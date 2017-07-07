Заокеанские защитники. Быстрые и опасные

После выкрутасов Маноласа «Зенит» переключится на других защитников. «Соккер.ру» в дополнение к Кайо и Фойту нашел еще нескольких бравых парней в Бразилии и Аргентине.

Родриго Кайо («Сан-Паулу»; Бразилия; 23 года)

В Бразилии сообщают, что «Зенит» не оставляет попыток заполучить олимпийского чемпиона. «Сан-Паулу» отверг предложение «сине-бело-голубых» в 14 миллионов евро, теперь, если верить слухам, питерцы предлагают 18 миллионов. Кайо – очень сильный кандидат, парень с 17-ти лет в большом футболе, на его счету уже свыше 200 матчей за «Сан-Паулу». В прошлом году Родриго был в составе команды, победившей на домашней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, привлекается он и в главную сборную Бразилии. Собственно, это одна из причин, почему Кайо в ближайший год не хочет покидать родной клуб: накануне чемпионата мира боится потерять место в заявке «пентакампеонов». Родриго не отличается выдающимися габаритами, но он прыгучий и отличается грамотным выбором позиции, между прочим, комфортно ощущает себя не только в центре обороны, но и в опорной зоне, речь о человеке с выдающимся первым пасом. Так что «Зениту» может пригодиться сразу на двух позициях, хотя понятно, что целевое амплуа – центральный защитник.

Подборка выступлений футболиста

Хуан Фойт («Эстудиантес»; Аргентина; 19 лет)

По словам аргентинского журналиста Мартина Касанаса, «Зенит» готов заплатить 11 миллионов евро за талантливого защитника из «Эстудиантеса». О Хуане много говорят в Аргентине, но он вчерашний юниор – только в этом году дебютировал за взрослую команду «Эстудиандеса» и около десятка матчей. Фойт – быстрый и техничный, его манеру игры можно назвать авантюристичной, хотя пока это абсолютно не сформировавшийся игрок, кроме того, переезд в Россию в 19 лет может иметь самые неожиданные последствия. Хуан выступал в составе сборной Аргентины на молодежных чемпионатах Южной Америки и мира, и хотя одаренность воспитанника «Эстудиантеса» не ставится под сомнение, риски в случае с его потенциальным приобретением невероятно высоки. Слишком молод, слишком зелен.

Подборка выступлений футболиста

Пауло Диас («Сан-Лоренсо»; Чили; 22 года)

Продолжаем разговор о защитниках из чемпионата Аргентины и советуем присмотреться к парню, который этим летом играл в футбол в России. Пауло Диас (не путать с Марсело Диасом, автором результативной ошибки в финале) пока не является игроком стартового состава в сборной Чили, но на Кубке Конфедераций он появлялся на поле в игре групповой стадии с Германией, а также в поединке с Австралией. Пауло бесстрашный, как и все чилийцы, невероятно цепкий, резкий и неуступчивый. Пройти его на дриблинге удается далеко не каждому. Большая проблема Диаса – рост, всего 170 сантиметров в нем, правда, за счет прыжка и выбора позиции способен компенсировать и эту недостачу. Хуан Пицци в сборной видит Пауло именно центральным защитником, в клубе чилийца чаще всего используют на правом фланге, при этом в «Сан-Лоренцо» не осталось позиций в обороне, где бы Диас не поиграл, и универсальность добавляет ему баллов. Думаю, он бы идеально подошел в качестве правого центрального защитника для схемы с тремя центрбеками, ведь умеет начинать атаки и благодаря резвости подчищает за партнерами в обороне.

Подборка выступлений футболиста

Луан Гарсия Тейшейра («Палмейрас»; Бразилия; 24 года)

Возвращаемся в чемпионат Бразилии и находим еще одного олимпийского чемпиона. Не путаем центрального защитника из «Палмейраса» Луана Гарсию Тейшейру с форвардом Луаном Виейрой из «Гремио», которого этим летом уже сватали в «Зенит». Этот Луан, как и все перечисленные выше футболисты, относится к категории центральных защитников типа «перехватчик». Чтение игры, умение своевременно и эффективно выброситься из линии за отбором, полный порядок с техникой, как и положено бразильцу, проблем с ростом в его случае тоже нет – 188 сантиметров. Типологически Луан больше всех в этой пятерке напоминает Эсекьеля Гарая, хотя понятно, что спокойствию и надежности ему еще предстоит поучиться. Гарсия Тейшейра в свои 24 года уже не мальчик, но еще и не зачерствевший футболист, открытый для ценных уроков.

Подборка выступлений футболиста

Херман Конти («Колон»; Аргентина; 23 года)

Последний по очереди, но не по значимости – Херман Конти из «Колона», который уже пять лет выступает на высшем уровне, а в последние сезоны стал лидером обороны своего клуба. Конти – классический образец центрального защитника, высокорослый (192 сантиметра), самоотверженный, полезный при стандартах у своих ворот и опасный, когда дело доходит до угловых и штрафных на чужой половине поля. Херман не боится брать на себя ответственность, он умеет образцово вычищать собственную «коробку», особенно прекрасно чувствует себя на втором этаже. Спокойный такой, обстоятельный товарищ, возможно, несколько недооцененный на родине из-за не самого яркого технического оснащения, которое должно быть по умолчанию у игроков всех амплуа.

Подборка выступлений футболиста