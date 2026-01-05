Top.Mail.Ru
Бывший футболист «Спартака» Хурадо назвал Карседо отличным тренером

05 января 2026, 16:16

Возглавивший «Спартак» испанец Хуан Карседо является отличным тренером и хорошим человеком. Такое мнение высказал бывший игрок клуба Хосе Мануэль Хурадо, который выступал за «Спартак» во время работы Карседо в тренерском штабе Унаи Эмери.

В понедельник «Спартак» официально объявил о назначении Карседо. Он приступит к исполнению своих обязанностей 8 января. Соглашение с 52-летним испанцем рассчитано до лета 2028 года.

"Он отличный тренер и человек. Я рад за него и за «Спартак», — сказал Хурадо.

11 ноября «Спартак» объявил об уходе с поста главного тренера серба Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых до окончания первой части сезона был Вадим Романов.

Карседо с июля 2023 года возглавлял кипрский «Пафос». Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. «Пафос» выступает в общем этапе Лиги чемпионов. Испанец уже работал в «Спартаке» в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери и позже помогал ему в испанской «Севилье», французском ПСЖ и английском «Арсенале».

После 18 туров «Спартак» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
05 января в 19:33
Время , игра и результаты покажут что он за тренер или тренеришка...
Alex_67
Alex_67
05 января в 19:10
Время покажет, какой он тренер.
STVA 1
STVA 1 ответ ВалераКарпин (раскрыть)
05 января в 18:52
Ну да зенит то копилка для серОжи и легендарных бразильцев))) если что за КБ не топлю!
drug01
drug01
05 января в 18:43
Это хорошо сейчас до игры а там будем смотреть!
ВалераКарпин
ВалераКарпин
05 января в 18:42
    shlomo2
    shlomo2
    05 января в 17:57
    Приход нового мессии, призванного поднять Спартак с колен.... или поставить в позу, что вероятнее. Уже столько этих поднимателей было и все проследовали одним путем.... короче, новый сезон Санта Барбары объявляется открытым.
    Варвар7
    Варвар7
    05 января в 17:21
    Карседо ; Хурадо - а оно нам надо ? )))
    sv_1969
    sv_1969
    05 января в 17:15
    Тем временем Артемка)))
    shur
    shur ответ 73ujcmz3zwc8 (раскрыть)
    05 января в 16:57
    ...не прокатит!!! Фамилия должна закачиваться на "до"....!!!
    73ujcmz3zwc8
    73ujcmz3zwc8
    05 января в 16:45
    Надо бы Дзюбу заслушать
    Гость
