Парагвай на ЧМ-58: вратари Рамон Майереггер и Самуэль Агилар, а также их партнёры

вчера, 22:12

Продолжим знакомиться с игроками сборной Парагвая на ЧМ -58. Сегодня в основном рассказ будет о вратарях.

Но сначала хочу исправить одну нелепость, обнаруженную мною на сайте весьма солидной футбольной организации.

Вот скриншот с одной из страничек сайта:

Как видите — это сайт КОНМЕБОЛ , южноамериканской ассоциации. Заголовок и подпись под фото гласит:

Чемпионат мира 1958 в Швеции. Хуан Висенте Лескано, Оскар Агилера и Элихио Эчагуэ перед матчем с Шотландией, который парагвайцы выиграли 3:2.

Поглядите на фото — слева никто иной как Хуан Висенте Лескано, по нему вообще никаких вопросов нет.

В центре на фото действительно стоит Оскар Агилера. И он держит вымпел в своих руках. Это может означать лишь одно — Агилера был капитаном команды.

Такой факт в его карьере действительно был, в 1957 году. В том году Агилера принял участие в 4 отборочных матчах ЧМ -58 и в паре товарищеских. Кажется, во всех тех 6 матчах он был капитаном команды, по крайней мере во всех отборочных точно.

14 июля 1957 Парагвай сенсационно разгромил на своём поле двукратных чемпионов мира Уругвай 5:0, Фото игроков с тренером и массажистом было уже несколько раз. Но ещё раз:

Тренера Аурелио Гонсалеса на этом фото отрезали от команды. Оскар Агилера сидит с вымпелом в руках. Рядом с ним касается мяча руками Флоренсио Амарилья, у него частенько перебинтовано левое запястье — Амарилья оформил хет-трик в том матче.

А ведь это именно Амарилья на первом фото снят вместе Хуаном Висенте Лескано и Оскаром Агилерой. Только на том фото запястье у Амарильи без повязки. Можно выбрать любой другой матч 1957 года, но нет — Амарилья не играл в обоих отборочных матчах с Колумбией. Так что выбирайте — либо фото сделано 28 июля в матче Уругвай — Парагвай, либо в товарищеском матче с Колумбией 23 июля, либо 9 июня в матче против Боливии. Но и могло быть и 14 июля, как помним, Амарилья перевязывал запястье перед самым матчем.

В общем, фото из 1957 года и никак не могло быть сделано во время мундиаля. Потому что на мундиале во всех 3 матчах капитаном сборной Парагвая был Эдельмиро Аревало. Это раз.

Оскар Агилера НЕ ИГРАЛ на ЧМ -58 ни в одном матче. Уж кому-кому, а КОНМЕБОЛ должно было быть это известно. Это два.

В матче против Шотландии Элихио Эчагуэ действительно играл. Но беда в том, что на фото совсем не Эчагуэ, а Флоренсио Амарилья. Статья с этим фото на сайте КОНМЕБОЛ датирована 27 марта 2014. Фото Флоренсио Амарильи было уже известно всему миру, так как он много снимался в Голливудских вестернах, исполняя роль индейца. Я о нём подробно рассказывал в отдельной статье.

Про Эчагуэ тоже говорили, так как из-за недолеченного повреждения он не смог играть в первом матче на мундиале против Франции. А с Шотландией и Югославией он играл. Это три.

Эчагуэ стоит как раз над Амарильей на фото от 14 июля 1957.

Вот так более 10 лет никому в голову не придёт поправить ошибочный заголовок и подпись к этому фото. Попытаемся достучаться, легче, конечно, это будет сделать в соцсетях.

Одного из вратарей сборной Парагвая вы достаточно лицезрели в предыдущей статье, посвящённой практически одному матчу с Бразилией перед мундиалем. Покопавшись в бразильских газетах, отыскались интересные подборки. Так что от матча с Бразилией 4 мая (и 7 мая немного) мы пока не отходим.

В прошлый раз я говорил, что первый гол бразильцев в ворота Рамона Майереггера на 12-й минуте зафиксирован на 3 фото с разных точек. Нашёлся и ещё один великолепный ракурс, так что воспроизведём вновь этот красивый гол Марио Загалло, №11:

Это обложка журнала от 10 мая. Слева направо в кадре бразильцы Дида и Загалло (в полёте), а также два парагвайских защитника Игнасио Ачукарро и Эдельмиро Аревало.

