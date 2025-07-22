Круговой — о матче с «Оренбургом»: «Искусственное поле — это не оправдание»

Защитник ЦСКА Данил Круговой подвёл итоги матча против «Оренбурга» в первом туре Российской Премьер-Лиги (0:0).
Сложный матч. Искусственное поле. Но это не оправдание для нас, все играли в равных условиях. В первом тайме мы действовали чуть хуже, а во втором прибавили и перестроились. Начали создавать моменты. Когда мало моментов, надо использовать всё, что есть. В следующих матчах, я надеюсь, будем выигрывать.
Ранее в интервью Круговой поделился мнением о своём дебютном сезоне в составе «армейцев».
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Странно и даже очень! Без легионеров? Почти без международных матчей. Не верю, что без легионеров можно достичь подобных результатов в играх с родоначальниками футбола.
А если серьёзно, то по данным на 2022 год сборная СССР по футболу занимает 15-е место в общем рейтинге участников чемпионатов мира по футболу за всю историю (с 1930 года) с 51 набранным очком.
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В рейтинге журнала FourFourTwo за 2021 год сборная СССР по футболу занимает 3-е место по проценту побед на чемпионатах Европы (53,8%). У команды было пять участий в континентальных турнирах, в результате чего она завоевала три серебра, одно золото и одно четвёртое место.
Также по версии портала soccer.ru сборная СССР по футболу достигала таких результатов, как золотая медаль на первом чемпионате Европы, три серебра на Евро, пять успешных выступлений на Олимпийских турнирах по футболу и полуфинал на чемпионате мира 1966 года
Сборной Росссии такие результаты даже во сне не снятся! Отменяйте лимит и закрывайте футбольные академии. А зачем они? Если покупаем за бугром готовых футболистов.
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Странно и даже очень! Без легионеров? Почти без международных матчей. Не верю, что без легионеров можно достичь подобных результатов в играх с родоначальниками футбола.
А если серьёзно, то по данным на 2022 год сборная СССР по футболу занимает 15-е место в общем рейтинге участников чемпионатов мира по футболу за всю историю (с 1930 года) с 51 набранным очком.
6
В рейтинге журнала FourFourTwo за 2021 год сборная СССР по футболу занимает 3-е место по проценту побед на чемпионатах Европы (53,8%). У команды было пять участий в континентальных турнирах, в результате чего она завоевала три серебра, одно золото и одно четвёртое место.
Также по версии портала soccer.ru сборная СССР по футболу достигала таких результатов, как золотая медаль на первом чемпионате Европы, три серебра на Евро, пять успешных выступлений на Олимпийских турнирах по футболу и полуфинал на чемпионате мира 1966 года
Сборной Росссии такие результаты даже во сне не снятся! Отменяйте лимит и закрывайте футбольные академии. А зачем они? Если покупаем за бугром готовых футболистов.
Динамо - Челси 3 - 3, Динамо - Кардиф Сити 10 - 1, Динамо - Арсенал 4 - 3, Динамо - Рейнджерс 2 - 2. Славные были времена нашего футбола.
Динамо - Челси 3 - 3, Динамо - Кардиф Сити 10 - 1, Динамо - Арсенал 4 - 3, Динамо - Рейнджерс 2 - 2. Славные были времена нашего футбола.
Нельзя оправдания делить на хорошие оправдания и "не оправдания"
Усталость после Суперкубка....каменное поле....непонятки с новым тренером....отсутствие Пиняева...интервью Лукина...отьезд Аббосбека....луна в Юпитере....и т.д.
Нельзя оправдания делить на хорошие оправдания и "не оправдания"
Усталость после Суперкубка....каменное поле....непонятки с новым тренером....отсутствие Пиняева...интервью Лукина...отьезд Аббосбека....луна в Юпитере....и т.д.