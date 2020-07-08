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Зенит - Сочи
Оренбург - ЦСКА
Спартак - Локомотив
Ростов - Уфа

Текстовая онлайн трансляция матча Зенит против Сочи

Зенит Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) 2:1 Логотип футбольный клуб Сочи Сочи
Зенит
Сочи
Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)
2 : 1
завершен
08 июля 2020, 18:00
среда
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Логотип футбольный клуб Сочи
Россия. Премьер-Лига 2019/2020, 27 тур
Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Телетрансляция: «Матч ТВ»
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    Голы
    5’ 0:1 Заболотный Антон
    ассистент Кокорин Александр
    Малком
    ассистент Дзюба Артём     		1:1 33’
    Азмун Сердар
    ассистент Дзюба Артём     		2:1 77’
    Наказания
    Дзюба Артём 2’
    Мусаев Леон 4’
    6’ Заболотный Антон
    26’ Цаллагов Ибрагим
    42’ Полоз Дмитрий
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Дуглас Сантос Мусаев Леон 45+1’
    Азмун Сердар Дриусси Себастьян 65’
    Караваев Вячеслав Смольников Игорь 65’
    68’ Боковой Андрей Полоз Дмитрий
    81’ Карапетян Александр Заболотный Антон
    Ригони Эмилиано Малком 87’
    Ерохин Александр Сутормин Алексей 87’
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 13
    		4 Удары в створ 6
    		15 Фолы 9
    		3 Угловые 6
    		53% Владение мячом 47%
    		5 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Александр Алексатов
    Александр Алексатов ответ Заполярный (раскрыть)
    11 июля в 16:01
      Ярославъ Ивановъ
      Ярославъ Ивановъ ответ RomzesRZN (раскрыть)
      10 июля в 16:49
      Сочи и Оренбург сопротивлялись..
      а динамо и спартак просто подарили Зениту 12 очков...
      Евгений Быстров
      Евгений Быстров ответ Charismatic (раскрыть)
      09 июля в 06:47
      Да нет,ты просто повтор нормально посмотри и увидишь,что Азмун грудью забил.
      112910415
      112910415
      09 июля в 06:16
      хороший спарринг
      Палыч82
      Палыч82 ответ iri13 (раскрыть)
      09 июля в 00:41
      С победой!
      Но про небо надеюсь иносказательно выразились, а то ваши зря вещают, мол, все мужики - дальтоники,)
      mortid
      mortid ответ n272nm (раскрыть)
      09 июля в 00:17
        n272nm
        n272nm ответ mortid (раскрыть)
        08 июля в 22:31
          Bon Scott
          Bon Scott
          08 июля в 22:19
          зенит с проплаченной победой
          barcamilan
          barcamilan
          08 июля в 22:15
            kotmyshka
            kotmyshka
            08 июля в 22:06
            точный счет
            RomzesRZN
            RomzesRZN
            08 июля в 21:25
            Зенитовцы - молодцы! Если договорились до начала сезона на 12 очков с Оренбургом и Сочи, значит несмотря на чемпионство 12 и должны им нарисовать!
            Hypnoz
            Hypnoz
            08 июля в 21:20
            Уже +9 ! Смотрим дальше...
            mortid
            mortid ответ Рожден в СССР (раскрыть)
            08 июля в 21:09
            Посмотрим на этого чемпиона в ЛЧ ;) Хотя на что там смотреть? в очередной раз опозорят страну.
            Урал Свердловская область
            Урал Свердловская область
            08 июля в 21:01
            По игре зенит сильнее всех в рпл и это факт только 2 команды в этом сезоне не проиграли чемпиону в обоих матчах и эти же команды зенит и обыгравали уфа и локомотив интересный факт
            Kresi frok
            Kresi frok
            08 июля в 20:52, ред.
            Да уж, вот это конторы наварились с лахов, я мог бы быть и в их числе. Ведь победа Сочи была очевидна!🤔
            Рожден в СССР
            Рожден в СССР ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
            08 июля в 20:51
            Чемпион есть Чемпион и играет по чемпионски!
            starche
            starche
            08 июля в 20:49
            Жаль, что Семак не выпустил Шамкина, но в оставшихся играх хочется на него посмотреть - очень перспективный парень.
            ПерекатиПоле
            ПерекатиПоле
            08 июля в 20:46
            С победой!
            Запомните, договорняки гоняют только спартачьё и прочие клубы нерезиновки!
            С заслуженным титулом, друзья!
            Raamtvall
            Raamtvall
            08 июля в 20:44
              starche
              starche
              08 июля в 20:43
                starche
                starche
                08 июля в 20:41
                Ненавистники Зенита пророчили договорняк........., обломилось.
                Viktor Rocky
                Viktor Rocky
                08 июля в 20:37
                Для этого фк "Сочи" и создавался, ничего удивительного
                Рыжик-Мурыжик
                Рыжик-Мурыжик
                08 июля в 20:36
                We Are The Champions
                iri13
                iri13
                08 июля в 20:30
                Даже небо над Невою сине-бело-голубое!
                С победой!
                НЕ президент рфс
                НЕ президент рфс
                08 июля в 20:29
                  susanin ultrazenith
                  susanin ultrazenith
                  08 июля в 20:22
                  Зенит чемпион! Всего и всегда!!!!!!!!!!!!
                  Заполярный
                  Заполярный
                  08 июля в 20:22
                  У бомжей есть игрок ракицкий. Если он играет рукой, то это не считается, он как в детстве у нас было вратарь-гоняла. судьи упорно не видят его игру руками, или не хотят видеть.
                  Армейская душа
                  Армейская душа ответ Charismatic (раскрыть)
                  08 июля в 20:19
                  Как Баженов за спартак забивал
                  BDA81
                  BDA81
                  08 июля в 20:16
                  Нытьё,нытьё и опять нытьё. Ребят учитесь проигрывать. Все помнят при Газаеве как кони топтали судей,все помнят как при Романцеве якобы был чемпионат. Набиритесь смелости и признайтесь сами себе что в ваших командах-лидерах почти везде какая чихорда твориться. Спам сам ся жрёт из нутри,у ЦСКА вечно молодняк. Краснадар видимо ещё не дошёл до Чемпионства,но очень симпатичная команда. Ну а Локо сам себе паровоз походу на долгие годы пустил под откос.
                  Всем удачи и главное здоровья.
                  Трезвый повар
                  Трезвый повар
                  08 июля в 20:11
                  Поздравляю болельщиков Зенита с победой. Отметили ещё раз чемпионство дома
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