И далее взгляд из-за ворот:

И с другого угла:

Фотографы на Маракане, конечно, профи.

Через 20 минут у этих же ворот состоялся 3-й гол бразильцев. И тот гол зафиксирован ещё подробнее, и также с разных сторон, а не только из-за ворот.

Вава ударил по воротам, то ли от штанги, то ли сразу после удара Вава, мяч прилетает к пятке всё того же Дида, №10:

Дида стоял спиной к воротам, вратарь Майереггер на этом фото не попал в кадр, он оказался левее Дида.

Тот же фотограф успел щёлкнуть после касания мяча пятки Дида:

Мяч уже полетел в ворота, на ленточке стояли Хуан Висенте Лескано и Игнасио Ачукарро. А вратаря так и нет в кадре.

Теперь видим лица участников эпизода: сам автор гола Дида, вратарь Майереггер, полузащитник Эчагуэ, а на линии ворот в роли голкипера пытается себя проявить Лескано, наблюдает за ним Ачукарро.

А далее смотрите за Лескано:

Мы видим, что мяч отскочил от газона, а значит он не катился медленно (как я предполагал ранее), а летел резво. Нырок Лескано, довольно высокого игрока, уже запоздал, да и привёл бы к пенальти, если бы не запоздал.

Следующие кадры говорят сами за себя:

Лескано чуть ли не головой сейчас воткнётся в газон. Фотограф с сильной оптикой с другой точки зафиксировал это так:

В газон Лескано всё-таки воткнулся:

Дида уже празднует успех, а Лескано пока не встал на ноги:

Вроде обошлось без серьёзной травмы. Но приходил в себя Лескано постепенно:

Во втором тайме Лескано был заменён, играл Дарио Сеговия.

Шесть фото из 8 этого эпизода взяты из журнала Manchete Esportiva из Рио.

Пеле вышел на замену во втором тайме вместо Дида. Это был его третий матч за национальную команду, и 3-й гол. Второй раз за сборную он вышел на замену и снова забил. Да уж, даровитый паренёк был у бразильцев.

Пеле в том матче с Парагваем забил 4-й гол в ворота Майереггера. Вава сильно ударил, мяч попал в перекладину, отскочил во вратарскую, где был Пеле. Не растерялся, подстроился и забил гол:

В прошлой статье речь шла и о втором матче Бразилии и Парагвая 7 мая в Сан-Паулу. Я приводил два фото, на которых массажист сборной Бразилии Америко таскал на своём горбу то Диди, то Загалло после повреждений.

Есть ещё несколько кадров для бразильцев на эту же тему:

Вездесущие репортёры готовы взять интервью хоть у Диди, хоть у Марио Америко. А можно и у Мендонса Фалькао, президента Паулистской федерации футбола (штата Сан-Паулу), президент в шляпе.

Другой ракурс, крепыш Марио несёт Загалло:

Но не только бразильцев уносили досрочно с поля в том матче. Пострадал и парагваец Ачукарро:

Но несут пострадавшего не массажист, не президент, а партнёры-резервисты. Слева это Бениньо Хилберто Пенайо, а справа Хосе Рауль Авейро. Авейро — это забивной форвард, который получил повреждение на полпути на мундиаль в Швецию, в Риме на тренировке. На мундиале не играл. Про обоих говорили ранее.

Теперь можно перейти и к персоналиям вратарей.

Вратарь Рамон Майереггер

Родился Рамон 5 марта 1936 года. В архиве есть запись о его крещении 22 мая 1936, с указанием даты рождения. При крещении мальчика нарекли Эусебио Рамон, в метрику вписана только мать, Хуана Майереггер. Так что это у Рамона материнская фамилия.

В различных источниках в интернете пишут и 1934, и 1936 как годы его рождения. Смотрим документ из архива, карта военучёта:

Обратите внимание на профессию парня — carpintero, что может означать и плотник, и столяр. А это, как говорится, две большие разницы. Но это нам понадобится чуть позднее.

Карта заполнялась в 1943, рост указан всего 1,70 м. Потом подрос, правда, Рамон не был очень уж высоким. Зато был очень прыгучим — это вы уже видели и сами. И обладал сильным ударом.

В некоторых источниках фамилию Рамона пишут Галарса Майереггер. Но это ошибочно.

