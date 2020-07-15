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4 : 1
завершен
15 июля 2020, 20:30
среда
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Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург), зрителей: 6395
Телетрансляция: Матч Премьер, Матч ТВ.
|Малых Андрей
|1:0(А)
|2’
|33’
|1:1
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Фамейе Джоэль
ассистент Кулишев Артем
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Азмун Сердар
ассистент Оздоев Магомед
|2:1
|61’
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Азмун Сердар
ассистент Дриусси Себастьян
|3:1
|77’
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Дзюба Артём
ассистент Азмун Сердар
|4:1
|90+1’
|30’
|Шахов Виталий
|Оздоев Магомед
|35’
|37’
|Фамейе Джоэль
|Прохин Данила
|52’
|65’
|Терехов Сергей
|Шамкин Даниил
|73’
|Ракицкий Ярослав
|75’
|90’
|Шкофлек Жига
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Мусаев Леон
|Жирков Юрий
|63’
|Шамкин Даниил
|Оздоев Магомед
|64’
|68’
|Готлиб Эди
|Шахов Виталий
|Кузяев Далер
|Барриос Вильмар
|70’
|Сутормин Алексей
|Малком
|71’
|74’
|Шкофлек Жига
|Липовой Данил
|Шатов Олег
|Дриусси Себастьян
|83’
|84’
|Лапшов Иван
|Кулишев Артем
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|12
|Удары по воротам
|16
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|5
|Удары в створ
|3
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|8
|Фолы
|7
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|2
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|1
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|66%
|Владение мячом
|34%
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|2
|Cэйвы
|3
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|4
|Предупреждения
|4
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ЧТО надо писать ...
ЧТО надо писать ...
САНКТ ПЕТЕРБУРГ ФУТБОЛЬНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ
САНКТ ПЕТЕРБУРГ ФУТБОЛЬНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ
у нас есть динамо и спартак которые подарили Зениту 12 очков +по разу Сочи проиграли..
у нас есть динамо и спартак которые подарили Зениту 12 очков +по разу Сочи проиграли..
им сказать то нечего в ответ...
им сказать то нечего в ответ...
Весь спартак = 33
Это как вообще? Заговор или где?
Весь спартак = 33
Это как вообще? Заговор или где?