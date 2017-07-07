Мюллер: «Кубок Конфедераций показал, что у Германии есть запас потрясающих игроков»

Нападающий «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер, не принимавший участия на Кубке Конфедераций-2017, прокомментировал победу немецкой команды в этом турнире, оценив игру молодых футболистов, из которых состояла национальная сборная на КК:

«Мне очень понравилось смотреть за их игрой. Они все хорошие футболисты, которые собрались в России, чтобы вместе сформировать команду. Турнир показал, что у нас есть целый запас невероятных игроков».