Дело всё в том, что у его матери было 3 детей вне брака, возможно от разных отцов. Одним из тех детей и был Рамон.

Затем мама вышла замуж за человека по фамилии Галарса — и у них родились ещё 5 детей.

Двое из тех пятерых — Артуро и Луис — его младшие единоутробные братья, были моложе на 13-14 лет. Артуро и Луис были погодками, 1949 и 1950 годов рождения. И оба брата были вратарями, хорошими вратарями, играли за сборнЫЕ.

Я не ошибся — именно за сборные. Артуро дюжину матчей сыграл за сборную Парагвая. В августе 1969 он перебрался в Боливию. 26 сентября произошла авиакатастрофа, практически полностью погибла боливийская команда Стронгест. Артуро уже играл за боливийский клуб Боливар.

Требовалось вновь укомплектовать Стронгест, игроки стали прибывать из разных стран. Артуро предложил в качестве вратаря своего младшего брата Луиса, которому было 18 лет.

6 ноября Луис Эстебан Галарса прибыл в Стронгест. И играл в этом клубе 17 лет, стал легендой боливийского футбола, патриархом. Играл в нескольких боливийских командах потом. Только представьте, 17 апреля 1995 (!) Луис Галарса играл последний раз в Кубке Либертадорес, ему было 44 года и 81 день.

Луис Галарса получил гражданство Боливии в 1973. Играл за сборную Боливии в отборе ЧМ -86, на Копа Америки 1987 и 89.

Артуро (клуб Боливар) и Луис (Стронгест) 10 лет играли друг против друга, оба были капитанами своих команд.

Рамон, их старший брат, в 1962 уехал в Эквадор, стал играть за клуб Эмелек. 4 сезона провёл в этом клубе, чемпион 1965 года.

31 марта 1965 клуб Эмелек играл товарищеский матч со сборной Парагвая. В воротах эквадорского Эмелека стоял Рамон Майереггер, старший брат. В воротах Парагвая был Артуро Галарса, средний брат.

Трое детей младших братьев (Галарсы) также были вратарями, один играл за сборную Боливии. Внуки также вратари. Целая династия.

С датой смерти Рамона Майерегера также великая путаница. Пишут, что он умер аж в 2021 году в возрасте более 80 лет. Это невероятно и глубоко ошибочно.

Рамон Майереггер, к сожалению, при жизни был свидетелем участия сборной Парагвая на мундиалях только в 1986 году. В марте 1990, через неделю после своего 54-летия, Рамона не стало.

На ЧМ -58 Рамон Майереггер играл только в матче против Франции. Хоть и не очень чёткие, но фото с участием Рамона в игре с французами есть. Прыжки, игра в верху и на выходах — всё было.

Динамичный момент первого тайма.

Было и такое знакомство:

Судя по надписи, дело было в Буэнос-Айресе, у отеля Columbia Palace Hotel. Предположу, что это ноябрь-декабрь 1965, когда сборная СССР играла со сборной Аргентины.

У Рамона было прозвище El Candado, ЗамОк. Конечно, 12 пропущенных голов в 3 матчах с 4 мая по 8 июня 1958 в играх за сборную — это не вершина мастерства. Но от защитников тоже ведь много зависит, не всё лежит на совести вратаря. И один матч (7 мая) он отыграл на ноль. Хотя Вава затолкал вратаря с мячом в руках в ворота, но гол не засчитали:

А прозвище Рамону дали в Эквадоре. Рамон был смелым, решительным, бесстрашным вратарём. Просто посмотрите его несколько фото в матчах за Эмелек:

Случались и травмы, и повреждения, а был эпизод с потерей сознания:

Симпатичный парень был Рамон Майереггер:

А на этом фото он вместе с Луисом Джини, прицеливается из старинной пушки:

Детство и юность вспомнились при виде кед на Луисе Джини — только в кедах мы и играли в футбол, и на физкультуре занимались, и в походы ходили…

Думаю, вы теперь легко узнаете Рамона Майереггера на фото на приёме в бразильском городе Посос-ди-Кальдас:

Ещё одним вратарём в заявке сборной Парагвая был

Самуэль Агилар

Полное имя игрока Самуэль Агилар Альваренга. Он был старше Рамона Майереггера почти на 3 года:

Обращаю ваше внимание на 2 момента в карте его военучёта. Город рождения написан Fdo. de la Mora. Ну, написано и написано. Но оказалось, что это сокращенное написание города Фернандо-де-ла-Мора.

