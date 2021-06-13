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Нидерланды - Украина
Англия - Хорватия
Австрия - Северная Македония

Текстовая онлайн трансляция матча Нидерланды против Украина

Нидерланды Логотип футбольный клуб Нидерланды 3:2 Логотип футбольный клуб Украина Украина
Нидерланды
3 : 2
завершен
вчера, 22:00
Украина
Евро-2020, 1 тур
Стадион Йохан Кройф Арена (Амстердам)
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.623.836.52
Лига Ставок 1.55 4.40 6.00
Фонбет Live! 1.02 19.00 100.00
Мелбет 1.50 4.70 6.52
1XBET 1.61 4.14 6.25
BetBoom 1.50 4.43 6.56
    Еще
     
    52' (1:0) Вейналдум Джорджиньо (8)
     
    58' (2:0) Вегхорст Вут (19)
     
    2
    64' Блинд Дейли (17) уходит с поля, Аке Натан (4) вышел на поле
    64' Ван Анхольт Патрик (12) уходит с поля, Вейндаль Оуэн (5) вышел на поле
     
    85' (3:2) Думфрис Дензел (22) (Аке Натан (4))
     
    2
    88' Вегхорст Вут (19) уходит с поля, Де Йонг Люк (9) вышел на поле
    88' Тимбер Журрьен (25) уходит с поля, Вельтман Йоэл (2) вышел на поле
     
    90+1' Депай Мемфис (10) уходит с поля, Мален Дониэлл (18) вышел на поле
     
    13' Зубков Александр (20) уходит с поля, Марлос (11) вышел на поле
     
    64' Марлос (11) уходит с поля, Шапаренко Николай (10) вышел на поле
     
    75' (2:1) Ярмоленко Андрей (7) (Яремчук Роман (9))
     
    79' (2:2) Яремчук Роман (9) (Малиновский Руслан (8))
     
