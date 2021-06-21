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Украина - Австрия
Северная Македония - Нидерланды
Финляндия - Бельгия
Россия - Дания

Текстовая онлайн трансляция матча Украина против Австрия

Украина Логотип футбольный клуб Украина 0:1 Логотип футбольный клуб Австрия Австрия
Украина
0 : 1
завершен
вчера, 19:00
Австрия
Евро-2020, 3 тур
Стадион Национальный (Бухарест)
Телетрансляция: РОССИЯ 1
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.741.934.03
Лига Ставок 3.80 2.24 3.05
Фонбет Live! 100.00 15.00 1.05
Мелбет 3.76 2.15 3.33
1XBET 3.76 2.15 3.46
BetBoom 3.83 2.21 3.03
    Еще
     
    46' Малиновский Руслан (8) уходит с поля, Цыганков Виктор (15) вышел на поле
     
    68' Шапаренко Николай (10) уходит с поля, Марлос (11) вышел на поле
     
    85' Миколенко Виталий (16) уходит с поля, Беседин Артем (19) вышел на поле
     
    21' (0:1) Баумгартнер Кристоф (19) (Алаба Давид (8))
     
    32' Баумгартнер Кристоф (19) уходит с поля, Шёпф Алессандро (18) вышел на поле
     
    72' Лаймер Конрад (24) уходит с поля, Илсанкер Штефан (6) вышел на поле
     
    90' Арнаутович Марко (7) уходит с поля, Каладжич Саша (25) вышел на поле
    Голы
    21’ 0:1 Баумгартнер Кристоф
    ассистент Алаба Давид
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    32’ Шёпф Алессандро Баумгартнер Кристоф
    Цыганков Виктор Малиновский Руслан 46’
    Марлос Шапаренко Николай 68’
    72’ Илсанкер Штефан Лаймер Конрад
    Беседин Артем Миколенко Виталий 85’
    90’ Каладжич Саша Арнаутович Марко
    Статистика
    		 5 Удары по воротам 18
    		1 Удары в створ 4
    		10 Фолы 11
    		4 Угловые 9
    		1 Офсайды 2
    		50% Владение мячом 50%
    		3 Cэйвы 2
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    Все комментарии
    Дядя Вова 1
    Дядя Вова 1 ответ Меч Уоллеса (раскрыть)
    сегодня в 00:06
    Червивая
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 23:52
    Хорошо что не вылетелм
    Donetsk_the_BEST
    Donetsk_the_BEST
    вчера в 23:27
    Ахаха А столько гонору было после Нидерландов))
    Дядя Вова 1
    Дядя Вова 1 ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 23:04
    От Малиновского тоже ждал большего, а так согласен.
    Знатог
    Знатог
    вчера в 23:02
    Австрия попала на Италию, можно считать что Украина выиграла.
    G.O.A.T
    G.O.A.T
    вчера в 23:02
    Они хотя бы домой не поедут. хы-хы.
    Stalker-ato
    Stalker-ato ответ nautilus163 (раскрыть)
    вчера в 22:38
    а вам судя по всему даже ждать нечего и можно домой ехать.
    1-0 дания повела.
    nautilus163
    nautilus163 ответ Stalker-ato (раскрыть)
    вчера в 22:31
    Это уже как закон, что теперь всё за вас решают ДРУГИЕ!
    Чёрный рыцарь
    Чёрный рыцарь ответ Тень Отца (раскрыть)
    вчера в 22:09
    Желаю удачи)
    Меч Уоллеса
    Меч Уоллеса
    вчера в 22:07
    Вишенкой на торте сегодня станет победа России.
    Jake Sully
    Jake Sully
    вчера в 22:01
    ну в этой группе и так все понятно было, Нидерланды и Австрия явные фавориты, оранжевые и ежу понятно было что выйдут из группы, Австрия как не крути тоже намного выше классом чем Украина, на выход из группы можно было и не рассчитывать...

