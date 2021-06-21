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0 : 1
завершен
вчера, 19:00
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Стадион Национальный (Бухарест)
Телетрансляция: РОССИЯ 1
|21’
|0:1
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Баумгартнер Кристоф
ассистент Алаба Давид
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|32’
|Шёпф Алессандро
|Баумгартнер Кристоф
|Цыганков Виктор
|Малиновский Руслан
|46’
|Марлос
|Шапаренко Николай
|68’
|72’
|Илсанкер Штефан
|Лаймер Конрад
|Беседин Артем
|Миколенко Виталий
|85’
|90’
|Каладжич Саша
|Арнаутович Марко
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|5
|Удары по воротам
|18
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|1
|Удары в створ
|4
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|10
|Фолы
|11
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|4
|Угловые
|9
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|1
|Офсайды
|2
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|50%
|Владение мячом
|50%
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|3
|Cэйвы
|2
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Территориальное, игровое, физическое, психологическое преимущество сборной Австрии.
Сборная Украины продолжала играть так, как играла с Северной Македонией во втором тайме.
Сборная Австрии играла так, чтобы играть в плей-офф Евро-2020.
Сборную Австрии с заслуженной победой и с 1/8 финала Евро-2020!
Территориальное, игровое, физическое, психологическое преимущество сборной Австрии.
Сборная Украины продолжала играть так, как играла с Северной Македонией во втором тайме.
Сборная Австрии играла так, чтобы играть в плей-офф Евро-2020.
Сборную Австрии с заслуженной победой и с 1/8 финала Евро-2020!