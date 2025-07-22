Круговой — о матче с «Оренбургом»: «Искусственное поле — это не оправдание»

Защитник ЦСКА подвёл итоги матча против «Оренбурга» в первом туре Российской Премьер-Лиги (0:0).

Сложный матч. Искусственное поле. Но это не оправдание для нас, все играли в равных условиях. В первом тайме мы действовали чуть хуже, а во втором прибавили и перестроились. Начали создавать моменты. Когда мало моментов, надо использовать всё, что есть. В следующих матчах, я надеюсь, будем выигрывать.