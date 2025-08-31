 
Раков рассчитывает вернуться в «Локомотив» из «Крыльев Советов»

вчера, 18:39
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков заявил, что рассчитывает в будущем вернуться в «Локомотив», которому принадлежит:

Не буду загадывать, но рассчитываю вернуться в «Локомотив».

Матч был принципиальным для меня. Классно, что отыгрались, забили два гола. Особый настрой был, команда тоже была заряжена. Ничья по игре, для нас хороший результат. Свою игру оценю удачно, получилось реализовать пенальти и отдать голевую. На футбольном поле нет друзей, хотя и многих ребят из «Локомотива» хорошо знаю.

В матче седьмого тура против «Локомотива» самарский клуб уступал 0:2 после первого тайма, но сумел добиться ничьей. Счет сравнил как раз Раков, реализовав пенальти в компенсированное время. За «Крылья Советов» Вадим играет на правах аренды.

Варвар7
Варвар7
вчера в 20:14
Вадик, время покажет...
Гость
