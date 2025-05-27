Скандалист, семьянин и любитель лыж. Подружился с Бекхэмом и разругался с Роналду

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вчера, 10:00

История становления великого форварда.

В прошлом веке, 1 июля 1976 года, футбольный бог с улыбкой на лице посмотрел на Нидерланды. Среди почти пятисот детей, родившихся в тот день, двое мальчиков получили редкий дар. В Норд-Брабанте, провинции на юге страны, семья ван Нистелроев увидела появление на свет мальчика, Рутгеруса Йоханнеса Мартинуса ван Нистелроя. Миру он стал известен как Руд ван Нистелрой. И в тот же день в Амстердаме праздновалось рождение Патрика Стефана Клюйверта, которого недавно занесло в далекие края.

Руд – один из троих детей в семье, он самый старший. Есть также брат Рон и сестра Аннеке, которые всегда тепло поддерживают звездного братишку. Когда Руд был маленьким, то играл не только в футбол, но и в теннис, занимался гимнастикой. Все эти увлечения заполняли всё его свободное время. Выбрал именно футбол, сначала играл на улице, потом пошел в клуб «Ной Гедахт». Отец подвозил сына на тренировки, но не смотрел на них, а сам в это время с друзьями играл в футбол на поле, которое было поблизости. Обсуждали свои игры, когда возвращались домой. Позже Руд признавался, что именно эти моменты для него являются одними из самых теплых воспоминаний.

Семейные ценности

Фамилия Руда ван Нистелроя берет свое начало из Нистероде, деревни в Нидерландах, где жили его предки. Его имя и фамилия в паспорте на самом деле пишутся вот так — Rutgerus van Nistelrooij, а Ruud van Nistelrooy появился, когда наш герой уехал в Англию, чтобы местным болельщикам было проще все это запомнить и произносить, да и на футболках имя и фамилия, которые в паспорте, точно не поместятся. Деревня, из которой родом предки Руда, впервые упомянута в истории в 13-м веке, сейчас там живет примерно 5 тысяч человек. Главной достопримечательностью является католическая церковь Святого Ламберта, построенная в 1841-1842 году.

Талант мальчика проявился, его заметил «Ден Бош», за который футболист дебютировал в возрасте 17 лет. Но в этом клубе Руда выпускали в полузащиту, в сезоне 1995/96 он забил 2 гола в 21 матче. Затем были уже 12 голов в 31 матче, и талант перешел в «Херенвен» после этого за 600 тысяч гульденов. В новом клубе сразу поняли, что имеют дело с прирожденным бомбардиром и перевели Руда в нападение. В первом сезоне ван Нистелрой забил 13 голов, попал в молодежную сборную Нидерландов.

В свой 22-й день рождения он подписал контракт с ПСВ и в первом же сезоне забил 31 мяч, став лучшим бомбардиром чемпионата и дебютировав за главную сборную страны. Во втором сезоне забил 29 голов, и если бы не травма, то мог замахнуться на гораздо более высокий показатель, но лучшим бомбардиром чемпионата снова стал.

Когда ван Нистелрой оказался в МЮ , то в первом же сезоне забил 36 голов, во втором – 44, также забивал в 10 матчах АПЛ подряд, долго этот рекорд побить не могли, затащил Джейми Варди. Переход в МЮ Криштиану Роналду сыграл важную роль в карьере ван Нистелроя, тогда наступила новая эра в английском футболе, также стал силен и «Челси». Вряд ли нидерландец предполагал, что на этом снимке теперь все внимание будет приковано к какому-то парню из Португалии, а не к нему с Форланом.

