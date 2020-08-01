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Текстовая онлайн трансляция матча Бенфика против Порту

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Голы
47’ 0:1 Мбемба Шансель
59’ 0:2 Мбемба Шансель
ассистент Отавио
Винисиус 1:2(П) 84’
Наказания
9’ Диас Луис
Диаш Рубен 12’
38’ Диас Луис
Жардел 44’
Вайгль Юлиан 47’
Винисиус 75’
90’ Теллес Алекс
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Силва Рафа Черви Франко 46’
Винисиус Вайгль Юлиан 60’
Таарабт Адель Шикинью 60’
73’ Лейте Диого Отавио
Соуза Диего Сеферович Харис 76’
Жота Пицци 76’
80’ Оливейра Сержиу Корона Хесус
88’ Ндиайе Мамаду Урибе Матеус
Статистика
 12 Удары по воротам 6
2 Удары в створ 4
19 Фолы 18
4 Угловые 6
62% Владение мячом 38%
2 Cэйвы 1
4 Предупреждения 3
0 Удаления 1
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Все комментарии
Pancher_95
Pancher_95
02 августа в 20:30
Бенфика уже который финал проигрывает, действительно какое-то проклятие на них
football is a great game
football is a great game
02 августа в 15:07
Порту с очередным в сезоне трофеем .
Dirty_Harry
Dirty_Harry
02 августа в 14:23
Мда "Орлы" совсем сдулись, очень слабенькие. Хотя даже они обыгрывают Зенит
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
02 августа в 12:34
Порту с победой в кубке! Молодцом Марега , Корона , Пепе , Данило и немного Зе , с дублем!
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
02 августа в 11:31
Драконов с дублем Золотым!
PS
давно я таких слабых Орлов Лиссабона не видел , не дело это
Брулин
Брулин
02 августа в 11:27
Порту уважение за матч, а Пепе как был подонком так и остался, локтём въехал в своей штрафной игроку Бенфики и сам же упал как покошенный.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ particular (раскрыть)
02 августа в 11:13
А наш горечемпион и такой бенфике не смог ничего предложить))
Санчо Панса
Санчо Панса
02 августа в 11:03
Вот тебе и Мбемба! Бенфика проиграла Порту и чемпионат Португалии, и кубок страны. Плоховато, орлы Лиссабона! Всех преданных болельщиков драконов Порту с дублем)
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
02 августа в 10:57
Молодцы драконы! Золотой дубль!
Нужно готовиться к ЛЧ, очень много недоработок. Удачи!
particular
particular
02 августа в 08:36
Нынешняя Бенфика - не конкурент нынешнему Порту... Уступили везде и во всём...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
02 августа в 08:04
Врачи нерекомендовали даже на несколько минут выходить.
nubom
nubom
02 августа в 08:04
Бенфика одного уровня с Зенитом. И тактика игры одинаковая...
112910415
112910415
02 августа в 05:35
Заслужили, факт !
VAN ARM
VAN ARM
02 августа в 05:17
заслужили))
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 05:07
Порту с Кубком!
95-shishani-95
95-shishani-95
02 августа в 01:46, ред.
Почему Касильяс отказался от нескольких минут на поле, после которых он мог бы получить медаль?!
Silent Assassin
Silent Assassin
02 августа в 00:49, ред.
Абсолютно заслуженная и воистину выдающаяся победа Порту. Суметь забить два гола и пропустить только один играя вдесятером, это действительно сложно. Поздравляю всех болельщиков и сопереживающих Порту.
DEIVID
DEIVID
02 августа в 00:23
Бенфика даже в большинстве забить не может.
волгодон 2
волгодон 2
01 августа в 22:46
жардел уже не тот
sv_1969
sv_1969
01 августа в 22:40
Х2
ФорвардЪ
ФорвардЪ
01 августа в 22:13
Бенфика (Лиссабон)
kotmyshka
kotmyshka
01 августа в 21:12
Х2
Benfiquistas
Benfiquistas
01 августа в 17:29
Удачи Орлы!!!
Valeron112
Valeron112
01 августа в 09:11
По идее орлы.
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