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Мюллер: «Кубок Конфедераций показал, что у Германии есть запас потрясающих игроков»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: игроки, Германия, Мюллер Томас
Сегодня, 04:58 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер, не принимавший участия на Кубке Конфедераций-2017, прокомментировал победу немецкой команды в этом турнире, оценив игру молодых футболистов, из которых состояла национальная сборная на КК:

«Мне очень понравилось смотреть за их игрой. Они все хорошие футболисты, которые собрались в России, чтобы вместе сформировать команду. Турнир показал, что у нас есть целый запас невероятных игроков».

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