    p.s. Россия тоже не фаворит в матче с Данией, но шансы на отскок есть, по сравнению с матчем Украина Австрия, где шансов не было.
    Тень Отца
    Тень Отца ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
    вчера в 21:52
    Как впрочем и я теперь за разгром России. И даже не потому что вы россия))
    Little Caprice
    Little Caprice
    вчера в 21:52
    Второе Евро подряд мы с украинцами как мешки для битья. Повезло, что в этом году у нас в группах хоть фины с македонцами были.
    Stalker-ato
    Stalker-ato ответ bsww (раскрыть)
    вчера в 21:49
    Что сломалось в механизме сборной Украины, будем смотреть как нашу судьбу решают другие.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 21:47
    Обычная транслируемая любым достаточно тоталитаристским правительством точка зрения, "а чего добились вы? (в первую очередь оппозиция, но и к гражданам это тоже относится)". Удобная тем, что реально добившихся они либо дискредитируют подсадными делами, либо покупают, либо устраняют.
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
    вчера в 21:45
    Эххххх морекопатели морекопатели не шмогли поля европейские вспахать. Оно может и к лучшему иначе лет через 50-60 пошли бы легенды как их предки эти земли сеяли.
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 21:44
    Да просто Украина не захотела выходить на Италию, посчитав что трех очков хватит на победителя немецко-франко-португальского противостояния ))
    azkan
    azkan
    вчера в 21:43, ред.
    Австрию с заслуженной победой и выходом в плей офф! Но с такой игрой против итальянцев у них нет шанса.
    Украину как будто подменили или действительно слили игру.... Не знаю.
    Шевченко и Ко вроде не знали, что для них лучше, бросит все силы на победу, сыграть в ничью или проиграть. В итоге по моему выбрали последний вариант. Самый легкий казалось бы. Но проигрывать тоже нужно умеючи. А здесь прям в глаза бросается, как комично Зинченко делает страдальческий вид, как "подбадривают" друг друга. Стыдно и позорно.
    Да, вроде три очка и разница в мячах дает большой шанс для выхода в следующий раунд. Шансов не выйти очень мало. На это и надеятся вроде.
    Посмотрим следующую их игру и сделаем выводы. Вполне можно ожидать активную и хорошую игру от Украине в плей офф.
    Дима Логинов
    Дима Логинов ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 21:42
    Ты всё точно расписал, друг мой. Аргумент, что нечего на зеркало пенять, коли рожа в этом случае не работает - ни я ни ты не можем сделать лучше медицину, науку или экономику. Максимум что я могу - создать несколько рабочих мест для других людей, попытавшись пойти в бизнес, который потом загнётся в условиях пандемии и полной отсутствии поддержки от государства, это не взирая на постоянно увеличивающиеся налоги, проверки и прочие палки в колёса, активно вставляющиеся тем, на кого не стоит пенять по разумению данного товарища, не любящего оппозиционные каналы.
    Привет, дружище!
    abramjan
    abramjan ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 21:40
      Дима Логинов
      Дима Логинов ответ ladrINTER (раскрыть)
      вчера в 21:38
      А что делать тем, кто уже отработал?) Кто всю жизнь отдавал уча детей, делая операции и спасая жизни, а теперь на заслуженном отдыхе получает за все свои заслуги копейки, которых не хватает даже на лекарства, не говоря уже про ЖКХ и еду с одеждой?
      Им-то у тебя есть какой-то совет, чтобы не ругали власть, а чем-то занимались?
      allemz
      allemz ответ ladrINTER (раскрыть)
      вчера в 21:34
      Лол, это всего лишь оценка окружающих нас людей в рамках одного государства. Начал ты рассуждать канеш неудачно
      bsww
      bsww ответ Stalker-ato (раскрыть)
      вчера в 21:28
      по этой игре Вам там делать нечего. По игре с травниками, Вам вполне по силам пройти до 1/4
      Константин Белых
      Константин Белых ответ ХУБУЛ (комментарий удален) (раскрыть)
      вчера в 21:25
        Incredulous
        Incredulous ответ Дядя Вова 1 (раскрыть)
        вчера в 21:25
        И не только Зинченко. Там на уровне играют только Малиновский и... и всё! Ярмоленко из тех, что раз в году стреляют, Зинченко распиаренная пустышка, а такое бревно как Миколенко вообще непонятно как попал в сборную. Если по-честному то должны были проигрывать ещё с более крупным счётом, просто у Австрии тоже не все получалось. Так что такой сборной на Евро точно делать нечего.
        Волжская защепка
        Волжская защепка
        вчера в 21:19
          Stalker-ato
          Stalker-ato ответ bsww (раскрыть)
          вчера в 21:18
          Ну если каким то чудом наши проползут в плей-офф, то это будет не плохо в плане того,что выйдем не на Италию,хотя с такой игрой делать в плей-офф Украине нечего :(
          Чёрный рыцарь
          Чёрный рыцарь
          вчера в 21:17
          Отлично. Теперь за Россию!
          Победа будет за нами!
          David Young
          David Young
          вчера в 21:15, ред.
          Австрия заслужила как победу в матче так и второе место в группе.

          В этом матче австрийцы смогли по всем статьям переиграть своего основного конкурента в группе, победа, не смотря на минимальную голевую разницу, является очень уверенной.

          Алаба сыграл лучше всех в этой встрече, у Австрии ещё стоит особенно отметить Забитцера, Лаймера, Арнаутовича, Баумгартнера.

          Если брать Украину, то Караваев, Яременко, Бущан -они проверили довольно хороший матч, но качества и остроты им всё равно не хватало. Остальные сыграли средне либо хуже среднего, в зависимости от отдельного случая.

          В целом же Украина провела откровенно плохой матч, местами она напоминали Турцию в матче с Италией и Швейцарией, а также Россию в матче с Бельгией. Не сказать чтобы Украина совсем провалила турнир, но и действительно успешно она его не провела, даже если и выйдет всё-таки в плей-офф с третьего места. Украина может лучше.

          А Австрию поздравляю с выходом в плей-офф.
          ladrINTER
          ladrINTER
          вчера в 21:14
          В 22:00 Россия покажет, как нужно решать задачи.
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