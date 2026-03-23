Россия — Никарагуа: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 08:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на товарищеский матч Россия — Никарагуа, который состоится 27 марта 2026 года.

Россия

Сборная России находится в ограниченных условиях для выбора соперника, но и в такой товарищеской встрече с Никарагуа можно найти плюсы. Возможно будет дан шанс резервным игрокам, которые смогут проявить себя перед тренерским штабом и заслуживать большего доверия в следующий встречах

Два последних матча сборной Колумбии закончились победами в товарищеских встречах с Новой Зеландией (2:1) и Австралией (3:0).

Никарагуа

Мало что можно сказать об этой сборной, лишь то, что она заняла последнее место с 4 очками в своей группе в квалификации от Северной и центральной Америки на чемпионате мира. Наверняка в составе есть несколько опытных футболистов, однако противостоять команде России даже с полуэкспериментальным составом будет максимально сложно и даже забитый гол будет достижением.

Два последних матча России завершились поражением от Чили (0:2) и ничьей с Перу (1:1).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа Россия – 1.05

Ничья – 15

Победа Никарагуа – 31

Статистика

Сборная Никарагуа проиграла пять из семи последних встреч во всех турнирах

Россия выиграла лишь два из шести последних матчей на своем стадионе

Сборные никогда не встречались между собой в официальных или товарищеских поединках

Прогноз

Поставить на победу России с форой (-4.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.4. Предполагаем, что сборная России даже в таком состоянии в разы сильнее своего соперника и в этот раз будет разгромная победа.