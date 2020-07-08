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1 : 0
завершен
08 июля 2020, 23:00
среда
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Стадион Камп Ноу (Барселона)
|Суарес Луис
|1:0
|56’
|45’
|Де Томас Рауль
|45+1’
|Санчес Виктор
|Фати Анссумане
|50’
|53’
|Лосано Пол
|90+4’
|Лопес Давид
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Фати Анссумане
|Семеду Нелсон
|46’
|66’
|Дардер Серхи
|Калеро Фернандо
|Видаль Артуро
|Гризманн Антуан
|71’
|74’
|Кампузано Виктор
|Эмбарба Адриан
|Брейтуэйт Мартин
|Суарес Луис
|82’
|86’
|Ву Лей
|Рока Марк
|Араухо Рональд
|Ракитич Иван
|90+2’
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|9
|Удары по воротам
|11
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|2
|Удары в створ
|2
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|8
|Фолы
|12
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|6
|Угловые
|5
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|3
|Офсайды
|1
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|74%
|Владение мячом
|26%
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|2
|Cэйвы
|1
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|0
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|1
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За последние годы Барселона была полновластным хозяином Ла Лиги, позволив только Реалу и Атлетико единичное число раз порадоваться этому трофею. Можно сделать передышку и перезарядить батареи, сосредоточившись на ЛЧ. Акценты в последние годы искусственным путем сместили и теперь победа в национальном чемпионате уже не котируется, я уже не говорю о кубке. Что толку в тяжелых и достойных победах Барсы в Испании? На всех углах только и кричали о победах в ЛЧ мадридцев. Поэтому распыляться на все турниры никто уже не хочет. Ливерпулю в прошлом сезоне ЛЧ стоила потери чемпионства в Англии, а в этом году наоборот. В свете всего этого, все серьезные команды ставят перед собой первостепенную задачу, а остальное, как получится. У Барсы есть хороший шанс в ЛЧ, но не с такой игрой, как вчера, а с такой, как с Вильяреалом, на что давайте и будем надеяться.
За последние годы Барселона была полновластным хозяином Ла Лиги, позволив только Реалу и Атлетико единичное число раз порадоваться этому трофею. Можно сделать передышку и перезарядить батареи, сосредоточившись на ЛЧ. Акценты в последние годы искусственным путем сместили и теперь победа в национальном чемпионате уже не котируется, я уже не говорю о кубке. Что толку в тяжелых и достойных победах Барсы в Испании? На всех углах только и кричали о победах в ЛЧ мадридцев. Поэтому распыляться на все турниры никто уже не хочет. Ливерпулю в прошлом сезоне ЛЧ стоила потери чемпионства в Англии, а в этом году наоборот. В свете всего этого, все серьезные команды ставят перед собой первостепенную задачу, а остальное, как получится. У Барсы есть хороший шанс в ЛЧ, но не с такой игрой, как вчера, а с такой, как с Вильяреалом, на что давайте и будем надеяться.
В начале века было 27-16 сейчас скорее всего будет 34-26
Тоесть у Барсы +3 за 20 лет,такими темпами ещё 60 лет ждать для того чтобы догнать
Я конечно не уверен но что то мне подсказывает что Месси не будет играть ещё 60 лет!
В начале века было 27-16 сейчас скорее всего будет 34-26
Тоесть у Барсы +3 за 20 лет,такими темпами ещё 60 лет ждать для того чтобы догнать
Я конечно не уверен но что то мне подсказывает что Месси не будет играть ещё 60 лет!
Реал сыграл 28 июня, а потом 2 июля = 4 дня выходных.
Барселона 19 июня сыграла, потом 23 июня = 3 отдыха
Реал 21 июня сыграл, потом 24 июня = 2 отдыха
И так далее, +/- 1 день, у кого то больше у кого-то меньше!
Так что придумай отмазку по-лучше, эта не заходит!
Реал сыграл 28 июня, а потом 2 июля = 4 дня выходных.
Барселона 19 июня сыграла, потом 23 июня = 3 отдыха
Реал 21 июня сыграл, потом 24 июня = 2 отдыха
И так далее, +/- 1 день, у кого то больше у кого-то меньше!
Так что придумай отмазку по-лучше, эта не заходит!
Желаю вам всегда таких же зрелищных побед. Ни больше, ни меньше.
Желаю вам всегда таких же зрелищных побед. Ни больше, ни меньше.
Такие моменты случались и ранее.
Сезон 2013-14 тому подтверждение, ноль в графе.
Ну потом 4 раза брали чемпионат
Такие моменты случались и ранее.
Сезон 2013-14 тому подтверждение, ноль в графе.
Ну потом 4 раза брали чемпионат