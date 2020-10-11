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Франция - Португалия
Северная Ирландия - Австрия
Израиль - Чехия
Шотландия - Словакия
Сербия - Венгрия

Текстовая онлайн трансляция матча Россия против Турция

Россия Логотип футбольный клуб Россия 1:1 Логотип футбольный клуб Турция Турция
Россия
Турция
1 : 1
завершен
11 октября 2020, 21:45
воскресенье
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Лига Наций 2020/2021, 3 тур
Стадион ВТБ Арена (Москва)
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    Голы
    Миранчук Антон
    ассистент Зобнин Роман     		1:0 28’
    62’ 1:1 Караман Кенан
    ассистент Демирал Мерих
    Наказания
    27’ Текдемир Махмут
    Семёнов Андрей 40’
    49’ Юндер Дженгиз
    74’ Кабак Озан
    84’ Чалханоглу Хакан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Юндер Дженгиз Караджа Эфеджан
    Черышев Денис Кузяев Далер 59’
    Газинский Юрий Миранчук Антон 70’
    Мостовой Андрей Ионов Алексей 70’
    80’ Йокушлу Окай Текдемир Махмут
    81’ Омюр Абдюлкадир Караман Кенан
    Фомин Даниил Мостовой Андрей 90’
    90+2’ Язичи Юсуф Чалханоглу Хакан
    90+2’ Унал Энес Йилмаз Бурак
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 15
    		4 Удары в створ 5
    		13 Фолы 17
    		6 Угловые 5
    		1 Офсайды 1
    		41% Владение мячом 59%
    		4 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    протон1
    протон1 ответ sir_Alex (раскрыть)
    13 октября в 22:02
    но как историк он хорош. он обязан знать
    sir_Alex
    sir_Alex ответ протон1 (раскрыть)
    13 октября в 09:08
    Разве Жирик – последняя инстанция? 😉
    Кьянти
    Кьянти ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    13 октября в 05:24
    Я матч не смотрел, видел только обзор возможно какие-то детали и не уловил. Но, и еще раз но в футболе есть незыблемое правило, его усваивают с детской группы, играть эпизод до конца, пока он не закончится действительно, а не видимо, играть до свистка, другими словами. И вот, когда офсайд не сработал, да пусть по вине Семенова и игра продолжалась, и турок тянулся к мячу, надо было продолжать играть и закрывать пяточек, закрывать зону, в которую должна последоваать передача. Если бы турок не дотянулся, хорошо, но он дотянулся и отдал пас на пятак, где никого не было, а должны были быть, должны закрывать зону от прострела с фланга, это первый класс, вторая четверть. Шунин же вышел на перехват, не бросил играть, думая, что мяч уйдёт но у него не получилось прервать передачу, а за спиной у него никого не оказалось, а должен быть центральный защитник. Вот в чем проблема. Пойми, что ошибку при исполнении офсайда можно было подчистить, если бы ценрзащитник доработал бы до конца, если не бросил играть.
    протон1
    протон1 ответ sir_Alex (раскрыть)
    12 октября в 20:35
    так что и жириновский не прав что турки нас не брали.
    Слайш
    Слайш
    12 октября в 17:32
    игра - овно редкое.. Но это такое, забудется..