И второе — вновь про профессию, и вновь carpintero. Никогда бы не обратил на это внимание. Но в соцсети познакомился с внуком вратаря, Умберто. В своём посте про Самуэля внук назвал его Fernandino и Carpintero. Второе слово понятно, первое — не очень. Спросил, Умберто объяснил, что так называют уроженцев города Фернандо-де-ла-Мора.

И самое поразительное — Самуэль после завершения карьеры футболиста стал известным мебельщиком. Он изготавливал мебель для семьи и на заказ.

У Самуэля Агилара было 5 детей и все девчонки. Одну из них зовут весьма необычно — De Las Nieve Aguilar. С фамилией понятно, а имя с артиклем и предлогом, и переводится Из Снега. Ни больше, ни меньше. Жива до сих пор. Как и ещё одна из дочерей.

Умберто, с которым я переписываюсь, сын другой дочери, а отец его был футбольным арбитром. Сам Умберто оказалось коллекционер футболок, насколько я понял — не физически вещь он собирает, а фото, описание, у них целая международная секция. Так я ему помог найти хоть что-то о футболках харьковского Металлиста в январском турнире 1990 в Индии, игры на Кубок 100-летия Дж. Неру. Тогда в турнире победила парагвайская Олимпия. Умберто ищет материалы по футболкам всех команд, которые участвовали в турнирах с Олимпией.

И весьма признателен Умберто за несколько фото своего деда. Самуэль Агилар также был весьма симпатичный мужчина. А в зрелом возрасте он был совсем седой и стильный.

Самуэль Агилар на Копа Америка 1959 в Аргентине:

Агилар играл в клубе Либертад. После мундиаля он перешёл в Олимпию. А в середине 60-х он оказался в колумбийском клубе Депортиво Перейра, где играл и Лескано.

Вот фото клуба Либертад в несколькими игроками сборной Парагвая:

Вратарь, как вы понимаете, Агилар. В правом нижнем ряду сидят Хорхелино Ромеро и Рохелио Бедойя.

О Ромеро было рассказано здесь. А о травме Бедойя уже на сборах в Бразилии, в Посос-ди-Кальдас, и о том, как выбирали игрока в заявку вместо него — было тут.

На ЧМ -58 Агилар сыграл в 2 матчах, пропустил 5 мячей, но ни в одном из двух матчей команда не проиграла.

Эпизод в матче против Шотландии:

Казалось бы, вратарь выиграл единоборство. Но, увы, Агилар в этом моменте не удержал мяч в руках и Джеки Мюди (справа) сравнял счёт на 24-й минуте.

Фото перед тренировкой сборной Парагвая, 1958, в Бразилии, Посос-ди-Кальдас:

Кроме вратаря Агилара здесь видим Элисео Инсфрана, Клаудио Лескано, Луиса Сантоса Сильву и Кайетано Ре. Кроме Агилара и Ре остальные так и просидели на лавке во время мундиаля.

А вот таким Самуэль Агилар был в возрасте, когда творил своими руками мебель:

Это Самуэль на свадьбе своего внука Умберто. На этом фото Самуэль очень похож на нашего телеведущего Алексея Бегака, царствие небесное обоим.

12 мая 2013 во второй половине воскресного дня сердце Самуэля Агилара остановилось. Ему было 80 лет.

В апреле 1958 в бразильских газетах был опубликован предварительный список из 20 футболистов парагвая, которых тренеры отобрали на мундиаль. В газете Jornal do Brazil от 12 апреля помимо списка опубликовали интересную заметку про парагвайцев. Газетчики высчитали средний возраст (25), указали самого тяжёлого и самого высокого игроков. И кроме прочего сообщили, что Эдельмиро Аревало был по профессии портным, одним из лучших в стране.

Прямо сенсация. Немного покопавшись в соцсетях, я отыскал жену племянника Аревало. Вот она-то и рассказала, что именитым портным был отец Аревало, Хуан Баутиста, кстати, тоже уроженец города Фернандо.

Также в той же заметке в Jornal do Brazil сказано, что Элихио Эчагуэ был заядлым аккордеонистом. Родственников этого игрока не нашёл, так что ни подтвердить, ни опровергнуть этот факт не могу. Разные таланты у людей бывают…