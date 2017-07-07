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Игроки «Атлетика» побрились налысо, чтобы поддержать больного раком одноклубника

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: игроки, Атлетик Б, Альварес Йерай
Сегодня, 17:50 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Футболисты «Атлетика» поддержали своего одноклубника Йерая Альвареса, который лечится от рака яичка. Ему предстоит пройти курс химиотерапии в ближайшие 2,5 месяца. Для поддержки игрока все в «Атлетике» побрились налысо.

Ранее Альварес был прооперирован.

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