и «Локомотива» другие составы, если вспоминать о последних чемпионских сезонах. Также важна для общей гонки форма «Динамо», но Карпин допустил ничью против «Балтики» Талалаева.

Мусаев лучше знает свою команду, чем Валерий Георгиевич новых подопечных. «Краснодар» избежал печальной ничьей с «Пари НН». Высокий прессинг чемпионов заставил запаниковать защитника Александрова. Бедняга в первом тайме упустил в борьбе Диего Косту, когда защитник «горожан» открыл счет голам. А после перерыва молодой Виктор отдал викторию «Краснодару» красивым ударом по своим воротам.

«Пари НН» был невероятно академичным. Плеймейкера Боселли не поддержали напарники. Но если оценивать гибрид «4-4-2» и «3-4-3», то тренеру Шпилевскому ставим высокую оценку. «Пари НН» может оказать лучшее сопротивление против равных соперников, чем в прошлом сезоне. У нового тренера есть идеи, но пока хромает исполнительское мастерство. Можно ли сказать, что «Краснодару» вручили победу? Разгром на совести «Пари НН», они подставились. «Горожане» грамотно дождались щедрых подарков чужой обороны.