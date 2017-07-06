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Джером Боатенг вернулся в общую группу
Сегодня, 21:09 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Максим Коджеспиров
Защитник «Баварии» Джером Боатенг, который в конце прошлого сезона получил травму мышц правого бедра, сегодня, 6 июля, провел часть тренировки в общей группе.
Напомним, что Боатенг входит в сферу интересов «Челси».
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