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Верона - Аталанта
Кальяри - Сассуоло
Милан - Болонья

Текстовая онлайн трансляция матча Верона против Аталанта

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Голы
50’ 0:1 Сапата Дуван
Пессина Маттео 1:1 59’
Наказания
Амрабат Софьян 41’
64’ Хатебур Ханс
Пессина Маттео 84’
85’ Толой Рафаэль
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Борини Фабио Дзакканьи Маттиа 46’
69’ Кальдара Маттиа Паломино Хосе Луис
69’ Кастань Тимоти Госенс Робин
Ди Кармине Самуэль Сальседо Эдди 73’
Димарко Федерико Лазович Дарко 73’
78’ Муриэль Луис Малиновский Руслан
79’ Де Рон Мартен Фройлер Ремо
Ловато Маттео Гюнтер Корай 82’
Статистика
 15 Удары по воротам 21
8 Удары в створ 7
15 Фолы 15
7 Угловые 5
4 Офсайды 1
45% Владение мячом 55%
6 Cэйвы 7
2 Предупреждения 2
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Все комментарии
Угадайте кто
Угадайте кто
19 июля в 14:15
Если сыграет с парижанами в такой открытый футбол, то будет Аталанта уничтожена. Благо у Вероны напы не айс. А так неоднократно могли наказать. Ну и Гасперини не может играть на результат. Гнёт свою линию и ни шагу в сторону. С ПСЖ теперь плохое предчувствие. Аталанта не может играть гибко, а Мбаппе и Икарди они не перебегают.
valt134
valt134
19 июля в 06:11
Для меня весьма неожиданно.
Killofwrath
Killofwrath ответ Шишанутый (раскрыть)
19 июля в 00:41
пфф
ахахахах
kotmyshka
kotmyshka
19 июля в 00:16
Потеря очков... Может спад... Жаль.
Caniggia
Caniggia
18 июля в 22:10
Странно, что безбашенная Аталанта опять не накидала полную кошелку и остановилась в одном шаге от побития рекорда Милана (94) по забитым мячам в 21-м веке, но повторив его.
Johnes
Johnes
18 июля в 22:06
Очень жаль
нечитайло
нечитайло
18 июля в 21:35
Ну когда же нужно
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Шишанутый (раскрыть)
18 июля в 21:21
Аталанта вчистую обыгрывала твой Ювентус, но судья спас туринцев, подарив португалу 2 пенальти
Bom Bom
Bom Bom
18 июля в 21:17
Тяжеловатой смотрелась Аталанта, но и хозяева были в целом неплохи. Получается, что даже у такого Юве никто не может отобрать Скудетто.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
18 июля в 21:06
В турине коза ностра делает свое дело!
juvenale
juvenale ответ ПОПОДИ в МЕНЯ (раскрыть)
18 июля в 20:48, ред.
модживсекупил
матос
матос
18 июля в 20:45
Выходит так , что отскочили не только от топарей из Сассуоло, но ещё и от этих зверей из Вероны?)
dimagas2
dimagas2
18 июля в 20:44
Сами виноваты.
Шишанутый
Шишанутый
18 июля в 20:35, ред.
Вот и ваша хваленая Атланта!! Верона это не Брешия и Лечче чтобы по 6-7 мечей пускать. Команда крепкая, отобравшая очки у Интера, у Лацио и у Ювентуса в этом сезоне. Теперь вот и бегамаскам бой дали.
Garrincha58
Garrincha58
18 июля в 20:32
Иличича не хватило
BESTJuventus21
BESTJuventus21 ответ ПОПОДИ в МЕНЯ (раскрыть)
18 июля в 20:26
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    18 июля в 20:19
    Опять все в турине делается,вот и ничейка!
    particular
    particular
    18 июля в 20:15
    Нынче, бергамаски мало забили, но много потеряли...
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    18 июля в 20:13
    Закончился порох
    An Jo
    An Jo
    18 июля в 19:35
    давай верона, прерви им серию.
    blasgovest
    blasgovest
    18 июля в 08:26
    Гости или ничья.
    For56tas
    For56tas
    18 июля в 07:30
    Гости победят.
    ОПС
    ОПС
    18 июля в 03:45
    П2
    STVA 1
    STVA 1
    17 июля в 21:54
    Гости
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    17 июля в 11:10
      ОПС
      ОПС
      17 июля в 06:56
      Гости
      kotmyshka
      kotmyshka
      17 июля в 01:45
      П2
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