|Нидерланды
|3:2
|Украина
|
3 : 2
завершен
вчера, 22:00
|
Стадион Йохан Кройф Арена (Амстердам)
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|Вейналдум Джорджиньо
|1:0
|52’
|Вегхорст Вут
|2:0
|58’
|75’
|2:1
|
Ярмоленко Андрей
ассистент Яремчук Роман
|79’
|2:2
|
Яремчук Роман
ассистент Малиновский Руслан
|
Думфрис Дензел
ассистент Аке Натан
|3:2
|85’
|90+3’
|Сидорчук Сергей
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|13’
|Марлос
|Зубков Александр
|Аке Натан
|Блинд Дейли
|64’
|Вейндаль Оуэн
|Ван Анхольт Патрик
|64’
|64’
|Шапаренко Николай
|Марлос
|Де Йонг Люк
|Вегхорст Вут
|88’
|Вельтман Йоэл
|Тимбер Журрьен
|88’
|Мален Дониэлл
|Депай Мемфис
|90+1’
|
|15
|Удары по воротам
|7
|
|
|7
|Удары в створ
|5
|
|
|8
|Фолы
|8
|
|
|5
|Угловые
|1
|
|
|2
|Офсайды
|1
|
|
|62%
|Владение мячом
|38%
|
|
|3
|Cэйвы
|4
|
|
|0
|Предупреждения
|1
|
Начали играть в свой футбол, сравняли результат 2:2.
Начали прижиматься к своим воротам!
Зачем???!!!
Игра на удержание с такими командами, как Нидерланды, это заведомо проиграть по своей- инициативе...
После 3:2 начали снова играть в свою игру, но слишком поздно.
А.Шевченко надо делать правильные выводы по итогам первой игры, и выигрывать во втором, потенциал есть, если Миколенко не будет в составе во втором матче.
Всем добра!
Начали играть в свой футбол, сравняли результат 2:2.
Начали прижиматься к своим воротам!
Зачем???!!!
Игра на удержание с такими командами, как Нидерланды, это заведомо проиграть по своей- инициативе...
После 3:2 начали снова играть в свою игру, но слишком поздно.
А.Шевченко надо делать правильные выводы по итогам первой игры, и выигрывать во втором, потенциал есть, если Миколенко не будет в составе во втором матче.
Всем добра!