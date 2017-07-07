Игроки «Атлетика» побрились налысо, чтобы поддержать больного раком одноклубника

Александр Чистяков Заокеанские защитники. Быстрые и опасные После выкрутасов Маноласа «Зенит» переключится на других защитников. «Соккер.ру» в дополнение к Кайо и Фойту нашел еще нескольких бравых парней в Бразилии и Аргентине. Комментариев: 1

Вадим Багров Почему Роналду нельзя в ПСЖ «Соккер.ру» подчеркивает разницу между возвращением Роналду в МЮ и переходом в ПСЖ. Если Криштиану выберет парижан, то футбол и мастер проиграют. Комментариев: 11