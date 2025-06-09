Манише назвал причину, по которой выбрал «Динамо», а не топ-клуб

Бывший футболист московского «Динамо», «Порту», «Челси» и сборной Португалии Манише рассказал, почему перешёл в московский клуб, имея предложение от «Реала».
Мы выдали сильный Евро-2004, и многие клубы уже мной интересовались: «Реал», «Барселона», «Милан», «Интер»… Само собой, я хотел поехать в одну из этих команд, но мой агент Жорже Мендеш сказал, что всё готово для перехода в «Динамо». От меня зависели трансферы ещё двух футболистов – Сейтаридиса и Коштиньи. Они только со мной готовы были ехать. Вся сделка без меня оказывалась равна нулю. А для «Порту» это были важные продажи, рекордные. Хотя, конечно, я не был готов играть вне Португалии.
Манише выступал за «Динамо» с 2005 по 2006 год.
Хотелки Манише тут не при чём, это скорее капризы одного из наших толстосумов Алексея Михайловича Федорычева, возомнившего себя хозяина жизни и решившего потешить своё самолюбие, став на короткий период владельцем футбольного клуба Динамо Москва. Имея в то время возможность напряму общаться с представителями клуба, скажу вам больше, кроме Манише, Коштиньо в его планы входило и покупка ещё молодого на тот момент Криштиану Роналду, но тот уехал в Манчестер, а вместо Рона в сделку включили Данни из того же Спортинга. Потом провальное выступление москвичей в 2005 и особенно 2006 годах быстро отбили у олигарха охоту развивать Динамо. А чем всё в итоге закончилось, освещалось неоднократно в наших соц.сетях и спортивных СМИ.
Болейте за своих, а не против чужих!
Хотелки Манише тут не при чём, это скорее капризы одного из наших толстосумов Алексея Михайловича Федорычева, возомнившего себя хозяина жизни и решившего потешить своё самолюбие, став на короткий период владельцем футбольного клуба Динамо Москва. Имея в то время возможность напряму общаться с представителями клуба, скажу вам больше, кроме Манише, Коштиньо в его планы входило и покупка ещё молодого на тот момент Криштиану Роналду, но тот уехал в Манчестер, а вместо Рона в сделку включили Данни из того же Спортинга. Потом провальное выступление москвичей в 2005 и особенно 2006 годах быстро отбили у олигарха охоту развивать Динамо. А чем всё в итоге закончилось, освещалось неоднократно в наших соц.сетях и спортивных СМИ.
Болейте за своих, а не против чужих!