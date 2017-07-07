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Мюллер: «Кубок Конфедераций показал, что у Германии есть запас потрясающих игроков»
Сегодня, 04:58 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер, не принимавший участия на Кубке Конфедераций-2017, прокомментировал победу немецкой команды в этом турнире, оценив игру молодых футболистов, из которых состояла национальная сборная на КК:
«Мне очень понравилось смотреть за их игрой. Они все хорошие футболисты, которые собрались в России, чтобы вместе сформировать команду. Турнир показал, что у нас есть целый запас невероятных игроков».
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