Галактионов – об упущенной победе: «Сложно сказать, что произошло»

вчера, 19:17
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ничейный результат в домашнем матче «железнодорожников» против «Крыльев Советов»:

Сложно сказать, что произошло. Если бы засчитали наш третий мяч, то в игре была бы поставлена точка. А потом нам поставили пенальти в самой концовке. Сложно комментировать, чтобы не наговорить лишнего. Надо немного остыть.

Первый тайм уверенно провели. Забивай Воробьев свой эпизод во второй половине… Футбол за такое наказывает, и соперник пользуется твоими ошибками.

«Локомотив» выигрывал 2:0 после первого тайма, но в итоге упустил победу.

Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 20:20
И это ответ человека несущего ответственность за результат? "Настало время менять!"(с)
Robert Adeykin
Robert Adeykin
вчера в 20:09
Локо команда вспышка ярко начинает потом быстро гаснет. Да уж
112910415
112910415
вчера в 20:01
Тренер не вполне созрел...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:50
спроси у Талалаева)) как Балтика упустила победу в матче с Локо.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:43
Сложно сказать что произошло когда не разбираешься в футболе
sv_1969
sv_1969 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 19:40
спасибо
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:31
Результат должен появиться позже. Если не появится, то добавим после окончания матча.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:21
Админы а чё с матчем Шелбурн-Гэлвей?
