Бывший футболист «Спартака» Хурадо назвал Карседо отличным тренером

05 января 2026, 16:16

Возглавивший «Спартак» испанец является отличным тренером и хорошим человеком. Такое мнение высказал бывший игрок клуба , который выступал за «Спартак» во время работы Карседо в тренерском штабе Унаи Эмери.

В понедельник «Спартак» официально объявил о назначении Карседо. Он приступит к исполнению своих обязанностей 8 января. Соглашение с 52-летним испанцем рассчитано до лета 2028 года.

"Он отличный тренер и человек. Я рад за него и за «Спартак», — сказал Хурадо.

11 ноября «Спартак» объявил об уходе с поста главного тренера серба Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых до окончания первой части сезона был Вадим Романов.

Карседо с июля 2023 года возглавлял кипрский «Пафос». Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. «Пафос» выступает в общем этапе Лиги чемпионов. Испанец уже работал в «Спартаке» в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери и позже помогал ему в испанской «Севилье», французском ПСЖ и английском «Арсенале».

После 18 туров «Спартак» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.