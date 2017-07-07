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Мертезакер через год станет тренером в академии «Арсенала»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: игроки, Арсенал, Мертезакер Пер
Сегодня, 15:20 | Источник: ФК "Арсенал" Лондон | Редакция: Дмитрий Кристя

Капитан «Арсенала» Пер Мертезакер проведет еще один сезон в качестве игрока, а затем завершит карьеру футболиста и станет тренером в академии «канониров».

«Я начинаю новую главу и очень рад, что остаюсь в семье „Арсенала“. Сейчас я полностью сосредоточусь на игре за основную команду, а затем займусь новой и интересной задачей. Буду помогать молодым футболистам прогрессировать, чтобы они смогли выступать в первой команде „Арсенала“», — сказал игрок.

Практически весь прошлый сезон 32-летний Мертезакер пропустил из-за травмы.

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