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1 : 2
завершен
01 августа 2020, 22:45
суббота
|47’
|0:1
|Мбемба Шансель
|59’
|0:2
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Мбемба Шансель
ассистент Отавио
|Винисиус
|1:2(П)
|84’
|9’
|Диас Луис
|Диаш Рубен
|12’
|38’
|Диас Луис
|Жардел
|44’
|Вайгль Юлиан
|47’
|Винисиус
|75’
|90’
|Теллес Алекс
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Силва Рафа
|Черви Франко
|46’
|Винисиус
|Вайгль Юлиан
|60’
|Таарабт Адель
|Шикинью
|60’
|73’
|Лейте Диого
|Отавио
|Соуза Диего
|Сеферович Харис
|76’
|Жота
|Пицци
|76’
|80’
|Оливейра Сержиу
|Корона Хесус
|88’
|Ндиайе Мамаду
|Урибе Матеус
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|12
|Удары по воротам
|6
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|2
|Удары в створ
|4
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|19
|Фолы
|18
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|4
|Угловые
|6
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|62%
|Владение мячом
|38%
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|2
|Cэйвы
|1
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|4
|Предупреждения
|3
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|0
|Удаления
|1
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PS
давно я таких слабых Орлов Лиссабона не видел , не дело это
PS
давно я таких слабых Орлов Лиссабона не видел , не дело это
Нужно готовиться к ЛЧ, очень много недоработок. Удачи!
Нужно готовиться к ЛЧ, очень много недоработок. Удачи!