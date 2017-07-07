Бартомеу: «Месси - самый высокооплачиваемый человек в командных видах спорта»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что нападающий каталонцев Лионель Месси, согласовавший с клубом новый контракт, является самым высокооплачиваемым спортсменом в командных видах.

«Мы не можем назвать конкретные цифры, но Лионель является лучшим игроком в мире, поэтому зарабатывает он тоже как лучший на данный момент и в истории футбола. Он является самым высокооплачиваемым человеком в командных видах спорта».