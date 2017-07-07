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Бартомеу: «Месси - самый высокооплачиваемый человек в командных видах спорта»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: игроки, Барселона, Месси Лионель, Бартомеу Хосеп
Сегодня, 12:09 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что нападающий каталонцев Лионель Месси, согласовавший с клубом новый контракт, является самым высокооплачиваемым спортсменом в командных видах.
«Мы не можем назвать конкретные цифры, но Лионель является лучшим игроком в мире, поэтому зарабатывает он тоже как лучший на данный момент и в истории футбола. Он является самым высокооплачиваемым человеком в командных видах спорта».
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Факт. Хе-хе... за такие бабки и я бы финалы ЛЧ по телику смотрел ))