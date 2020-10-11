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1 : 1
завершен
11 октября 2020, 21:45
воскресенье
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Стадион ВТБ Арена (Москва)
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Миранчук Антон
ассистент Зобнин Роман
|1:0
|28’
|62’
|1:1
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Караман Кенан
ассистент Демирал Мерих
|27’
|Текдемир Махмут
|Семёнов Андрей
|40’
|49’
|Юндер Дженгиз
|74’
|Кабак Озан
|84’
|Чалханоглу Хакан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Юндер Дженгиз
|Караджа Эфеджан
|Черышев Денис
|Кузяев Далер
|59’
|Газинский Юрий
|Миранчук Антон
|70’
|Мостовой Андрей
|Ионов Алексей
|70’
|80’
|Йокушлу Окай
|Текдемир Махмут
|81’
|Омюр Абдюлкадир
|Караман Кенан
|Фомин Даниил
|Мостовой Андрей
|90’
|90+2’
|Язичи Юсуф
|Чалханоглу Хакан
|90+2’
|Унал Энес
|Йилмаз Бурак
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|12
|Удары по воротам
|15
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|4
|Удары в створ
|5
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|13
|Фолы
|17
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|6
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|1
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|4
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|4
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