«Пари НН» – «Локомотив»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Пари НН» – «Локомотив», который состоится 2 августа 2025 года.
«Пари НН»
«Пари НН» остался в РПЛ, но пока еще не сделал выводов о прошлом сезоне, ведь все официальные матчи были проиграны. Команда идет внизу турнирной таблицы и принимает «Локомотив», который находится на подъеме и пытается выбиться в лидеры турнирной таблицы по итогам стартовых туров. Сложно представить за счет чего хозяева могут рассчитывать в этой встрече хотя бы на ничейный результат.
30 июля «Пари НН» проиграл в кубке России «Динамо» Махачкала (0:1), а 25 числа в чемпионате уступил «Крыльям Советов» (0:2).
«Локомотив»
«Железнодорожники» неудачно сыграли в кубке России, но добились максимального результата за два тура РПЛ. Команда набрала максимальные шесть очков в двух турах и имеют отличный шанс продлить серию побед в чемпионате, ведь на выезде сыграют с аутсайдером прошлого сезона и неудачником нынешнего старта чемпионата. Потеря очков будет определенно плохим результатом для гостей.
30 июля «Локомотив» проиграл в кубке России ЦСКА (1:2), а 26 числа в чемпионате России обыграл «Краснодар» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Пари НН» – 5.1
- Ничья – 4.05
- Победит «Локомотив» – 1.7
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.68
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Локомотива» завершились исходом «обе забьют»
- «Пари НН» проиграл три из пяти последних поединков на своем поле
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Гости наверняка попробуют добиться победы над аутсайдером и по итогам третьего тура стать одним из лидеров турнирной таблицы.