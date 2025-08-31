Галактионов – об упущенной победе: «Сложно сказать, что произошло»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ничейный результат в домашнем матче «железнодорожников» против «Крыльев Советов»:
Сложно сказать, что произошло. Если бы засчитали наш третий мяч, то в игре была бы поставлена точка. А потом нам поставили пенальти в самой концовке. Сложно комментировать, чтобы не наговорить лишнего. Надо немного остыть.
Первый тайм уверенно провели. Забивай Воробьев свой эпизод во второй половине… Футбол за такое наказывает, и соперник пользуется твоими ошибками.
«Локомотив» выигрывал 2:0 после первого тайма, но в итоге упустил победу.