В 57 Спортиелло Марко Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 13 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 80

З 8 Госенс Робин Ударов всего: 2 Голевые передачи: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 3 Точные навесы: 3 Перехваты: 2 Пасы: 61 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

З 19 Джимсити Берат Отборы: 3 Выносы: 3 Пасы: 60 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 74

З 3 Кальдара Маттиа Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 3 Пасы: 53 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 90

З 21 Кастань Тимоти Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 73

П 15 Де Рон Мартен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 3 Пасы: 103 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 90

П 18 Малиновский Руслан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 74

П 88 Пашалич Марио Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 75 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

П 5 Тамез Адриен Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Перехваты: 2 Пасы: 97 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 90

П 4 Шутало Бошко Фолов совершено: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 90

Н 91 Сапата Дуван Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 95 Голлини Пьерлуиджи

В 31 Росси Франческо Голов пропущено: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 10

З 22 Белланова Рауль Ударов всего: 2 Пасы: 10 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 17

З 6 Паломино Хосе Луис

З 2 Толой Рафаэль

З 33 Хатебур Ханс

З 7 Чиборра Леннарт Всего навесов: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 16

П 10 Гомес Алехандро

П 20 Да Рива Джакопо

П 90 Колли Эбрима Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Перехваты: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 45

П 11 Фройлер Ремо