    90+3' Сидорчук Сергей (5)
    Голы
    Вейналдум Джорджиньо 1:0 52’
    Вегхорст Вут 2:0 58’
    75’ 2:1 Ярмоленко Андрей
    ассистент Яремчук Роман
    79’ 2:2 Яремчук Роман
    ассистент Малиновский Руслан
    Думфрис Дензел
    ассистент Аке Натан     		3:2 85’
    Наказания
    90+3’ Сидорчук Сергей
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    13’ Марлос Зубков Александр
    Аке Натан Блинд Дейли 64’
    Вейндаль Оуэн Ван Анхольт Патрик 64’
    64’ Шапаренко Николай Марлос
    Де Йонг Люк Вегхорст Вут 88’
    Вельтман Йоэл Тимбер Журрьен 88’
    Мален Дониэлл Депай Мемфис 90+1’
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 7
    		7 Удары в створ 5
    		8 Фолы 8
    		5 Угловые 1
    		2 Офсайды 1
    		62% Владение мячом 38%
    		3 Cэйвы 4
    		0 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Пепс
    Пепс ответ Palex (раскрыть)
    сегодня в 01:14
    Да ну ладно уж.... Воротчик выручил несколько раз...был б там на острие форвард класса Лукаки, проиграли б хохлы не 3-2 а 5-2...
    Пепс
    Пепс ответ sash71 (раскрыть)
    сегодня в 01:05
      ildar_3871
      ildar_3871 ответ Футбольный обозреватель (раскрыть)
      сегодня в 01:02
      Далеко не пойдет эта сборная , самая слабая сборная за все время , Черышев не играет в Испании , Жирков уже старик . У всех сборных играют 19 летние ребята , у нас пенсионеры . Ты главного не можешь понять , в мире давно уже не играют в 5 защитников . У этой сборной нет будущего !
      Palex
      Palex ответ ars14 (раскрыть)
      сегодня в 01:01
      А из них героев никто и не делает. Просто невооруженным глазом видно, что они лучше организованны, более техничны, чем наши и более того,они играют в футбол и борятся за каждый мяч в отличии от наших, которые просто отбывают номер. И тренер у них,лучше чем наш самовлюбленный и упертый павлин.
      Футбольный обозреватель
      Футбольный обозреватель ответ ildar_3871 (раскрыть)
      сегодня в 00:59, ред.
      Это даже хорошо, что проиграли, а то Черчесов зазвездился, а так сейчас все в тонусе...
      ildar_3871
      ildar_3871 ответ Футбольный обозреватель (раскрыть)
      сегодня в 00:59
      Пока Дзюба в сборной будет все как с Бельгией , это же Дзюба рекомендует Черву кого приглашать , кого не приглашать в сборную !
      ildar_3871
      ildar_3871 ответ Футбольный обозреватель (раскрыть)
      сегодня в 00:56
      Ты поменьше слушай комментатора Талалаева )))
      Футбольный обозреватель
      Футбольный обозреватель ответ ildar_3871 (раскрыть)
      сегодня в 00:55
      При чем здесь Дзюма? Не понимаю, какие претензии к России, что Бельгия стала слабее перед ЧЕ. Бельгия первый номер в рейтинге УЕФА, они играют этим составом лет 10. У нашей сборной только есть шансы взять очки с Данией и Финляндией. Россия выйдет с группы, скриньте!
      ildar_3871
      ildar_3871 ответ Пепс (раскрыть)
      сегодня в 00:54
      Да Черчесову плевать на сборную , он отрабатывает деньги !
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал ответ Пепс (раскрыть)
      сегодня в 00:54
      Так это Усы Безнадежности) Вот почему.
      Пепс
      Пепс
      сегодня в 00:53
      Это вот тот вариант когда шальной дальний удар чуть не решил матч.... Таки у меня тот же вопрос к нашему усатому - какого фига у тебя ударник Макар сидит на лавке, а вместо этого справа играет опорник Зобнин......
      ildar_3871
      ildar_3871 ответ Футбольный обозреватель (раскрыть)
      сегодня в 00:52, ред.
      Болеем против Дзюбы ! Вперед Финляндия !)
      Футбольный обозреватель
      Футбольный обозреватель ответ ildar_3871 (раскрыть)
      сегодня в 00:52
      Вот видешь, ты подтверл, что очередной балабол. Болеем за Россию!
      ildar_3871
      ildar_3871 ответ Футбольный обозреватель (раскрыть)
      сегодня в 00:50
      Да , твою ! Выиграют финны она моя , выиграет Россия она твоя !)
      Футбольный обозреватель
      Футбольный обозреватель ответ ildar_3871 (раскрыть)
      сегодня в 00:49
      Квартиру ставите на финов?
      ildar_3871
      ildar_3871 ответ Футбольный обозреватель (раскрыть)
      сегодня в 00:49
      Финны победят !
      Футбольный обозреватель
      Футбольный обозреватель
      сегодня в 00:48
      Игра зрелещная, но судить по одной игре несправедливо. Может это была лучшая игра Ураины на ЧЕ или лучшая игра голандцев. Ждем второй тур...
      Пепс
      Пепс ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      сегодня в 00:48
      Дивеев с Лукакой не играл клоун.... Понятно.
      ildar_3871
      ildar_3871 ответ ProKop92 (раскрыть)
      сегодня в 00:47
      И что , черчесов никогда не делает выводы , он играет с пенсионерами , потому что Дзюбе так удобно !
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 00:47
      Извиняюсь...
      Случайно на ветку зашёл...
      Не буду мешать....ухожу...
      ProKop92
      ProKop92
      сегодня в 00:46
      Надеюсь,Черчесов смотрел
      Футбольный обозреватель
      Футбольный обозреватель ответ ildar_3871 (раскрыть)
      сегодня в 00:46
      Россия точно никого не предовала. Меньше ютуб смотрите, а больше развивайте критическое мышление.
      VeniaminS
      VeniaminS
      сегодня в 00:45
      Украина билась хорошо - молодцы.
      Футбольный обозреватель
      Футбольный обозреватель ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
      сегодня в 00:44
      Возможно т.к. я сейчас одной рукой рулю, второй пишу. Главное сознание. А в 1961 году вообще орфографию русского языка хотеле упростить, но не решились, что правильно, а что нет, это уже философический вопрос...
      gwynb1eidd
      gwynb1eidd ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
      сегодня в 00:44
      ну на Украине сейчас тоже так на мове разговаривают, её знают от силы 10% населения...
      ildar_3871
      ildar_3871 ответ Футбольный обозреватель (раскрыть)
      сегодня в 00:44
      не брат ты мне ! помню раньше вы украинцев братьями называли , и что вы с ними сделали , вы их предали ! не нужен мне такой брат !)
      Футбольный обозреватель
      Футбольный обозреватель ответ ildar_3871 (раскрыть)
      сегодня в 00:42
      Извините, вам что каупирировали или обрезали? У меня в детстве только апенндицит...
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал ответ Футбольный обозреватель (раскрыть)
      сегодня в 00:42
      Сорян, а считается, что на русском, если во фразе "вырожается в сознание" ты делаешь две грубые ошибки?
      ildar_3871
      ildar_3871 ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
      сегодня в 00:41, ред.
      История она ничья , ни украинская , не русская , она обще мировая !
      ildar_3871
      ildar_3871 ответ Футбольный обозреватель (раскрыть)
      сегодня в 00:40
      мы с тобой братья , ты тоже обрезанный ? )
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