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2 : 1
завершен
08 июля 2020, 18:00
среда
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Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Телетрансляция: «Матч ТВ»
|5’
|0:1
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Заболотный Антон
ассистент Кокорин Александр
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Малком
ассистент Дзюба Артём
|1:1
|33’
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Азмун Сердар
ассистент Дзюба Артём
|2:1
|77’
|Дзюба Артём
|2’
|Мусаев Леон
|4’
|6’
|Заболотный Антон
|26’
|Цаллагов Ибрагим
|42’
|Полоз Дмитрий
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Дуглас Сантос
|Мусаев Леон
|45+1’
|Азмун Сердар
|Дриусси Себастьян
|65’
|Караваев Вячеслав
|Смольников Игорь
|65’
|68’
|Боковой Андрей
|Полоз Дмитрий
|81’
|Карапетян Александр
|Заболотный Антон
|Ригони Эмилиано
|Малком
|87’
|Ерохин Александр
|Сутормин Алексей
|87’
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|7
|Удары по воротам
|13
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|4
|Удары в створ
|6
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|15
|Фолы
|9
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|3
|Угловые
|6
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|5
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|3
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а динамо и спартак просто подарили Зениту 12 очков...
а динамо и спартак просто подарили Зениту 12 очков...
Но про небо надеюсь иносказательно выразились, а то ваши зря вещают, мол, все мужики - дальтоники,)
Но про небо надеюсь иносказательно выразились, а то ваши зря вещают, мол, все мужики - дальтоники,)
Запомните, договорняки гоняют только спартачьё и прочие клубы нерезиновки!
С заслуженным титулом, друзья!
Запомните, договорняки гоняют только спартачьё и прочие клубы нерезиновки!
С заслуженным титулом, друзья!
С победой!
С победой!
Всем удачи и главное здоровья.
Всем удачи и главное здоровья.