Челестини: «У ребят горят глаза, и мы все вместе верим в то, что делаем»

1755456588

вчера, 21:49

Главный тренер ЦСКА в разговоре с журналистами прокомментировал победу над московским «Динамо» в матче 5-го тура РПЛ (3:1).

Это работа. Командная работа каждый день. У ребят горят глаза, и мы все вместе верим в то, что делаем. Понятно, что при счёте 3:1 они нас поджали. Мы потеряли немного контроль, но мы всё равно оставались опасными. Мы не можем доминировать все 90 минут, тем более у нас короткая скамейка. У «Динамо» не было явных голевых моментов, а у нас было три чистейших.

В игре было принято несколько спорных судейских решений. Сначала главный арбитр решил не удалять вратаря «бело-голубых» за нарушение за пределами штрафной площади, зафиксировав симуляцию со стороны защитника «армейцев» , а затем не назначил пенальти в ворота хозяев поля, несмотря на то что видеоассистенты пригласили его посмотреть повтор эпизода для принятия решения.

Челестини отметил: