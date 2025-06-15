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Черчесов: «До чемпионата мира-2018 меня все критиковали, после — хвалили»

сегодня, 00:16

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил о том, как к нему относились до и после чемпионата мира 2018 года.

До чемпионата мира мне было на улицу выходить непросто, потому что все критиковали, а после чемпионата мира, наоборот, все хвалили. Поэтому по большому счету ничего не изменилось. Самое главное — ребята, которые реально играли, выигрывали, давали людям возможность радоваться. Первый тост у тренера — всегда за футболистов. Они главные творцы. А наша задача — собрать, расставить и отойти в сторону. Подготовить и, как говорится, не мешать.

Ранее в интервью Черчесов говорил, что хотел бы продолжить тренерскую карьеру в одном из российских клубов.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 03:25
Это было очень давно
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:25
Еслиб не нога Акинфеева ..
протон
протон
сегодня в 00:37
Черчесов: «До чемпионата мира-2018 меня все критиковали, после — хвалили а зетем вновь критиковали" Я думаю так будет более правдоподобно)))))))))))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:23
Явно хочет снова возобновить тренерскую деятельность.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:18
Усатый разошёлся что то сегодня)))
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