Буйный нрав

Первый конфликт в карьере ван Нистелроя произошел в матче с «Арсеналом» в сентябре 2003 года. Он вступил в конфликт с Патриком Виейра, что привело к массовой потасовке. В итоге француз был удален. Матч завершился со счетом 0:0. В дополнительное время Руд пробил пенальти, попал в перекладину, после чего «канониры» взорвались от эмоций. Мартин Киоун попытался схватить нападающего, но Руд сдержал свои эмоции. Затем в отборочном матче Евро-2004 против Чехии был заменен Диком Адвокатом – пнул бутылку с водой в будущего тренера «Зенита». Во время отбора на ЧМ -06 с Андоррой промахнулся с пенальти, защитник соперников Антони Лима рассмеялся ему в лицо. Затем Руд забил с игры и отпраздновал мяч специально прямо перед Лимой. В сезоне 2005/06 был конфликт с Фергюсоном, в финале Кубка Лиги с «Уиганом» его оставили на скамейке, что нанесло большую обиду нашему герою.

Открытая напряженность в отношениях с Роналду началась, когда нидерландец на тренировке пнул мяч в сторону Криштиану и сказал якобы: «Ну и что ты сделаешь? Пойдешь пожалуешься своему папочке?» Нистелрой имел в виду Карлуша Кейруша, который был помощником сэра Алекса и которого он также недолюбливал. Руд не учел, а может, и учел, что незадолго до этого у Роналду умер настоящий отец. Криштиану до сих пор нидерландца не простил. Нистелрою не нравилось поведение Роналду на поле, он брал игру на себя, а Руд привык к Бекхэму, который радиоуправляемыми пасами находил его в штрафной. Кейруш ему не нравился, потому что он видел огромный потенциал в Руни и Криштиану, ван Нистелрой же был уверен, что эта молодежь зазвездилась. До слов про Кейруша конфликт с Роналду был закрытым, после этого карьере Руда в МЮ пришел конец. Извиняться по просьбе Фергюсона он не стал, команда встала на сторону португальца, форвард перешел в «Реал» к Бекхэму.

В «Реале» Руд дружил с Дэвидом, но только на поле, в быту они жили в разных мирах. Однажды перед важным матчем разговорились с Бекхэмом, он сказал, что на игру приедет его несколько друзей. Из любопытства нидерландец спросил, кого он имеет в виду. Бекхэм ответил: «Том, из Лос-Анджелеса». Руд спросил: «Какой Том?» Бекхэм уточнил: «О, Том Круз». После матча они пошли ужинать, и ван Нистелрой оказался за одним столом с Томом Крузом. Тогда наш герой понял, что англичанин строит свой бренд и у него глобальные планы.

В Испании голландец выиграл два чемпионских титула, но история повторилась, хоть и без скандалов – пришла «поганая молодежь» в виде Игуаина и Бензема, уроженец Норд-Брабанте понял, что его дни в «Реале» подходят к концу. Он понял это в то лето, когда в Мадрид перебрался Криштиану. Потом поиграл за «Гамбург» и «Малагу», в возрасте 35 лет завершил карьеру.

Семейное счастье

Со своей будущей женой познакомился в школе, когда им было по 19 лет. Были одноклассниками, после завершения учебы начали встречаться. Леонтьен начала учиться в области маркетинга, менеджмента и коммуникаций, в 2001 году переехала с Рудом в Манчестер. Семья Леонтьен не интересовалась футболом, когда ван Нистелрой приходил к ним в гости, то спортивные каналы там не включали, поэтому мысль, что она будет жить с футболистом в чужой стране, девушку пугали. Но все обошлось – семья у них получилась крепкой. Когда нужно было переезжать в Мадрид, Леонтьен была на восьмом месяце беременности, сейчас у пары двое детей. Это мудрая женщина, в газеты она не попала и свое мнение по поводу работы мужа держала при себе. Свадьбу сыграли в 2004 году, Руд хотел сохранить церемонию в тайне от общественности, но пресса как-то пронюхала об этом и появилась возле церкви. Были и болельщики, а также игроки академии «Ной Гедахт», на свадьбе оказался и сэр Алекс. Настоящий праздник для этой местности.

Хобби Руда – катание на лыжах, он часто посещает курорт в Тироле. Теперь же у ван Нистелроя, вероятно, будет больше свободного времени на это – скоро он, вероятно, останется без работы.