Галактионов – об упущенной победе: «Сложно сказать, что произошло»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал ничейный результат в домашнем матче «железнодорожников» против «Крыльев Советов»:

Сложно сказать, что произошло. Если бы засчитали наш третий мяч, то в игре была бы поставлена точка. А потом нам поставили пенальти в самой концовке. Сложно комментировать, чтобы не наговорить лишнего. Надо немного остыть.

Первый тайм уверенно провели. Забивай Воробьев свой эпизод во второй половине… Футбол за такое наказывает, и соперник пользуется твоими ошибками.