    Что меня реально бесит - это обратная замена мостового за 2 минуты до конца матча.. Упырь усатый, накой черт причинять душевную травму молодому парню? Понятное дело, что Мостового не должно быть в заявке ни основной, ни молодежной сборной, он вообще сырой и никакой пока что.. Но если ты дятел усатый вызвал его и доверил место, но чем ты думаешь, когда за две минуты меняешь его обратно? Чем ты аргументируешь это? Он не защитник, что за 2 минуты могло случиться, если бы он остался на поле? Значимость свою хотел показать? ты никому на---й не упал со своей значимостью..
    Ravshan878
    Ravshan878
    12 октября в 15:24
    Шуньки мозги не для сб, допускает детские ошибки. Надёжный вратарь пол команда.
    шацк
    шацк
    12 октября в 14:26, ред.
    Судя по игре скорее сохранила, а упустила как раз Турция.
    alex074
    alex074
    12 октября в 12:34
    Как же надоело на всё это смотреть, на мучения российских футболёров-сборников на международной арене...Всё сказка под названием "ДОМАШНИЙ ЧМ-2018" закончилась и карета превратилась в тыкву... Непонятно за счёт чего Усатый осетин хочет вести конкурентноспособную борьбу на ЧЕ...
    galem72
    galem72
    12 октября в 12:20
    Нужно больше юзать всяких жирковых, кудряшовых, ионовых, газинских, зюб и прочих престарелых днищ. Тогда победы придут сами. ))
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987 ответ Кьянти (раскрыть)
    12 октября в 11:40
    а причём тут вообще центральный защитник? на повторе видно как Кудряшов в момент подачи турка вместе с партнёром по команде и Дзюбой делают движение вперёд и Димирэль находился бы в офсайде вместе с нападающим, который забил гол...не дёрнись как истиный тормоз Семёнов назад в момент навеса, просто стой на месте и два игрока сборной Турции в офсайде и VAR отменил бы этот гол. вот почему я не понял зачем все в студии орут на Быстрова, который пытался этот момент объяснить. на счёт того что защитники смотрели футбол? Посмотри этот момент в повторе, они делали положение вне игры все, сделая резкий шаг вперёд в момент касания мяча игроком Турецкой сборной, а одна поршивая овца всё испортила, только наверняка Семёнов с ними на тренеровках всё это репетировал🤷‍♂️
    амурец
    амурец
    12 октября в 11:26
    да уж
    пересвет1966
    пересвет1966
    12 октября в 10:57, ред.
    Хороший матч получился, и наши и турки хорошо смотрелись.И у тех и у других была возможность выиграть этот матч. Дальние удары турок опасные, но не настолько, как с ближнего расстояния. Гол в наши ворота, защита не доиграла до конца и поплатились, за такую не концентрацию в обороне.
    cska1948
    cska1948
    12 октября в 10:34
    Судя по игре во втором тайме сборная России не упустила победу, а чудом сохранила ничейный результат.
    1bear
    1bear
    12 октября в 10:24
    опять ничего не угадал...
    alexamit
    alexamit ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    12 октября в 10:17
    И я тоже не смотрел.И не много потерял.
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    12 октября в 10:11
    такие громкие заголовки это для тех кто не смотрел матч,а кто смотрел это был просто отскок
    Kosmos58
    Kosmos58
    12 октября в 09:56
    Я ба название статьи заменил на "Россия ушла от поражения"!. (отскочили)
    marse
    marse
    12 октября в 09:17
    Сборнаяя России чуть не залетела
    Pashok00786
    Pashok00786
    12 октября в 09:11
    это не сборная а сборище...с усатым тараканом делов небудет...у хохлов короновирус случился и то с Германией интересней играли...
    Тага Дага
    Тага Дага
    12 октября в 09:03
    Некому разгонять атаку,не хватает Головина,Черышев вообще никакой. Шлюба может только Сан маринам забивать. ...
    ermak6848
    ermak6848
    12 октября в 08:54
    Что - то видимо не сложилось, что не смогли матч выиграть..
    Tommy Lee
    Tommy Lee
    12 октября в 08:21
    Мостовой в молодежную сборную то не попадает, что он в основной делает?
    Ravshan878
    Ravshan878
    12 октября в 07:41
    Кто что не говорил. Турки не только сравнили счета.Но и показали маленьких мастеров класса, как нужно общаться с мячом. Ничья по делу. Профессоры мирового футбола.)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ быстроногий Абелардо (раскрыть)
    12 октября в 07:33
    Без Кутепова и Джикия
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    12 октября в 07:31
    Заголовок оптимистичный, реальность - все сами всё видели.
    Матч с венграми покажут на час раньше. Может и посмотрю. Сейчас еду на работу, не выспался, слегка не в духе... Спасибо ребята за отличное начало рабочей недели!!!👏👏👏
    Кьянти
    Кьянти ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    12 октября в 07:26
    Да центральный защитник просто выключился из эпизода, когда мяч казалось за линию уходил после подачи. Было видно, что он стоял и смотрел, как турок тянется к уходящему мячу, думая, что все , момент отыгран. А турок молодец др конца доработвл, дотянулся и сделал передачу и его партнер спокойно набежал, потому как центральные защитники стояли, футбол смотрели.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    12 октября в 07:19
    В первом тайме играли наши очень мощно и должны были забить, как минимум, еще один раз, но увы...Во втором тайме с выходом Ундера все поменялось, конечно! Считаю, что где то наши и отскочили, особенно в конце встречи.
    Владимир Немченков
    Владимир Немченков ответ Давайте думать (раскрыть)
    12 октября в 06:58
    Интересно,а почему никто не пишет про Чернышёва?за 60 минут ни одного полезного действия,человек вообще без игровой практики,такое ощущение,что он в сборной за былые заслуги.....
    быстроногий Абелардо
    быстроногий Абелардо
    12 октября в 06:57
    Без Головина и Фернандеса команда совсем никакая. Чудом удержали ничью. Турки на голову сильнее.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    12 октября в 06:10
    Футбол уровня пердива СССР
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