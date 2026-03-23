Англия — Уругвай: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1774243571

сегодня, 08:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на товарищеский матч Англия — Уругвай, который состоится 27 марта 2026 года.

Англия

Сборная Англии показывает самую стабильную игру за последние годы и спокойно пробилась на чемпионат мира. Вопрос в том, что Томас Тухель дал многим лидерам время отдохнуть и не вызывал на эти товарищеские поединки. Тренерский штаб хочет дать шанс другим претендентам на заявку на ЧМ 2026 проявить себя, поэтому с Уругваем европейской сборной вряд ли будет просто.

Два последних матча сборной Англии завершились победой над Албанией на выезде (2:0) и успехом на своем поле с Сербией (2:0).

Уругвай

Уругвай занял четвертое место в своей квалификации и спокойно без лишних нервов отобрался на ЧМ 2026. Коллектив не имеет такого яркого поколения, как 10 лет назад, но у команды есть свои лидеры, которые постараются достойно представить свою страну. В игре с Англией для футболистов важен результат как залог уверенности за два месяца до старта главного международного футбольного турнира.

Два последних матча Уругвая завершились крупным поражением от США (1:5) и ничьей с Мексикой (0:0).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа Англия – 1.5

Ничья – 4.3

Победа Уругвай – 6.5

Статистика

Сборная Англии выиграла девять из десяти последних поединков во всех турнирах

Восемь из десяти последних встреч Уругвая на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Англия проиграла два из четырех поединков с Уругваем при лишь одной победе

Прогноз

Поставить на Х2 Уругвая, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.6. Предполагаем, что сборная Англии будет играть резервным составом, ведь многие основные игроки получили отдых от тренерского штаба, поэтому у сборной Уругвая будет больше шансов не проиграть.