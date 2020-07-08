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Барселона - Эспаньол
Бетис - Осасуна
Хетафе - Вильярреал

Текстовая онлайн трансляция матча Барселона против Эспаньол

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Голы
Суарес Луис 1:0 56’
Наказания
45’ Де Томас Рауль
45+1’ Санчес Виктор
Фати Анссумане 50’
53’ Лосано Пол
90+4’ Лопес Давид
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Фати Анссумане Семеду Нелсон 46’
66’ Дардер Серхи Калеро Фернандо
Видаль Артуро Гризманн Антуан 71’
74’ Кампузано Виктор Эмбарба Адриан
Брейтуэйт Мартин Суарес Луис 82’
86’ Ву Лей Рока Марк
Араухо Рональд Ракитич Иван 90+2’
Статистика
 9 Удары по воротам 11
2 Удары в створ 2
8 Фолы 12
6 Угловые 5
3 Офсайды 1
74% Владение мячом 26%
2 Cэйвы 1
0 Предупреждения 3
1 Удаления 1
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Все комментарии
League1
League1 ответ NGYRZ (раскрыть)
09 июля в 21:15
Меська не футболист. Меська гном.
WAZZAAP
WAZZAAP
09 июля в 20:40
Барса отправила их в сегунду = это символично!
ESPANOL
ESPANOL
09 июля в 12:23
Ничего страшного в том, что в этом сезоне Реал станет чемпионом, не вижу!
За последние годы Барселона была полновластным хозяином Ла Лиги, позволив только Реалу и Атлетико единичное число раз порадоваться этому трофею. Можно сделать передышку и перезарядить батареи, сосредоточившись на ЛЧ. Акценты в последние годы искусственным путем сместили и теперь победа в национальном чемпионате уже не котируется, я уже не говорю о кубке. Что толку в тяжелых и достойных победах Барсы в Испании? На всех углах только и кричали о победах в ЛЧ мадридцев. Поэтому распыляться на все турниры никто уже не хочет. Ливерпулю в прошлом сезоне ЛЧ стоила потери чемпионства в Англии, а в этом году наоборот. В свете всего этого, все серьезные команды ставят перед собой первостепенную задачу, а остальное, как получится. У Барсы есть хороший шанс в ЛЧ, но не с такой игрой, как вчера, а с такой, как с Вильяреалом, на что давайте и будем надеяться.
ESPANOL
ESPANOL ответ NGYRZ (раскрыть)
09 июля в 12:06
Пургу несешь! Барселона после перерыва постоянно играет первой, затем Реал догоняет. Но сначала, две игры, они четко играли с равными промежутками для отдыха, но затем у Реала стало отдыха на сутки больше, а в этот раз почти на двое.
juvenale
juvenale
09 июля в 11:26
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS ответ ESPANOL (раскрыть)
    09 июля в 10:54
    а когда Реал отдыхал меньше Барселоны?это как назовешь?
    bonek
    bonek
    09 июля в 10:42
    начиная с 57 минуты это была не команда барселона, а какое то позорище...жуть , а не игра...пол состава минимум нафиг на мусорку
    feris1
    feris1
    09 июля в 10:14
    И да,гном играл вчера?
    feris1
    feris1 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    09 июля в 10:13
    Ага особенно в этом чемпионате уделала.
    kotmyshka
    kotmyshka
    09 июля в 09:04
    еле-еле
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    09 июля в 08:46
    Пришлось попотеть блаугранас! Но класс отдельного взятого игрока (Суарес) в итоге сыграл решающую роль. Все равно Барселона только вторая, как ни крути)
    barcamilan
    barcamilan
    09 июля в 08:18
    очередная 12ная игра барсы
    Agamaga
    Agamaga ответ eleven LC (раскрыть)
    09 июля в 08:13
      VAN ARM
      VAN ARM
      09 июля в 06:17
      от вас теперь не зависит почти ни его))
      112910415
      112910415
      09 июля в 05:25
      жива робкая - робкая надежда
      Belgie2020
      Belgie2020
      09 июля в 02:17
      Перес купил победу Барсе)
      Зидан 1972
      Зидан 1972 ответ Тео Джонс (раскрыть)
      09 июля в 01:43
      желаю вам быстрейшего выздоровления!Желаю вам думать хотья бы иногда головой!
      Incredulous
      Incredulous ответ BarSlona (раскрыть)
      09 июля в 01:38
      Ты не фанат Барсы, ты хейтер Реала. Ты даже в новости о победе Барсы над Эспаньолом находишь повод обгадить болельщиков Реала. При чём здесь Реал? Выиграла твоя команда, ну порадуйся за неё, не понравилась игра, проанализируй, может в чём-то покритикуй, дай оценку действиям игроков своей любимой команды. Но нет, тебе намного важней, при любом удобном случае облить грязью Реал. Это называется хейтерство.
      Тео Джонс
      Тео Джонс ответ Зидан 1972 (раскрыть)
      09 июля в 01:37
        Зидан 1972
        Зидан 1972 ответ Тео Джонс (раскрыть)
        09 июля в 01:35
          eleven LC
          eleven LC ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
          09 июля в 01:34
          Врядли!
          В начале века было 27-16 сейчас скорее всего будет 34-26
          Тоесть у Барсы +3 за 20 лет,такими темпами ещё 60 лет ждать для того чтобы догнать
          Я конечно не уверен но что то мне подсказывает что Месси не будет играть ещё 60 лет!
          Тео Джонс
          Тео Джонс ответ Зидан 1972 (раскрыть)
          09 июля в 01:33, ред.
            NGYRZ
            NGYRZ ответ ESPANOL (раскрыть)
            09 июля в 01:30, ред.
            Барселона сыграла 30 июня, а потом 5 июля = 5 дней выходных.
            Реал сыграл 28 июня, а потом 2 июля = 4 дня выходных.

            Барселона 19 июня сыграла, потом 23 июня = 3 отдыха
            Реал 21 июня сыграл, потом 24 июня = 2 отдыха

            И так далее, +/- 1 день, у кого то больше у кого-то меньше!

            Так что придумай отмазку по-лучше, эта не заходит!
            Тео Джонс
            Тео Джонс ответ гном хочет ЛЧ но ЛЧ не хочет (раскрыть)
            09 июля в 01:29, ред.
            У твоих несбыточных мечтах разве что ахахах)
            Зидан 1972
            Зидан 1972 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
            09 июля в 01:29, ред.
            не забывайте что вам подарили ЛЛ взамен на молчание за независимость!Силнейшего определяет ЛЧ, кто там Король, может подскажете?
            мангo
            мангo
            09 июля в 01:26
            Это все ерунда , мне смешно как фаны маргарина что еще на судью катят) ахах
            Летучий-Голландец.
            Летучий-Голландец. ответ Зидан 1972 (раскрыть)
            09 июля в 01:24
            Я ещё раз говорю)
            Желаю вам всегда таких же зрелищных побед. Ни больше, ни меньше.
            Wolf77785
            Wolf77785
            09 июля в 01:24
            Молодцы, что выиграли, но кажется, 2 кк лишними, что там, что там мог и желтую просто дать)
            Летучий-Голландец.
            Летучий-Голландец. ответ Зидан 1972 (раскрыть)
            09 июля в 01:23
            Я не про этот сезон.
            Такие моменты случались и ранее.
            Сезон 2013-14 тому подтверждение, ноль в графе.
            Ну потом 4 раза брали чемпионат
            Зидан 1972
            Зидан 1972 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
            09 июля в 01:22
            СИМЕОНЕ вам ответил, злейший враг Реала!
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