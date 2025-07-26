Оззи Осборн и ещё 5 звёзд хэви-метала, которые полюбили футбол

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вчера, 16:30

Все они болеют за клубы АПЛ .

Смерть звезды хэви-метала и болельщика «Астон Виллы» Оззи Осборна не оставила равнодушными многих поклонников музыки, а также части футбольного мира. Пожалуй, стоит вспомнить и других артистов этого музыкального направления, которые стали футбольными болельщиками. Когда Оззи Осборн не развлекал огромные толпы со сцены, он иногда ходил на стадион «Вилла Парк». А кто еще из артистов питают слабость к футболу?

Роберт Плант (Led Zeppelin) – «Вулверхэмптон»

Фронтмен Led Zeppelin впервые побывал на стадионе в 1954 году и с тех пор был постоянным гостем этой арены. В 2009 году он был назначен вице-президентом клуба, а такие песни, как «Stairway to Heaven», «Kashmir» и «Whole Lotta Love», часто звучали из стереосистемы, установленной на «Молинье». В детстве с Плантом случилась интересная история. Он с отцом пошел на стадион, и после игры ему лично помахал Билли Райт, тогдашняя звезда сборной Англии.

И вот, спустя много лет, Плант и Райт встретились на одном из телешоу. Плант спросил, помнит ли футболист его, на что Райт ответил, что да, действительно, такой случай был, и он запомнил маленького мальчика, которому помахал. Сомневаемся, что у Райта действительно такая хорошая память, да и на трибунах было много народа, но Роберта этот ответ растрогал. Он сравнил своего кумира с Элвисом после этого.

Брайан Джонсон (AC/DC) – «Ньюкасл»

Будучи футбольным болельщиком всю свою жизнь, фронтмен AC/DC едва не стал совладельцем клуба в 1980-х годах, когда его попросили инвестировать в акции «сорок». После случайной встречи с Джеки Милберном, который был бывшим центральным нападающим «Ньюкасла», рок-звезду попросили купить немного акций его любимого клуба, но Джонсон напомнил, что его гастрольный график не позволит ему выполнить эту работу должным образом. Другими словами, он вежливо отказал, поскольку думал, что от него просто хотят денег. Джонсон упустил эту возможность, но остался большим поклонником «Ньюкасла». Также есть версия, что Милберн обещал сделать Джонсона вице-президентом клуба, если он вложит 500 тысяч фунтов. Сейчас у «Ньюкасла» проблем с деньгами нет — даже билеты не самые дорогие в лиге.

История Брайна, конечно, удивительная. Он до 33 лет жил с родителями и планировал всю жизнь проработать в автомастерской. Если бы не скоропостижная смерть вокалиста группы Бона Скотта, то, возможно, так и было бы.

Стив Харрис (Iron Maiden) – «Вест Хэм»

Достаточно взглянуть на его бас-гитару, чтобы понять, что Стив Харрис из Iron Maiden — фанат «молотобойцев». Он родился в Лейтонстоуне и, технически, должен болеть за «Лейтон Ориент», но в детстве он тренировался в академии «Вест Хэма», поэтому и полюбил этот клуб, который недавно модернизировал свой стадион. Играть в футбол он бросил, так как его настоящая любовь была в другом — на сцене. Однако он всё ещё выходит на поле в свободное время и участвует в любительских турнирах со своей командой. В 2019 году «Вест Хэм» даже выпустил форму вместе с Iron Maiden. Она получила название в честь песни 1983 года «Die With Your Boots On».

В восторге от новости был и Сабалета, который заявил, что в Аргентине любят эту группу, и для него было честью принять участие в фотосессии с Харрисом. А однажды Стив решил помочь любительскому клубу «Горнал Атлетик» — да так разошёлся, что создал свою команду «Maiden FC». Он — настоящий фанат футбола, который наверняка в своих мечтах выходит на поле в составе «Вест Хэма» и побеждает в чемпионате Англии.

Дэйв Грол (Foo Fighters/Nirvana) – «Вест Хэм»

Легенда гласит, что во время турне «Foo Fighters» в начале 2000-х Грол рассказал телеканалу VH1, что он проводит так много времени в Лондоне, что решил выбрать себе любимую команду и остановил свой выбор на «Вест Хэме». Точных данных по этому поводу нет, но эта история кажется правдоподобной.

Ларс Ульрих (Metallica) – «Челси»

Причина, по которой барабанщик «Металлики» Ларс Ульрих стал болельщиком «Челси», на самом деле связана не с футболом, а с теннисом. Отец Ларса, Торбен Ульрих, был профессиональным теннисистом, и во время одной из поездок в Лондон на Уимблдонский чемпионат они вдвоем в свободный вечер посетили стадион «Стэмфорд Бридж», после чего Ларс полюбил футбол. Это произошло в 1973 году, и с тех пор датчанин остается преданным поклонником лондонской команды. Интересно, как он относится к воспитаннику «Барселоны», который может перейти в «Челси»?

Оззи Осборн (Black Sabbath) – «Астон Вилла»