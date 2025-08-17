Опять неуд. «Динамо» снова проиграло – теперь в РПЛ

1755454148

вчера, 21:09

Уступали ЦСКА 0:3 к перерыву.

Когда «Динамо» проиграло со счетом 0:4 «Краснодару» в последнем матче Кубка России, комментарии Валерия Карпина носили скорее саркастический характер. Дескать, дал поиграть ближайшему резерву, и тот подкачал – «помог, помог умереть». Выглядело это как некая недооценка кубкового турнира, что в принципе нормально по нынешним временам, а сама интонация предполагала снисходительное отношение к эксперименту.

При таком подходе можно было ожидать, что вот сейчас, уже в чемпионате, мы увидим настоящее «Динамо», которое покажет себя во всей красе. К тому же возможность идеальная – дерби с ЦСКА . Но вряд ли показанное можно назвать чем-то нормальным. И до поры нельзя было разобраться, те самые резервисты по-прежнему на поле, или это уже основная команда вышла. К перерыву счет был точно таким же, как и в кубковом поединке с «Краснодаром» – когда уже ничего, по сути, не исправить. Хотя в деталях содержимое, конечно, различалось. Факт остается неизменным: «Динамо» теперь имеет серию из трех поражений в четырех последних матчах при одной ничьей против «Сочи». В последний раз такая серия у динамовцев наблюдалась осенью 2023 года.

Тайм разгрома

О том, что мы наблюдаем некое продолжение матча с «Краснодаром», свидетельствовал первый тайм. Даже его начало. Поскольку «Динамо» пропустило быстрый гол уже на 13-й минуте. Снова получился «привоз». Бителло получил мяч на своей половине поля спиной к чужим воротам. Соперник обозначал прессинг, но не слишком активный – хавбек вполне мог и развернуться. Вместо этого предпочел отдать назад в сторону Данила Глебова. Но силу не рассчитал и не учел, что наперерез мчался Тамерлан Мусаев.

Форвард ЦСКА перехватил мяч – он просто в касание покатил его дальше к центру на Матеуса Алвеса, который спокойно разобрался с Игорем Лещуком. Никто не успел понять, что случилось. Не понимал и Карпин, схватившийся за голову. Через восемь минут он снова стал за нее хвататься.

Во втором случае Алвес уже выступил в роли ассистента. Матеус закинул красивый «черпачок» за спину защитникам «Динамо» на рывок Милана Гайича, который разобрался с вратарем. До финала тайма наступило некоторое затишье, которое прервал Денис Макаров – он мог возродить интригу и перечеркнуть параллели с кубковой игрой, но удар его не пробил Игоря Акинфеева. А вот через пару минут Мойзес слева исполнил классический прострел на дальнюю штангу. До него никто не добрался, а Матвей Кисляк в касание замкнул в сетку. 0:3 к перерыву и ощущение дежавю для Карпина и болельщиков.

При этом статистически провалом это не выглядело. «Динамо» нанесло 10 ударов по воротам Акинфеева, пусть опасным, по сути, стал только один. ЦСКА ограничился пятью попытками и владением мячом около 44 процентов. Этого хватило для успеха.

Спасение от провала

В игре с «Краснодаром» Карпин в перерыве сделал сразу четыре замены. Сейчас же ограничился только одной. Оно и понятно: в том случае он пытался экспериментальный состав превратить в более «нормальный» как можно скорее. А тут вроде как и так оптимальное сочетание. Просто не работающее. Поэтому ограничился выходом Дмитрия Скопинцева вместо Бахтиёра Зайнутдинова. Причем крайний защитник вышел на позицию в атаку, по сути. Активность Скопинцева могла добавить драйва и там. Сработала идея посредственно, пусть движения Дмитрий и добавил – он всегда им отличается.

Сразу после перерыва положение «Динамо» могло стать еще более плачевным. Но тут оно может благодарить судью Кирилла Левникова. По этому поводу, кстати, ЦСКА будет подавать жалобы. В первом случае к штрафной динамовцев прорывался Данил Круговой, но вышедший из своих владений Лещук влетел в оппонента и остановил его. Судья не усмотрел стыка и фола со стороны голкипера, зато наказал предупреждением Кругового якобы за симуляцию.

Примерно минут через десять Алвес рухнул в чужой штрафной в борьбе с Макаровым. Оба тянулись к мячу, контакт был. ВАР даже позвал Левникова к монитору для принятия решения. Но арбитр посчитал, что Денис не нарушал, поэтому пенальти не назначил.

К этому времени, к слову, Макаров как раз один мяч отквитал. Совершил внушительный прорыв по центру после передачи Скопинцева и положил гол с рикошетом от штанги. Поскольку случилось это в начале второго тайма, верилось в возможный переворот и какое-то безумие наподобие 3:3. Но продолжения не получилось. Хотя оно могло быть.

Нереализованные шансы

Во втором тайме «Динамо» рисковало – ничего больше не оставалось. ЦСКА действовал по счету, который давал «армейцам» хороший запас спокойствия. Поэтому на цифры можно не обращать особое внимание. После перерыва хозяева пробили 13 раз по воротам, то есть суммарно за матч было 23 попытки.

У ЦСКА во втором тайме всего пять ударов. В два с лишним раза перестреляли динамовцы соперника, но по точным попыткам такого превосходства нет – 8:6 в пользу «Динамо». Больше суеты и хаоса. И владение мячом свыше 61 процента во втором тайме плодов не дало. Зато было два попадания в перекладину. Иван Сергеев запорол потрясающий момент, в конце Бителло угодил в каркас.