Челестини: «У ребят горят глаза, и мы все вместе верим в то, что делаем»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини в разговоре с журналистами прокомментировал победу над московским «Динамо» в матче 5-го тура РПЛ (3:1).
Это работа. Командная работа каждый день. У ребят горят глаза, и мы все вместе верим в то, что делаем. Понятно, что при счёте 3:1 они нас поджали. Мы потеряли немного контроль, но мы всё равно оставались опасными. Мы не можем доминировать все 90 минут, тем более у нас короткая скамейка. У «Динамо» не было явных голевых моментов, а у нас было три чистейших.
В игре было принято несколько спорных судейских решений. Сначала главный арбитр Кирилл Левников решил не удалять вратаря «бело-голубых» Игоря Лещука за нарушение за пределами штрафной площади, зафиксировав симуляцию со стороны защитника «армейцев» Данила Кругового, а затем не назначил пенальти в ворота хозяев поля, несмотря на то что видеоассистенты пригласили его посмотреть повтор эпизода для принятия решения.
Челестини отметил:
Я не должен обращать внимание на судейство. Я должен обращать внимание на действия своей команды. Надо допустить, что иногда они работают хорошо, иногда допускают ошибки.
Да, так вот, я отвлекся, а хотел о другом сказать. Мне, всё это, очень напоминает армейский сегодняшний футбол, много похожего по игре ЦСКА... Не рановато ли, коллеги, мы возносим до небес нового тренера ЦСКА, забывая о том, что очень быстро, у армейцев пошла игра. Ведь и в Динамо, состав был отличный. Кроме всего прочего, впереди весна, со всеми её сюрпризами...
зоне стыков.
Не попал ты, от слова совсем.
А по Челестини выводы весною будем делать. Смешно будет, если кони и в тройку даже не попадут, и кубок не возьмут. А крику то, пока ничего серьезного он не выиграл.
А ход какой КБ наберет ? Задний? т.е. уйдет из зоны стыков?
Кто такой Челлестини в топ 5? Х.. его знает. Возможно никто и звать никак.
Ты имеешь в виду золото у Спартака*
Если бы, Яша ЦСКА дали такие деньги, что Луккойл вваливает в Спартак, то таблица выглядела бы по другому. А так деньги на ветер....
