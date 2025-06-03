Следующим может стать Постекоглу. 7 тренеров, уволенных сразу после завоевания трофея

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вчера, 10:00

Выбрали самых знаменитых тренеров, которые попадали в такую ситуацию.

«Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Реал» входят в число клубов, уволивших своих тренеров сразу после завоевания трофея. В нынешнее время в футболе лозунг «победа любой ценой» постепенно себя изживает. Часто руководство ставит целью создать стратегию развития на несколько лет вперед, и жертвой этих планов иногда становятся тренеры, которые завершают сезон с трофеем. Такая участь может скоро постигнуть главного тренера «Тоттенхэма» Постекоглу. Давайте же вспомним такие примеры.

Луи ван Гал

Некоторые болельщики запомнят период работы ван Гала в «Манчестер Юнайтед» по забавным пресс-конференциям, падению во время матча, которое превратилось в мем, и тому факту, что он ушел из клуба, выиграв на прощание Кубок Англии. В первом сезоне ван Гала в « МЮ » были проблемы, они остались и на второй сезон. Фаната не нравилось, что нидерландец ставил игру, которая была заточена на владении мячом, хотя команда при этом не создавала много опасных моментов у чужих ворот, это был скучный футбол в «театре мечты». Примечательным был период с ноября 2015 года по январь 2016 года, когда «Юнайтед» провел шесть матчей без побед. Ван Гал был на грани ухода из клуба, «красные дьяволы» выглядели безнадежно на поле. И в этот момент случилась победа в Кубке Англии над «Кристал Пэлас» 21 мая 2016 года. 23 мая тренер был уволен.

Маурицио Сарри

Когда Сарри хорош, то его команды просто летают по полю словно боевые машины. Но где бы не оказывался итальянец, всегда его поджидала драма, нигде Маурицио долго не задерживался, максимум тренировал какую-то команду три сезона, а потом уходил или его увольняли. Неудивительно, что он так часто курит, ведь постоянно искать новую работу – большой стресс. Когда в 2019 году он занял пост главного тренера «Ювентуса» после ухода из «Челси», то казалось, что это лишь временное место для Маурицио, так оно и вышло. «Ювентус» хоть и испытывал проблемы, все равно выиграл Скудетто, опередив «Интер» и обеспечив себе девятый подряд чемпионский титул. Однако после того, как «Лион» выбил туринцев из Лиги чемпионов в 1/8 финала, тогда плей-офф ЛЧ был перенесен из-за коронавируса, поэтому по факту вылет в 1/8 финала случился именно после завоевания чемпионского титула. Сейчас Сарри снова нашел работу, но надолго ли?

Антонио Конте

Конте показал английскому футболу, на что он способен, в сезоне-2016/17, когда его прагматичный стиль игры привел «Челси» к победе в АПЛ . Однако во втором сезоне дела у него пошли совсем плохо, «Челси» занял пятое место в сезоне-2017/18. Несмотря на трудности в защите титула, команда Конте прошла весь путь в Кубке Англии, обыграв в финале «Манчестер Юнайтед». Но этого в конечном итоге оказалось недостаточно, чтобы сохранить свою работу, Конте его уволили, а на его место назначили Сарри, который, как вы понимаете, продержался в Лондоне всего год, выиграв за этот период Лигу Европы. Но тогда он уволен не был, ушел сам, договорившись с «Ювентусом» — туринцы заплатили «Челси» за Маурицио.

Висенте дель Боске

Будучи легендой мадридского «Реала», Дель Боске вступил в должность полноценного тренера команды в 1999 году, сменив Джона Тошака. Ранее испанец имел опыт работы исполняющим обязанности главного тренера мадридцев. Дель Боске руководил клубом в один из самых успешных периодов в истории клуба в начале 2000-х годов. Усатый специалист выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов в 2000 и 2002 годах, чемпионат Испании в 2001 и 2003 годах, превратив команду в настоящую угрозу другим топ-клубам. При этом управление командой, состоящей из суперзвезд, казалось сложным занятием, что создавало огромное давление на Дель Боске, но он справлялся. Болельщикам «Реала» было немного странно видеть, как клуб позволил контракту Дель Боске истечь в 2003 году, через день после того, как он выиграл Ла Лигу, и через неделю после того, как они подписали контракт с Дэвидом Бекхэмом. Формально это не увольнение, но контракт ведь можно было бы продлить, Висенте вряд ли бы отказался от такого предложения. В последующие годы «Реал» скатился с вершины турнирной таблицы Ла Лиги и не смог выиграть ничего значимого до 2007 года.

Фабио Капелло

Итальянец был уволен сразу после того, как «Реал» выиграл чемпионат в 1997 году. Капелло не смог устоять перед соблазном второй раз попробовать свои силы 10 лет спустя в этом топ-клубе — и возглавил «сливочных» в сезоне 2006/2007. И снова этот союз был обречен на плачевный исход, болельщики не желали поддерживать оборонительный стиль игры команды, а Капелло не желал идти на компромиссы. В свой первый сезон после возвращения он выиграл Ла Лигу, но сделал это, нажив себе врагов в лице Бекхэма, Роналдо, Антонио Кассано и, в конечном итоге, фанатов. Он положил конец их трофейной засухе, выиграв Ла Лигу, но вскоре после этого был уволен, так как не смог добиться успеха в Лиге чемпионов.

Юпп Хайнкес

В 1997 году «Реал» заменил Капелло на Хайнкеса, который произвел впечатление на местную публику с тех пор, как приехал в Испанию и начал работать с «Тенерифе». Немецкого тренера постигла та же участь, что и итальянца, которого он сменил, хотя и при других обстоятельствах. Хайнкес привел «сливочных» к европейскому триумфу, выиграв Лигу чемпионов, «Реал» это сделал впервые с 1966 года, обыграли «Ювентус» со счетом 1:0, но этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить работу из-за слабых результатов во внутреннем первенстве. «Реал» занял четвертое место в Ла Лиге и не смог выиграть Кубок Испании, в результате чего Юппа убрали всего через год после назначения.

Лоран Блан