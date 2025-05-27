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Скандалист, семьянин и любитель лыж. Подружился с Бекхэмом и разругался с Роналду

вчера, 10:00
Ван Нистелрой

История становления великого форварда.

В прошлом веке, 1 июля 1976 года, футбольный бог с улыбкой на лице посмотрел на Нидерланды. Среди почти пятисот детей, родившихся в тот день, двое мальчиков получили редкий дар. В Норд-Брабанте, провинции на юге страны, семья ван Нистелроев увидела появление на свет мальчика, Рутгеруса Йоханнеса Мартинуса ван Нистелроя. Миру он стал известен как Руд ван Нистелрой. И в тот же день в Амстердаме праздновалось рождение Патрика Стефана Клюйверта, которого недавно занесло в далекие края.

Руд – один из троих детей в семье, он самый старший. Есть также брат Рон и сестра Аннеке, которые всегда тепло поддерживают звездного братишку. Когда Руд был маленьким, то играл не только в футбол, но и в теннис, занимался гимнастикой. Все эти увлечения заполняли всё его свободное время. Выбрал именно футбол, сначала играл на улице, потом пошел в клуб «Ной Гедахт». Отец подвозил сына на тренировки, но не смотрел на них, а сам в это время с друзьями играл в футбол на поле, которое было поблизости. Обсуждали свои игры, когда возвращались домой. Позже Руд признавался, что именно эти моменты для него являются одними из самых теплых воспоминаний.

Скандалист, семьянин и любитель лыж. Подружился с Бекхэмом и разругался с Роналду

Семейные ценности

Фамилия Руда ван Нистелроя берет свое начало из Нистероде, деревни в Нидерландах, где жили его предки. Его имя и фамилия в паспорте на самом деле пишутся вот так — Rutgerus van Nistelrooij, а Ruud van Nistelrooy появился, когда наш герой уехал в Англию, чтобы местным болельщикам было проще все это запомнить и произносить, да и на футболках имя и фамилия, которые в паспорте, точно не поместятся. Деревня, из которой родом предки Руда, впервые упомянута в истории в 13-м веке, сейчас там живет примерно 5 тысяч человек. Главной достопримечательностью является католическая церковь Святого Ламберта, построенная в 1841-1842 году.

Талант мальчика проявился, его заметил «Ден Бош», за который футболист дебютировал в возрасте 17 лет. Но в этом клубе Руда выпускали в полузащиту, в сезоне 1995/96 он забил 2 гола в 21 матче. Затем были уже 12 голов в 31 матче, и талант перешел в «Херенвен» после этого за 600 тысяч гульденов. В новом клубе сразу поняли, что имеют дело с прирожденным бомбардиром и перевели Руда в нападение. В первом сезоне ван Нистелрой забил 13 голов, попал в молодежную сборную Нидерландов.

В свой 22-й день рождения он подписал контракт с ПСВ и в первом же сезоне забил 31 мяч, став лучшим бомбардиром чемпионата и дебютировав за главную сборную страны. Во втором сезоне забил 29 голов, и если бы не травма, то мог замахнуться на гораздо более высокий показатель, но лучшим бомбардиром чемпионата снова стал.

Когда ван Нистелрой оказался в МЮ, то в первом же сезоне забил 36 голов, во втором – 44, также забивал в 10 матчах АПЛ подряд, долго этот рекорд побить не могли, затащил Джейми Варди. Переход в МЮ Криштиану Роналду сыграл важную роль в карьере ван Нистелроя, тогда наступила новая эра в английском футболе, также стал силен и «Челси». Вряд ли нидерландец предполагал, что на этом снимке теперь все внимание будет приковано к какому-то парню из Португалии, а не к нему с Форланом.

Скандалист, семьянин и любитель лыж. Подружился с Бекхэмом и разругался с Роналду

Буйный нрав

Первый конфликт в карьере ван Нистелроя произошел в матче с «Арсеналом» в сентябре 2003 года. Он вступил в конфликт с Патриком Виейра, что привело к массовой потасовке. В итоге француз был удален. Матч завершился со счетом 0:0. В дополнительное время Руд пробил пенальти, попал в перекладину, после чего «канониры» взорвались от эмоций. Мартин Киоун попытался схватить нападающего, но Руд сдержал свои эмоции. Затем в отборочном матче Евро-2004 против Чехии был заменен Диком Адвокатом – пнул бутылку с водой в будущего тренера «Зенита». Во время отбора на ЧМ-06 с Андоррой промахнулся с пенальти, защитник соперников Антони Лима рассмеялся ему в лицо. Затем Руд забил с игры и отпраздновал мяч специально прямо перед Лимой. В сезоне 2005/06 был конфликт с Фергюсоном, в финале Кубка Лиги с «Уиганом» его оставили на скамейке, что нанесло большую обиду нашему герою.

