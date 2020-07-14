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Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта против Брешиа

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Голы
Пашалич Марио
ассистент Малиновский Руслан 		1:0 2’
8’ 1:1 Торрегросса Эрнесто
Де Рон Мартен
ассистент Госенс Робин 		2:1 25’
Малиновский Руслан
ассистент Кастань Тимоти 		3:1 28’
Сапата Дуван
ассистент Госенс Робин 		4:1 30’
Пашалич Марио
ассистент Малиновский Руслан 		5:1 55’
Пашалич Марио
ассистент Колли Эбрима 		6:1 58’
83’ 6:2 Шпалек Николас
ассистент Тонали Сандро
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Колли Эбрима Сапата Дуван 46’
57’ Тонали Сандро Вивиани Маттиа
61’ Ндой Эмануэле Торрегросса Эрнесто
67’ Айе Флориан Доннарумма Альфредо
Белланова Рауль Кастань Тимоти 73’
Чиборра Леннарт Джимсити Берат 74’
Пикколи Роберто Малиновский Руслан 74’
Росси Франческо Спортиелло Марко 80’
Статистика
 14 Удары по воротам 6
7 Удары в створ 4
11 Фолы 10
1 Угловые 1
1 Офсайды 0
69% Владение мячом 31%
2 Cэйвы 1
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Все комментарии
Wolf77785
Wolf77785
15 июля в 15:20
жаль украли чемпионство
juvenale
juvenale ответ ЮHBА (раскрыть)
15 июля в 11:14
как и Лестер в Англии хаха
матос
матос
15 июля в 11:08
Бергамаски очень хороши , удачи в ЛЧ.
feris1
feris1
15 июля в 10:32
Надеюсь Аталанта и с лягушатниками в ЛЧ также сыграет!
Amir005
Amir005
15 июля в 10:20
Почему не пришли очки за конкурс прогнозов?
Juve14
Juve14
15 июля в 09:39
Классный клуб Аталанта! Надеюсь подойдут к ЛЧ в таких же кондициях и без потерь, скрытый фаворит нынешней ЛЧ! Уж фаворитее наших баранов
A.S.A
A.S.A
15 июля в 08:02
Аталанта ты Великолепна!!!
VAN ARM
VAN ARM
15 июля в 07:23
юве нужно было делать а не дворовым по 6 катать)))
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
15 июля в 06:44
Реальная машина в данный момент!
Жаль со старухой засудили,побоялись судьи указа выше!
Аталанта скрытый ЧЕМПИОН!
С победой.
Ozabot
Ozabot
15 июля в 06:08
Всего 7 ударов в створ и 6 из них голевые. Либо у «Брешии» не было вратаря, либо у «Аталанты» возросло качество. Помнится, в прошлом сезоне били в створ «Эмполи» 33 раза и ни разу не забили )))
112910415
112910415
15 июля в 05:08
Аталанта очень любит забивать, очень !"
иначе ребятам скучно ...
kotmyshka
kotmyshka
15 июля в 03:44
приятно смотреть атакующий футбол
Питерские гоблины
Питерские гоблины
15 июля в 03:32
каток.
ошалевший
ошалевший
15 июля в 02:00
где фразы после спартака заканчивают карьеру?
Павел Деревянко
Павел Деревянко
15 июля в 01:52
Странно, по текстовым трансляциям 12 фолов у аталанты, а по статистике 11
ЮHBА
ЮHBА
15 июля в 01:39
Лучшая команда Италии. Натоящий чемпион от народа.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
15 июля в 01:36
Браво Аталанта. Брешиа могла бы отс4очить, будь у них судьи как у картона)
Шишанутый
Шишанутый
15 июля в 00:26
Не красиво поступил Гасперини. Замена вратаря при счете 6-1 это прежде всего не уваженее к сопернеку!
25процентный клоун
25процентный клоун
15 июля в 00:24
Пашалич ещё зениту забьет, раза три
Comentarios
Comentarios
15 июля в 00:21
Ну че 7й будет )
juvenale
juvenale ответ dimagas2 (раскрыть)
15 июля в 00:06
возможно)но псж хз,скорее атлеты
dimagas2
dimagas2 ответ juvenale (раскрыть)
15 июля в 00:00
Их ПСЖ хлопнет,у Аталанты нет прагматичности,такие команды попадают от первой же более-менее организованной команды.
Sandvikens AIK
Sandvikens AIK
15 июля в 00:00
    dimagas2
    dimagas2
    14 июля в 23:59
    Малина сегодня дает жару.
    Sandvikens AIK
    Sandvikens AIK ответ NGYRZ (раскрыть)
    14 июля в 23:58
      Estiva
      Estiva
      14 июля в 23:47
      ох тяжело Парижу будет с этими парнями
      juvenale
      juvenale ответ NGYRZ (раскрыть)
      14 июля в 23:44
        juvenale
        juvenale
        14 июля в 23:43
        Надеюсь возьмут Лч)))
        Мысыктар
        Мысыктар
        14 июля в 23:38
        звери на сезон
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        14 июля в 23:36
        Лучший клуб Европы
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