Манише назвал причину, по которой выбрал «Динамо», а не топ-клуб

Бывший футболист московского «Динамо», «Порту», «Челси» и сборной Португалии рассказал, почему перешёл в московский клуб, имея предложение от «Реала».

Мы выдали сильный Евро-2004, и многие клубы уже мной интересовались: «Реал», «Барселона», «Милан», «Интер»… Само собой, я хотел поехать в одну из этих команд, но мой агент Жорже Мендеш сказал, что всё готово для перехода в «Динамо». От меня зависели трансферы ещё двух футболистов – Сейтаридиса и Коштиньи. Они только со мной готовы были ехать. Вся сделка без меня оказывалась равна нулю. А для «Порту» это были важные продажи, рекордные. Хотя, конечно, я не был готов играть вне Португалии.