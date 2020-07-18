В 1 Сильвестри Марко Голов пропущено: 1 Отборы: 1 Спасений: 6 Пасы: 5 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

З 21 Гюнтер Корай Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 7 Пасы: 14 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 82

З 13 Ррахмани Амир Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 90

З 33 Эмпереур Алан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 90

П 34 Амрабат Софьян Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 90

П 4 Велозу Мигель Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 10 Точные навесы: 3 Пасы: 29 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 90

П 20 Дзакканьи Маттиа Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 45

П 88 Лазович Дарко Ударов всего: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 73

П 32 Пессина Маттео Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

П 5 Фараони Давиде Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 19 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

Н 29 Сальседо Эдди Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 4 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 73

Запасные игроки

В 22 Берарди Алессандро

В 96 Радунович Борис

З 23 Димарко Федерико Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Выносы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 17

З 6 Ловато Маттео Выносы: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 8

П 7 Баду Эммануэль

П 14 Верре Валерио

П 18 Фелиппе Лукас

П 8 Эйссерик Валентен

Н 16 Борини Фабио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Пасы: 6 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 45

Н 10 Ди Кармине Самуэль Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 17