Ямаль утвердился в статусе наследника Месси и Роналдиньо. У «Барселоны» новая «десятка»

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17 июля 2025, 11:55

Такой номер – большая ответственность.

У номеров на футболках интересная история

Случилось знаменательное для Ямаля событие: ему выдали «десятку» в «Барселоне». Можно вспомнить легенд клуба и рассказать историю появления номеров в футболе. Раньше существовала позиция «десятки». Сейчас такой номер может быть на спине у футболиста любого амплуа. Вингер Ямаль ждал ухода Фати в «Монако», он не отнял у коллеги номер год назад. Теперь Ламину восемнадцать лет, вингер продлил контракт с «Барселоной» до 2031 года и получил престижный номер. Но когда цифры впервые появились на футболках?

Изначально команды отличались лишь цветом формы – это был крайне неудобный подход. Важно было придумать систему распознавания. Историки раскопали запись от 1911 года: в Австралии преступники и моряки из Объединенного королевства, отправленные в гости к кенгуру, играли в футбол. Участники матча, команды из Сиднея и сборной британского корабля, нанесли на футболки номера, как в регби. Эксперимент не вышел за пределы Австралии, но в одном из регионов появилась футбольная лига с номерами, опередившая остальной мир.

В марте 1914 года на «Стэмфорд Бридж» сыграл любительский клуб из Лондона «Коринтиан». Эта команда была знаменита, поскольку часто поставляла сборной Англии футболистов. Они встречали «Уондерерс», а футболисты использовали номера на футболках. В начале двадцатого века были очень популярны турне клубов. Когда шотландцы гостили в Аргентине, они вышли на матч против местной сборной лучших игроков в футболках с номерами на груди.

Зрителям нравилась нумерация игроков. Сначала были только номера с 1 по 11, а цифра означала позицию футболиста. До сих пор тренеры называют опорников «шестерками», центральных хавбеков «восьмерками», а таранных форвардов «девятками». Победитель Клубного ЧМ «Челси» был одним из первых клубов, который использовал номера. А в финале Кубка Англии в 1933 году «Эвертон» и «Манчестер Сити» сыграли с цифрами на спинах. Прошло шесть лет, прежде чем нумерация футболистов вошла в моду, а новую реформу ждали 55 лет.

Только в 1994 году стартовала эволюция номеров. Рынок диктовал правила. Нужны были фамилии на футболках, чтобы продавать атрибутику, привязанную не только к номеру, но и к надписи. Клубам разрешили включать в заявки футболистов под постоянными номерами. Но не все клубы сразу приняли новые правила. В девяностых звёзды часто переключались между номерами. Например, у Дэвида Бекхэма в молодости в МЮ было шесть разных номеров. Вингер несколько раз менял номер по ходу сезона, а затем стал той самой «семеркой».

Не все «десятки» стали легендами «Барселоны»

Знаковые номера часто давят на футболистов. Ямалю важно понимать, что как игрок он пока не состоялся. Ламин уже великий дриблер, но у него мало голов. Зато правый вингер прекрасно раздает голевые передачи. Впечатляющий старт карьеры не значит, что дальше последует планомерное развитие с выходом в стратосферу, как у Месси. Ямаль забрал «десятку» после Фати, что символично. Ансу подавал большие надежды, испанца обзывали наследником Месси. В результате Фати получил несколько травм, не смог вернуть форму и стал напарником Головина.

У «Барселоны» хватает легендарных «десяток». А рядом с ними футболисты, которые не закрепились под этим номером и не впечатляли публику. Некоторые источники указывают, что первой «десяткой» каталонцев был Энрике Моррис, он же Генри Моррис. У крошечного форварда интересная судьба, он родился на Филиппинах до независимости страны от Испании. Мама Энрике была из страны Басков, а отец – англичанином. Вместе с двумя братьями Генри играл за «Барселону», но в начале двадцатого века в футболе не было номеров, в отличие от регбийных клубов.

Так что первой «десяткой» «Барселоны» был Паулино Алькантара. Он не просто уроженец Филиппин, как Моррис, а сын испанца и филиппинки. Номер на футболке Алькантара примерил лишь в конце карьеры в 1924 году, что правдоподобно. Затем стал врачом, руководил «Барселоной», а после этого записался в фашисты. Дальше историки начинают ссору. Некоторые авторы указывают, что Алькантара воевал за отряды Франко и Муссолини, то есть стал военным преступником. После укрепления фашистской диктатуры в Испании Алькантара ушел в тень.

Многие известные помощники фашиста Франко после гражданской войны и Второй мировой старались уничтожить улики участия в кровавых военных преступлениях. Возможно, именно поэтому тяжело раскопать свидетельства участия Алькантары в операциях армии Франко. Но первая легендарная «десятка» «Барселоны» был фашистом, это исторический факт. Остальным повезло больше. «Десяткой» у каталонцев играл легендарный венгр Кубала, который сбежал из коммунистического Будапешта. Также престижный номер носил хавбек Суарес.

Испанец Луис Суарес дожил до 2023 года, он видел все великие победы Месси, даже успех на чемпионате мира в Катаре. «Золотой мяч» Луис Суарес выиграл именно как футболист «Барселоны» в 1960 году. Ещё один обладатель престижной награды Кройф получил запрет на игру под номером 14 в Испании. Йохан был «девяткой» в «Барселоне», хотя иногда использовал восьмой номер. А вот аргентинец Марадона сразу выбрал «десятку». Но Диего не задержался в «Барселоне», он болел гепатитом и капризничал. Марадона быстро уехал в Неаполь.

Хотя в списке «десяток» «Барселоны» есть и безусловные легенды клуба. Гвардиола играл под номером плеймейкера, а до него датчанин Микаэль Лаудруп. Ромарио, Стоичков и Хаджи тоже в списке, но не у всех карьера в Каталонии сложилась гладко. Бразилец Джованни и финн Литманен не стали лидерами «Барселоны». У Ривалдо был короткий период с «десяткой», но в основном форвард был одиннадцатым номером. После неудачи Рикельме пришел Роналдиньо, а после бразильца номер надолго закрепился за Месси. Вчера началась новая глава.