Открытая напряженность в отношениях с Роналду началась, когда нидерландец на тренировке пнул мяч в сторону Криштиану и сказал якобы: «Ну и что ты сделаешь? Пойдешь пожалуешься своему папочке?» Нистелрой имел в виду Карлуша Кейруша, который был помощником сэра Алекса и которого он также недолюбливал. Руд не учел, а может, и учел, что незадолго до этого у Роналду умер настоящий отец. Криштиану до сих пор нидерландца не простил. Нистелрою не нравилось поведение Роналду на поле, он брал игру на себя, а Руд привык к Бекхэму, который радиоуправляемыми пасами находил его в штрафной. Кейруш ему не нравился, потому что он видел огромный потенциал в Руни и Криштиану, ван Нистелрой же был уверен, что эта молодежь зазвездилась. До слов про Кейруша конфликт с Роналду был закрытым, после этого карьере Руда в МЮ пришел конец. Извиняться по просьбе Фергюсона он не стал, команда встала на сторону португальца, форвард перешел в «Реал» к Бекхэму.

В «Реале» Руд дружил с Дэвидом, но только на поле, в быту они жили в разных мирах. Однажды перед важным матчем разговорились с Бекхэмом, он сказал, что на игру приедет его несколько друзей. Из любопытства нидерландец спросил, кого он имеет в виду. Бекхэм ответил: «Том, из Лос-Анджелеса». Руд спросил: «Какой Том?» Бекхэм уточнил: «О, Том Круз». После матча они пошли ужинать, и ван Нистелрой оказался за одним столом с Томом Крузом. Тогда наш герой понял, что англичанин строит свой бренд и у него глобальные планы.

В Испании голландец выиграл два чемпионских титула, но история повторилась, хоть и без скандалов – пришла «поганая молодежь» в виде Игуаина и Бензема, уроженец Норд-Брабанте понял, что его дни в «Реале» подходят к концу. Он понял это в то лето, когда в Мадрид перебрался Криштиану. Потом поиграл за «Гамбург» и «Малагу», в возрасте 35 лет завершил карьеру.

Семейное счастье

Со своей будущей женой познакомился в школе, когда им было по 19 лет. Были одноклассниками, после завершения учебы начали встречаться. Леонтьен начала учиться в области маркетинга, менеджмента и коммуникаций, в 2001 году переехала с Рудом в Манчестер. Семья Леонтьен не интересовалась футболом, когда ван Нистелрой приходил к ним в гости, то спортивные каналы там не включали, поэтому мысль, что она будет жить с футболистом в чужой стране, девушку пугали. Но все обошлось – семья у них получилась крепкой. Когда нужно было переезжать в Мадрид, Леонтьен была на восьмом месяце беременности, сейчас у пары двое детей. Это мудрая женщина, в газеты она не попала и свое мнение по поводу работы мужа держала при себе. Свадьбу сыграли в 2004 году, Руд хотел сохранить церемонию в тайне от общественности, но пресса как-то пронюхала об этом и появилась возле церкви. Были и болельщики, а также игроки академии «Ной Гедахт», на свадьбе оказался и сэр Алекс. Настоящий праздник для этой местности.

Скандалист, семьянин и любитель лыж. Подружился с Бекхэмом и разругался с Роналду

Скандалист, семьянин и любитель лыж. Подружился с Бекхэмом и разругался с Роналду

Хобби Руда – катание на лыжах, он часто посещает курорт в Тироле. Теперь же у ван Нистелроя, вероятно, будет больше свободного времени на это – скоро он, вероятно, останется без работы.

Скандалист, семьянин и любитель лыж. Подружился с Бекхэмом и разругался с Роналду

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Все комментарии
Тень 20
Тень 20
сегодня в 03:59
Вроде было в названии "отправил Лестер в чш"! Или мне померещилось?
catal
catal
вчера в 18:56
Социопат. Не могу уважать социопатов, кем бы они не были.
ndascb6mzk88
ndascb6mzk88
вчера в 13:16
Зато отличное хобби, на пенсии гонять будет каждый день)
andrewheat
andrewheat
вчера в 12:59, ред.
Отправил - да ладно! Если бы он пришёл в клуб, боровшийся за еврокубки, и этот клуб бы выбыл в низшую лигу, то да, а так... Вылет в Чемпионшип больше свидетельствует об уровне нынешнего Лестера, чем об уровне тренера ван Нистелроя. Вот про Мартинеса можно было бы сказать, что он в своё время "понизил" Эвертон.
4rufvc7h6vpv
4rufvc7h6vpv
вчера в 12:54
ну конечно, лестер же на первом месте в апл был, и тут пришел Руд и отправил их в шип)
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 12:33
Руд отличный нап был, в манчестере на коротком отрезке вроде неплохо получалось...в Лестере не сложилось, честно говоря состав слабоватый был
успехов Руду в дальнейшем
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 11:12
Ах Роналду подстрекатель.)
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