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Зенит - Оренбург
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Спартак - Ахмат
Крылья Советов - Краснодар

Текстовая онлайн трансляция матча Зенит против Оренбург

Зенит Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) 4:1 Логотип футбольный клуб Оренбург Оренбург
Зенит
Оренбург
Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)
4 : 1
завершен
15 июля 2020, 20:30
среда
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Логотип футбольный клуб Оренбург
Россия. Премьер-Лига 2019/2020, 29 тур
Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург), зрителей: 6395
Телетрансляция: Матч Премьер, Матч ТВ.
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    Голы
    Малых Андрей 1:0(А) 2’
    33’ 1:1 Фамейе Джоэль
    ассистент Кулишев Артем
    Азмун Сердар
    ассистент Оздоев Магомед     		2:1 61’
    Азмун Сердар
    ассистент Дриусси Себастьян     		3:1 77’
    Дзюба Артём
    ассистент Азмун Сердар     		4:1 90+1’
    Наказания
    30’ Шахов Виталий
    Оздоев Магомед 35’
    37’ Фамейе Джоэль
    Прохин Данила 52’
    65’ Терехов Сергей
    Шамкин Даниил 73’
    Ракицкий Ярослав 75’
    90’ Шкофлек Жига
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Мусаев Леон Жирков Юрий 63’
    Шамкин Даниил Оздоев Магомед 64’
    68’ Готлиб Эди Шахов Виталий
    Кузяев Далер Барриос Вильмар 70’
    Сутормин Алексей Малком 71’
    74’ Шкофлек Жига Липовой Данил
    Шатов Олег Дриусси Себастьян 83’
    84’ Лапшов Иван Кулишев Артем
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 16
    		5 Удары в створ 3
    		8 Фолы 7
    		2 Угловые 2
    		2 Офсайды 1
    		66% Владение мячом 34%
    		2 Cэйвы 3
    		4 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    Palex
    Palex ответ n272nm (раскрыть)
    16 июля в 23:52
    Да так, не чо, не обращай внимание.
    galem72
    galem72
    16 июля в 11:11
      ekliziast
      ekliziast ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      16 июля в 08:45
      Гораздо дешевле просто покупать матчи ( благо бабла не впроворот) , чем содержать два фарма .Хватит и одного.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      16 июля в 07:21
      Ротор, не? Или Химкам денег подгоним?
      kastites
      kastites ответ n272nm (раскрыть)
      16 июля в 06:40
      У нас ЧО не пишут
      ЧТО надо писать ...
      kastites
      kastites
      16 июля в 06:39
      ЗЕНИТ ЧЕМПИОН !!!!!!!!!!!!!!!
      САНКТ ПЕТЕРБУРГ ФУТБОЛЬНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ
      Хозяин фунтиков
      Хозяин фунтиков ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      16 июля в 06:32
      За чем ?
      у нас есть динамо и спартак которые подарили Зениту 12 очков +по разу Сочи проиграли..
      n272nm
      n272nm ответ Palex (раскрыть)
      16 июля в 05:22
      А причем тут кубок?! Ну, проиграем и чО?! Что это меняет?@
      112910415
      112910415
      16 июля в 03:45
      Гости старались ..
      Хозяин фунтиков
      Хозяин фунтиков ответ pomor 445 (раскрыть)
      16 июля в 02:46
        Andrej7886
        Andrej7886 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
        16 июля в 01:18
        ахах из этих 33-х 8 забиты с пенальти у Спартака с пенальти всего 3 )) это заговор или где? ))
        Hypnoz
        Hypnoz
        16 июля в 00:33
        Да, ну )))))! Не может быть ))) ! У бомжей +12 сработало. Бинго !
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1 ответ iri13 (раскрыть)
        15 июля в 23:34
        За удовольствие надо платить. А чё? Конфетку вашему "льву" выложил?).
        Gahi
        Gahi
        15 июля в 23:15
        Азмун ещё раз доказал, что для Зенита на сегодня он также является ключевым игроком. Стоит ли с ним расставаться этим летом? Впереди Лига Чемпионов. Удачи
        Хозяин фунтиков
        Хозяин фунтиков ответ Palex (раскрыть)
        15 июля в 23:06
        Если что в финале Парфенов ждет...ох "любит" он их (с любой командой)...
        коrn3512
        коrn3512
        15 июля в 23:06
          Palex
          Palex ответ n272nm (раскрыть)
          15 июля в 23:03
          Троллим Спартак троллим,а в матче за кубок, возьмут и дернут они нас,вот тогда мы вдоволь посмеемся.
          Рожден в СССР
          Рожден в СССР
          15 июля в 22:59
          мастерство не пропьешь
          Хозяин фунтиков
          Хозяин фунтиков ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
          15 июля в 22:58
          так они еще и Сочи по разу продули..
          25процентный клоун
          25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
          15 июля в 22:56, ред.
          На смену отработанному фарму два новых притащут
          Костик Смирнов
          Костик Смирнов ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
          15 июля в 22:55
          Вам бы книги писать.
          ПерекатиПоле
          ПерекатиПоле
          15 июля в 22:54
          Дзюба - 17 голов + Азмун - 16 голов = 33
          Весь спартак = 33

          Это как вообще? Заговор или где?
          Олег Борткевич
          Олег Борткевич ответ n272nm (раскрыть)
          15 июля в 22:49
          Можно две. А то без Спартака скучно будет. Чьи болельщики еще так веселить будут?
          ПерекатиПоле
          ПерекатиПоле ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
          15 июля в 22:47
          Так московские сами решили фармами стать: спартак, динамо +12 очков. спартак ещё и путь к финалу КР расчистил.
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          15 июля в 22:42
          ВнутриМКАДным придётся переобуваться. Зенит своей ногой выпнул филиал в ФНЛ, лишившись гарантированных 6 очков. Как же так? Как вписать это в схему газпромовского заговора против всех? Ну и вздохнуть свободно можно минимум на год.Лишь бы Ротор не передумал, гы-гы.....
          andreika20133
          andreika20133
          15 июля в 22:39
          Ну что --- Я обращаюсь к объективным мужикам. Вы тут устраивали истерику про 9 очков --- Отзывайтесь у кого совесть ещё есть.
          n272nm
          n272nm ответ makkie (раскрыть)
          15 июля в 22:39
          Я предлагаю оставить в чемпионате один московский клуб, чтобы вы очки в чемпионате не расписывали. Уже не первое десятилетие московский беспредел длится! Оставить в чемпионате ЦСКА и хватит с Москвы.
          протон1
          протон1
          15 июля в 22:37
          краснодар вот жаль сдулся.
          n272nm
          n272nm
          15 июля в 22:36
          Всехс победой. Особенно поклонников Спартака, у которых так полыхает. Зенит выиграл 4-1, третий гол, возможно, вызывает вопросы, но что это меняет?! Оказывается, это доказывает существование заговора против Спартака. Я же говорою, у мяса украли золото. Это очевиднно. Опять же, очевидно, что против Спартака Путин, Зенит, Газпром, судьи и даже другие клубы, даже московские. И чемпионат у нас ужасный. Короче, все кругом редиски, один Спартак - дартаньян! Вся Россия смеется! Впрочем, ничего нового. Все как всегда, а это значит, что поросята на правильном пути. Еще раз всех с победой!
          andreika20133
          andreika20133 ответ makkie (раскрыть)
          15 июля в 22:35
          Мужчина вы как то глупо всё говорите. ВСЕГДА. Не обижайтесь вы конечно .
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