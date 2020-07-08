В 13 Лопес Диего Голов пропущено: 1 Выносы: 2 Спасений: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

З 17 Вила Дидач Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

З 34 Гомес Виктор Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 25 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

З 18 Кабрера Леандро Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 12 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

З 24 Калеро Фернандо Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 66

З 20 Эспиноса Бернардо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 6 Пасы: 10 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 90

П 15 Лопес Давид Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 90

П 26 Лосано Пол Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Красные карточки: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 53

П 21 Рока Марк Ударов всего: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 86

П 23 Эмбарба Адриан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 74

Н 11 Де Томас Рауль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 25 Ойер

З 16 Лопес Хави

З 5 Налдо

З 3 Педроса Адриа

П 22 Варгас Матиас Эсекьель

П 38 Вильяхермоса Дани

П 7 Ву Лей Пасы: 1 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 10

П 10 Дардер Серхи Ударов всего: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 24

П 33 Меламед Нико

П 14 Мелендо Оскар

П 4 Санчес Виктор