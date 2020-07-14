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6 : 2
завершен
14 июля 2020, 22:45
вторник
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Стадион Атлети Адзурри (Бергамо)
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Пашалич Марио
ассистент Малиновский Руслан
|1:0
|2’
|8’
|1:1
|Торрегросса Эрнесто
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Де Рон Мартен
ассистент Госенс Робин
|2:1
|25’
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Малиновский Руслан
ассистент Кастань Тимоти
|3:1
|28’
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Сапата Дуван
ассистент Госенс Робин
|4:1
|30’
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Пашалич Марио
ассистент Малиновский Руслан
|5:1
|55’
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Пашалич Марио
ассистент Колли Эбрима
|6:1
|58’
|83’
|6:2
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Шпалек Николас
ассистент Тонали Сандро
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Колли Эбрима
|Сапата Дуван
|46’
|57’
|Тонали Сандро
|Вивиани Маттиа
|61’
|Ндой Эмануэле
|Торрегросса Эрнесто
|67’
|Айе Флориан
|Доннарумма Альфредо
|Белланова Рауль
|Кастань Тимоти
|73’
|Чиборра Леннарт
|Джимсити Берат
|74’
|Пикколи Роберто
|Малиновский Руслан
|74’
|Росси Франческо
|Спортиелло Марко
|80’
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|14
|Удары по воротам
|6
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|7
|Удары в створ
|4
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|11
|Фолы
|10
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|1
|Угловые
|1
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|1
|Офсайды
|0
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|69%
|Владение мячом
|31%
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|2
|Cэйвы
|1
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Ни одного тупого паса назад(привет игрокам Ювентуса), постоянная нацеленность на ворота соперника!
Аталанта сейчас, это английский Ман.Сити, Барселона времен Хави-Иньесты, Реал времен Роналду, Милан времен Ван Бастена!
Просто загляденье смотреть на этот атакующий футбол.
Ни одного тупого паса назад(привет игрокам Ювентуса), постоянная нацеленность на ворота соперника!
Аталанта сейчас, это английский Ман.Сити, Барселона времен Хави-Иньесты, Реал времен Роналду, Милан времен Ван Бастена!
Просто загляденье смотреть на этот атакующий футбол.