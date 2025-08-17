Райя потащил семь ударов, а Салиба – хитрец дня. «Арсенал» со скрипом обыграл «Манчестер Юнайтед»

1755462375

вчера, 23:26

Не все зрители поняли решения арбитров.

В «Арсенале» понимали, что не готовы к поединку

Артета видел, что его подопечные физически не смогут сыграть лучше «Манчестер Юнайтед». Многочисленные ассистенты Микеля смотрели все матчи соперника во время подготовки к сезону, то есть оценили разницу в подходах. Тренеры по физической подготовке нагружают команды на сборах неравномерно. Оба коллектива не сыграли на Клубном чемпионате мира, но только МЮ сегодня смотрелся свежо. Команда Аморима много атаковала, а гости постоянно отчаянно отбивались.

«Арсенал» проиграл всего два из одиннадцати последних матчей против МЮ в АПЛ , поэтому направление сегодняшней игры было нетипичным для этой парочки. В прошлом матче команд «канониры» на «Олд Траффорд» чаще контролировали мяч и победили по ударам 17:10. Впрочем, такой подход не помешал Амориму сыграть с Артетой вничью со счетом 1:1. Сегодня Микель пожертвовал футболом ради результата, хотя был очень близок к потерянным очкам и пропущенному голу.

МЮ не изменил схему – была знакомая «елочка» Аморима с тремя защитниками, но состав у команды теперь другой. Они сохранили пятерых игроков с прошлой игры против «Арсенала», добавив футболистов во всех линиях, начиная с вратарской, ведь не сыграл Онана. Андре тоже мог допустить техническую помарку на стандарте, но сегодня не сумел грамотно достать мяч турецкий голкипер Байиндир. А фанаты МЮ уверены, что во время розыгрыша углового сфолил Салиба.

Француз явно тянул за футболку Маунта и держал за локти Байиндира, но отпустил вратаря, когда мяч летел в створ ворот. Голкипер не отразил снаряд, а Калафьори забил единственный мяч в поединке. Дальше голкипер «Арсенала» Райя отразил семь ударов, и дважды выстрелы были опасными. МЮ работал на новичков Мбеумо и Кунью, оба сыграли заметно, но сравнять счет не сумели. Артета выставил «автобус», признав неготовность «Арсенала» отработать первым номером.

Такой «Манчестер Юнайтед» не будет середняком

Обидно проигрывать, когда чаще владеешь мячом, действуешь резче соперника и придумываешь двадцать ударов против самой эффективной линии защиты АПЛ прошлого сезона. У «Арсенала» было три удара в створ чужих ворот против семи у «Манчестер Юнайтед». «Канониры» в два раза чаще нарушали правила и отдали в полтора раза меньше передач. «Красным дьяволам» не хватило лишь взаимопонимания: они слишком часто теряли мяч на чужой половине поля. Но есть позитивные моменты.

Во-первых, МЮ редко допускал явные ошибки в обороне. Дьёкереш, который в Швеции величает себя Йокерешем, невзирая на венгерские корни, за час игры дважды коснулся мяча в чужой штрафной площади, но обе его передачи оказались неудачными. У шведского форварда не было ударов по чужим воротам, он не создавал моменты. Тройка защитников МЮ закрыла звезду от напарников – это прекрасная работа против опасного оппонента. Во-вторых, «Манчестер Юнайтед» играл без новичка Шешко.

Маунт в роли ложного форварда смотрелся неважно. Хотя Мэйсон участвовал в атаках, его удары блокировали. Когда словенский новичок МЮ Шешко будет готов сыграть полный матч, то вместе с быстрым Мбеумо и техничным Куньей новички создадут явные моменты у ворот более слабых линий защиты. Если хватит сил у хавбеков Фернандеша и Каземиро, которым в нынешней схеме надо чаще работать без мяча, то тренер Аморим сможет обыграть «Фулхэм» и «Бернли» в следующих играх августа.

«Манчестер Юнайтед» нельзя слепо доверять. Они подставляли подножки всем, кто на них ставил. Но сегодня команду не за что критиковать. Минимальное домашнее поражение от «Арсенала» не является катастрофой. Футболисты МЮ не привезли серию явных моментов. Они закрыли не только Дьёкереша, а и вингеров Артеты. МЮ не повезло пробить Райю и не повезло заработать пенальти. Салиба поставил ногу рядом со стопой Куньи, но француз не ударил соперника, и судья не указал на «точку».

Команда Артеты осталась королями угловых в АПЛ

Хотя у своих ворот «канониры» порой совершают ошибки при стандартах, для лондонцев каждый угловой в атаке – прекрасный шанс забить гол. Так случилось и сегодня. Кроме мяча Калафьори, гости не придумали ничего выдающегося. Остаются большие вопросы к тренерскому штабу Аморима и человеку, который отвечал за разбор угловых «Арсенала». Почему против высокого Салиба играл низкий Маунт? Англичанин не смог защитить вратаря от действий Вильяма, француз вышел победителем.

Можно спорить о правильности решения арбитров: при желании судьи могли отменить гол «Арсенала», зафиксировав фол в атаке до осечки голкипера, ведь Салиба и Маунт активно работали руками в борьбе. Но если бы против французского защитника сыграли Каземиро или де Лигт, то «Манчестер Юнайтед» мог бы не пропустить. И тогда пошел бы другой футбол с атаками «Арсенала» и шансом выбежать на оперативный простор для Куньи и Мбеумо. «Канониры» лучше следят за мелочами.

У Артеты команда в целом сильнее, но сегодня «Манчестер Юнайтед» Аморима был лучше. Попались лишь на старую удочку «Арсенала»: с лета 2023 года у лондонцев 31 гол в АПЛ после угловых. Они на 11 мячей опережают второй клуб в списке – у «Ливерпуля» двадцать удачных розыгрышей. Хотя в Англии умеют вести борьбу после подач с флангов, «Арсенал» в этом деле лучший не только в АПЛ , но и во всем мире. Талант Николя Жовера, который отвечает за стандарты, принес «Арсеналу» три очка.

«Канониры» смогут наиграться первым номером дома против «Лидса», а нынешний стиль «автобуса» пригодится в гостях с «Ливерпулем» в третьем туре. У Артеты сложный старт, поэтому Микель правильно решил не рисковать и не бросать все силы, чтобы лучше смотреться на «Олд Траффорд». «Арсенал» рисковал стартовать с ничьей, но гостям улыбнулась удача, хотя хитрость тоже присутствовала. Сегодня Аморим заслужил комплименты, а вот Артета просто победил, что для него важнее.