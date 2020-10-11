В 1 Гюнок Мерт Голов пропущено: 1 Спасений: 3 Пасы: 44 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

З 15 Демирал Мерих Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

З 22 Кабак Озан Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 13 Мерас Дженгиз Умут Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 90

З 2 Челик Мехмет Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 9 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 6 Пасы: 56 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

П 21 Караджа Эфеджан Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 45

П 14 Текдемир Махмут Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 80

П 6 Туфан Озан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 3 Пасы: 57 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

П 10 Чалханоглу Хакан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 5 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 89

Н 17 Йилмаз Бурак Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 89

П 9 Караман Кенан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 81

Запасные игроки

В 12 Аккан Гекхан

В 23 Чакир Угурчан

З 3 Али Калдырым Хасан

З 18 Назим Сангаре

З 4 Союнджу Чаглар

П 5 Йокушлу Окай Фолов совершено: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 10

П 19 Килинч Эмре

П 20 Омюр Абдюлкадир Всего навесов: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 9

П 8 Токез Дорухан

П 7 Юндер Дженгиз Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 45

П 11 Язичи Юсуф Минут сыграно: 1