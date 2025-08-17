 
Челестини: «У ребят горят глаза, и мы все вместе верим в то, что делаем»

вчера, 21:49
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини в разговоре с журналистами прокомментировал победу над московским «Динамо» в матче 5-го тура РПЛ (3:1).

Это работа. Командная работа каждый день. У ребят горят глаза, и мы все вместе верим в то, что делаем. Понятно, что при счёте 3:1 они нас поджали. Мы потеряли немного контроль, но мы всё равно оставались опасными. Мы не можем доминировать все 90 минут, тем более у нас короткая скамейка. У «Динамо» не было явных голевых моментов, а у нас было три чистейших.

В игре было принято несколько спорных судейских решений. Сначала главный арбитр Кирилл Левников решил не удалять вратаря «бело-голубых» Игоря Лещука за нарушение за пределами штрафной площади, зафиксировав симуляцию со стороны защитника «армейцев» Данила Кругового, а затем не назначил пенальти в ворота хозяев поля, несмотря на то что видеоассистенты пригласили его посмотреть повтор эпизода для принятия решения.

Челестини отметил:

Я не должен обращать внимание на судейство. Я должен обращать внимание на действия своей команды. Надо допустить, что иногда они работают хорошо, иногда допускают ошибки.

oFANATo
oFANATo ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:58, ред.
А почему бы не похвалить......если есть повод. При Челестини выиграли Суперкубок.....за 5 туров набрали 11 очков ....до первого места всего два очка. ЦСКА продолжает серию без поражений в чемпионате уже 19 матчей.
Capral
Capral
вчера в 23:51
ЦСКА сейчас конечно на ходу, игра радует глаз, живая, острая, с великолепными исполнителями. Но вот, возможно, кому-то, это покажется странным, но мне, эта игра, чем-то напоминает Динамо, подонка шварца... Ведь тоже, команда бежала, рвала, прессинговала, о ней писали восторженные отзывы, и даже, ничтожество шварц, дважды подряд признавался лучшим тренером ПЛ!!! А блогер В.Багров, даже назвал этого проходимца гениальным тренером!!! Ну а Соккер, ваще на ушах стоял... И только один человек, два года, пытался открыть глаза на истину...

Да, так вот, я отвлекся, а хотел о другом сказать. Мне, всё это, очень напоминает армейский сегодняшний футбол, много похожего по игре ЦСКА... Не рановато ли, коллеги, мы возносим до небес нового тренера ЦСКА, забывая о том, что очень быстро, у армейцев пошла игра. Ведь и в Динамо, состав был отличный. Кроме всего прочего, впереди весна, со всеми её сюрпризами...
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:42
Молодец Челестини.......успехов в дальнейшей работе.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 22:53, ред.
Серьезное это победа в РПЛ или кубок России. Ничего из этого списка он пока не взял. И говорить поэтому не о чем.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 22:52
Он Суперкубок выиграл у Краснодара. А КБ пока в
зоне стыков.
SpaM-10
SpaM-10 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:50
10 место??? А он весь сезон с командой работал??? Он с ней проводил предсезонку летнюю??? Под его хотелки брали игроков???
Не попал ты, от слова совсем.
А по Челестини выводы весною будем делать. Смешно будет, если кони и в тройку даже не попадут, и кубок не возьмут. А крику то, пока ничего серьезного он не выиграл.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:46
25процентный клоун25процентный клоун
А ход какой КБ наберет ? Задний? т.е. уйдет из зоны стыков?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 22:44
С Ваноли КБ занял 10 место. Помнишь ? А причем здесь топ-5? Речь о тренерах для РПЛ. Как пел Высоцкий " Где деньги, Зин" ?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:36
Вот когда Спартак наберет ход, а армейцы накушаются и будет встреча тогда и увидим разницу
SpaM-10
SpaM-10 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:19
А что Ванолли плох был? Очень грамотный специалист для РПЛ. При нём и кубок взяли.
Кто такой Челлестини в топ 5? Х.. его знает. Возможно никто и звать никак.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:11
25процентный клоун25процентный клоун
Ты имеешь в виду золото у Спартака*
Если бы, Яша ЦСКА дали такие деньги, что Луккойл вваливает в Спартак, то таблица выглядела бы по другому. А так деньги на ветер....
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:07
А у меня вопрос, а почему в августе глаза горят у одних, а по весне золото у других
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:02
А у меня риторической вопрос. Почему ЦСКА, когда ушел Николич нашли и подписали Челестини за 10 ней, а Спартак годами ищет тренеров и подписывает Ваноли, Абаскаля, Тедеско, Станковича - корифеев тренерского искусства: В чем секрет, кто скажет? Ребята КБ или иные. Жду.
