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1 : 1
завершен
18 июля 2020, 18:15
суббота
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Стадион Марко Антонио Бентегоди (Верона)
|50’
|0:1
|Сапата Дуван
|Пессина Маттео
|1:1
|59’
|Амрабат Софьян
|41’
|64’
|Хатебур Ханс
|Пессина Маттео
|84’
|85’
|Толой Рафаэль
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Борини Фабио
|Дзакканьи Маттиа
|46’
|69’
|Кальдара Маттиа
|Паломино Хосе Луис
|69’
|Кастань Тимоти
|Госенс Робин
|Ди Кармине Самуэль
|Сальседо Эдди
|73’
|Димарко Федерико
|Лазович Дарко
|73’
|78’
|Муриэль Луис
|Малиновский Руслан
|79’
|Де Рон Мартен
|Фройлер Ремо
|Ловато Маттео
|Гюнтер Корай
|82’
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|15
|Удары по воротам
|21
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|8
|Удары в створ
|7
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|15
|Фолы
|15
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|7
|Угловые
|5
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|4
|Офсайды
|1
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|45%
|Владение мячом
|55%
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|6
|Cэйвы
|7
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|2
|Предупреждения
|2
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