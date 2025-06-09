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Манише назвал причину, по которой выбрал «Динамо», а не топ-клуб

вчера, 10:59

Бывший футболист московского «Динамо», «Порту», «Челси» и сборной Португалии Манише рассказал, почему перешёл в московский клуб, имея предложение от «Реала».

Мы выдали сильный Евро-2004, и многие клубы уже мной интересовались: «Реал», «Барселона», «Милан», «Интер»… Само собой, я хотел поехать в одну из этих команд, но мой агент Жорже Мендеш сказал, что всё готово для перехода в «Динамо». От меня зависели трансферы ещё двух футболистов – Сейтаридиса и Коштиньи. Они только со мной готовы были ехать. Вся сделка без меня оказывалась равна нулю. А для «Порту» это были важные продажи, рекордные. Хотя, конечно, я не был готов играть вне Португалии.

Манише выступал за «Динамо» с 2005 по 2006 год.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:41, ред.
Доброго Здоровья, Vilar!

Хотелки Манише тут не при чём, это скорее капризы одного из наших толстосумов Алексея Михайловича Федорычева, возомнившего себя хозяина жизни и решившего потешить своё самолюбие, став на короткий период владельцем футбольного клуба Динамо Москва. Имея в то время возможность напряму общаться с представителями клуба, скажу вам больше, кроме Манише, Коштиньо в его планы входило и покупка ещё молодого на тот момент Криштиану Роналду, но тот уехал в Манчестер, а вместо Рона в сделку включили Данни из того же Спортинга. Потом провальное выступление москвичей в 2005 и особенно 2006 годах быстро отбили у олигарха охоту развивать Динамо. А чем всё в итоге закончилось, освещалось неоднократно в наших соц.сетях и спортивных СМИ.
Болейте за своих, а не против чужих!
протон
протон
вчера в 13:33
Это всё огромные деньги, только из-за них я и перешёл в Динамо. Так правдиво и честно было бы сказать. Но в итоге все эти звёздные приобретения ( семь португальцев ) не помогли... динамовцы с бразильским тренером Вортманом, который сменил по ходу сезона Романцева стали только 8-ми.
Сп62
Сп62
вчера в 12:02
"Не был готов играть вне Португалии", ну и не играл. Сезон коту под хвост.
lotsman
lotsman
вчера в 11:40
".....От меня зависели трансферы ещё двух футболистов....... .........Вся сделка без меня оказывалась равна нулю. А для «Порту» это были важные продажи, рекордные....."
Пожертвовал собой ради ради родного клуба и одноклубников. Ради этого целый сезон пришлось провести в Динамо.)
Vilar
Vilar
вчера в 11:19
Интересно-о, аж, страх, что хотела манишка 20 лет назад.
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