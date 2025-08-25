Дзюба назвал очень слабым состав своей команды. Оцениваем кадровый запас всех клубов РПЛ

1756125370

сегодня, 15:36

Артём рубит правду-матку.

Вне конкуренции по деньгам. «Зенит»

Футболисты «Зенита» в плохой форме, но в РПЛ только у этого клуба состав на 200 млн евро. У «Спартака» суммарная оценка намного ниже – 135 млн евро. На старте сезона самые дорогие футболисты подводят Семака: у Жерсона, Луиса Энрике и Вендела мало успехов. «Зенит» едва не проиграл «Спартаку» и ЦСКА , было две ничьих. Нет последовательных голевых серий у Глушенкова и Гонду, хотя эти атакующие футболисты время от времени радовали фанатов. «Зенит» – самый мощный по составу в РПЛ , но в клубе не реализовали потенциал игроков, из-за чего остались без титула впервые за семь лет. А теперь Семак допустил худший старт клуба в чемпионате за 17 лет.

Сильные составы. «Динамо», «Краснодар», «Спартак»

У этой тройки есть деньги и звезды, но разный по качеству футбол в новом сезоне. «Краснодар» вышел на первое место, которое покорилось команде весной. В составе «горожан» лишь несколько недоукомплектованных позиций, летом тренер Мусаев получил усиление состава. «Динамо» тоже подписывало в 2025 году видных новичков, в том числе россиян под основу, но кадровые потери помешали Карпину стартовать с побед. «Бело-голубые» играют нестабильно, как и «Спартак». Зато тренеру Станковичу доверяют в московском клубе, ведь выдали ему деньги на дорогих новичков, вроде португальского хавбека Жедсона. Деяну грех жаловаться на состав.

Органичные заявки. ЦСКА , «Балтика»

Разные клубы по историческому статусу и возможностям, но именно составы Челестини и Талалаева оставили хорошее впечатление в летних матчах. Понятно, что у ЦСКА намного богаче скамейка, чем у новичков РПЛ из Калининграда. Зато обе команды в стартовых составах, которые не являются невероятно звездными, показали хороший футбол. ЦСКА набрал четырнадцать очков, а у «Балтики» на два пункта меньше. Им не повезло против «Локомотива», упустили победу. ЦСКА ставит на яркий атакующий футбол, а «Балтика» умеет вовремя огрызнуться. Забавно, но у Челестини и Талалаева на горизонте общая опасность: некоторые футболисты двух команд прыгнули выше головы на старте сезона.

Самая российская обойма. «Локомотив»

За счет летних трансферов Галактионов углубил состав. У семи клубов РПЛ заявка отвечает требованиям жесткого лимита, к которому придут в ближайшем будущем. Но только у «Локомотива» пять легионеров. Команда Галактионова выдала хороший старт сезона, но ничьи против «Балтики» и «Ростова» показали слабости российской заявки. Зато именно своя обойма их выделяет. Можно ли назвать всех местных игроков звездами? Никак нет, Батраков выше всех по таланту, а Баринов лидирует по опыту, но Дмитрий ещё может покинуть РПЛ в ближайшее время. «Локомотиву» немножко повезло на старте, даже против «Сочи» весь матч искали подход к чужим воротам, забив три мяча в концовке.

Крепкие середняки. «Ростов», «Рубин»

Как сказано выше, в РПЛ лишь один клуб с заявкой дороже 200 млн евро – «Зенит». Три команды оцениваются выше 100 миллионов, кроме петербуржцев – «Спартак», «Краснодар» и «Динамо». Дальше идет «Локомотив», их заявка стоит примерно 85 млн евро. А после ЦСКА (75 миллионов евро) идут «Ростов» и «Рубин». Хотя тренер Рахимов жаловался на состав и хочет увидеть 4-5 новичков, казанцы высоко. Выделяется Даку, но есть приличные легионеры в атаке и добротные россияне на флангах обороны. У «Ростова» с каждым годом меньше звезд, Глебов, Осипенко и Комличенко уехали в столицу, но тренер Альба неудачно стартовал с крепким составом. Эти два клуба – главные середняки.

Середняки. «Ахмат», «Крылья Советов»

Будь «Ахмат» стабильнее, его можно было бы перенести в категорию крепких середняков. Но команда сменила тренера, а ключевые футболисты через раз демонстрируют уровень. Слабости заявки определяют не только имена, но и функциональная готовность. «Крыльев Советов» такая оценка тоже касается. После классных матчей подопечные Адиева решили измотать главного тренера – на нем лица не было в день разгрома от «Краснодара». Но по богатству выбора, силе ключевых легионеров и стоимости состава «Ахмат» и «Крылья Советов» выше аутсайдеров. Футболистов тренера Черчесова оценивают ниже, чем игроков Адиева, но тренерам нельзя жаловаться – у них неплохие для РПЛ заявки.

Скромняги. «Сочи», «Пари НН», «Акрон», «Динамо» Мх, «Оренбург»

Нападающий Дзюба умеет придумать повод для разговора и попасть на первые полосы. После поражения в гостях от ЦСКА опытный форвард, который забил Акинфееву гол престижа, жестко и честно высказался о составе «Акрона»:

Рад, что у нас играет много дублёров, я счастлив за них. Но хочется обратиться к руководству: помогите тренеру и штабу, игрокам. Где футболисты, усиление? У нас другие задачи? Мы хотим вылететь в ФНЛ ? Мы не дадим этого сделать, но как играть, когда у нас выступают 17–19‑летние. Выходить играть против такого ЦСКА нам тяжело. Прошу любых новичков, лишь бы они были готовы сражаться в данный момент. О вылете не скажу, но то, что мы одни из слабых по составу, – это 100%.

Генеральный директор «Акрона» ответил на тираду Дзюбы, что в планах клуба – подписание 4-5 новичков. Осталось две с половиной недели до закрытия трансферного окна. Вряд ли состав, где играет Артём, слабее, чем у «Сочи», «Пари НН» и «Оренбурга», который готовился к Первой лиге и раздал многих легионеров. У «Динамо» из Махачкалы тоже не все позиции закрыты качественными исполнителями. Никто не любит проигрывать, а эти пять клубов замыкают таблицу вместе с «Ростовом». Им будет сложно, как и «Балтике», если закончится магия единства и упадет концентрация игроков Талалаева.