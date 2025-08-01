«Пари НН» – «Локомотив»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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01 августа 2025, 16:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Пари НН» – «Локомотив», который состоится 2 августа 2025 года.

«Пари НН»

«Пари НН» остался в РПЛ , но пока еще не сделал выводов о прошлом сезоне, ведь все официальные матчи были проиграны. Команда идет внизу турнирной таблицы и принимает «Локомотив», который находится на подъеме и пытается выбиться в лидеры турнирной таблицы по итогам стартовых туров. Сложно представить за счет чего хозяева могут рассчитывать в этой встрече хотя бы на ничейный результат.

30 июля «Пари НН» проиграл в кубке России «Динамо» Махачкала (0:1), а 25 числа в чемпионате уступил «Крыльям Советов» (0:2).

«Локомотив»

«Железнодорожники» неудачно сыграли в кубке России, но добились максимального результата за два тура РПЛ . Команда набрала максимальные шесть очков в двух турах и имеют отличный шанс продлить серию побед в чемпионате, ведь на выезде сыграют с аутсайдером прошлого сезона и неудачником нынешнего старта чемпионата. Потеря очков будет определенно плохим результатом для гостей.

30 июля «Локомотив» проиграл в кубке России ЦСКА (1:2), а 26 числа в чемпионате России обыграл «Краснодар» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Пари НН» – 5.1

Ничья – 4.05

Победит «Локомотив» – 1.7

Тотал больше 2.5 мячей – 1.68

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Локомотива» завершились исходом «обе забьют»

«Пари НН» проиграл три из пяти последних поединков на своем поле

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Гости наверняка попробуют добиться победы над аутсайдером и по итогам третьего тура стать одним из лидеров турнирной таблицы.