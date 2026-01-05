Поверить в чудо: сможет ли Карседо повторить путь Карреры в «Спартаке»?

1767628021

05 января 2026, 18:47

Испанец стал главным тренером футбольного клуба «Спартак». В московском клубе всегда сложно работать из-за высокого давления, но история немного похожа на приезд итальянца Массимо Карреры, который сотворил настоящее чудо.

«Спартак» оставался без главного тренера с 11 ноября, когда этот пост покинул серб Деян Станкович. Исполняющим обязанности был назначен один из его помощников в бывшем штабе Вадим Романов, но у него нет соответствующей лицензии и на полноценной основе он не мог возглавить команду в 2026 году. После окончания первой части сезона генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал журналистам, что поиски главного тренера идут и шли до него. Поэтому было понимание того, что Романов не останется главным тренером «Спартака».

Вокруг «Спартака» всегда ходит много слухов, не обошлось без них и относительно главного тренера. Но в конце декабря появилась информация, что именно Карседо является основным кандидатом на пост главного тренера. Чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой любит определять «футбольность» у специалистов. Так вот Карседо является футбольным человеком, он играл в Испании за «Оспиталет», «Граменет», вторые команды «Эспаньола» и мадридского «Атлетико», а также основные команды «Леганеса», «Лас-Пальмаса», «Атлетико» и французской «Ниццы». Трофеев он не завоевал, но все-таки футбольность его карьера доказывает.

4 января Карседо объявил об уходе с поста главного тренера кипрского «Пафоса», и уже 5 января «Спартак» объявил о подписании контракта с 52-летним специалистом. Он подписал соглашение до лета 2028 года. Отмечается, что Карседо приступит к исполнению обязанностей 8 января.

«Спартак» сразу назвал штаб нового главного тренера. В нем будут помощник Себастьян Корона, тренер по физической подготовке Серхио Кобо и тренер вратарей Игнасио Гарсия. Также работу в клубе продолжат Романов, Александр Зайченко и Амадор Санчес.

Чем же хорош Карседо

Не совсем удачная карьера футболиста вылилась в отличную карьеру тренера. Этому способствовали дружеские отношения с уже всем известным испанцем Унаи Эмери. С 2006 по 2019 год Карседо работал с Эмери в испанских «Альмерии» и «Валенсии», а также «Спартаке», французском «Пари Сен-Жермен», английском «Арсенале». И тут достижения были — три победы в Лиге Европы, две — в Кубке Франции, Кубке французской лиги, Суперкубке, одна — в чемпионате Франции.

В «Спартаке» Эмери и Карседо не смогли долго задержаться. Всего год и незначительные результаты. Тогда же один из самых известных российских футболистов Артем Дзюба назвал Эмери тренеришкой. Теперь же Карседо приехал спасать «Спартак» повторно.

В 2012 году главным тренером молодежной команды «Спартака» был Дмитрий Гунько. Он рассказал о работе с Карседо. «Естественно, я посещал практически все тренировки, которые проводил Унаи Эмери, — сказал Гунько. — Я больше, конечно, помню Эмери, но Карседо был достаточно активной фигурой в тренировочном процессе. Много было функционала на нем, но как и в целом на всех тренерах штаба Эмери».

История Карседо очень похожа на ситуацию с Массимо Каррерой, который завоевал первое для «Спартака» чемпионство за 16 лет. Каррера является таким же учеником титулованного тренера — Антонио Конте, в 2016 году он попал в штаб «Спартака», завершив сотрудничество с главным тренером. Чуть позже в том же году возглавил основную команду «Спартака», выиграл чемпионат и Суперкубок России. Карседо тоже уже побывал в «Спартаке» в 2012 году, поэтому вполне может понимать давление и спрос с главного тренера красно-белых.

Если Каррера возглавил «Спартак» без опыта самостоятельной работы, то у Карседо такой опыт уже есть. Испанец покинул тренерскую бригаду Эмери в 2020 году, когда возглавил «Ивису». Карседо сразу же вывел команду из третьего дивизиона чемпионата Испании во второй. Однако позднее его уволили за серию из шести матчей без побед. В 2022 году Карседо начал работу в «Сарагосе», но там не удалось продержаться больше полугода, и он покинул команду из-за неудовлетворительных результатов.

Новым этапом стал кипрский «Пафос». Поначалу и там у испанца складывалось непросто, но тем не менее команда закончила сезон победой в кубке страны. Уже в следующем сезоне «Пафос» впервые стал чемпионом Кипра, а позднее обеспечил первую путевку в основной этап Лиги чемпионов. Такие достижения привлекают внимание, поэтому интерес и проявил «Спартак».

Воспоминания и экспертиза

Пресс-служба «Спартака» в заявлении отмечает, что все команды под руководством Карседо действовали по схеме 4-2-3-1. Эта схема в целом близка спартаковцам. «Тренерский стиль испанца отличают всегда глубокий анализ соперника, интенсивная игра с высоким прессингом и быстрыми переходами в атаку», — подчеркивается в сообщении красно-белых.

Чемпион России в составе «Спартака» Илья Кутепов, игравший в 2012 году при Карседо, считает, что специалист получил достаточный опыт. «Это было довольно давно, что-то особенное сложно вспомнить. Думаю, что человек за такой долгий промежуток времени немного поменялся, надеюсь, в лучшую сторону, — сказал Кутепов. — Успехи в „Пафосе“, работа с Эмери в ПСЖ , „Арсенале“, „Севилье“ говорят о том, что он набрался опыта. Это хорошая кандидатура. Но если выбирать между иностранными специалистами и нашими, то у „Спартака“ есть исполняющий обязанности [главного тренера Вадим Романов], думаю, было бы честно, если бы ему тоже дали шанс».

Также позитивно оценил новость о назначении Карседо бывший футболист «Спартака», игравший при испанском специалисте Хуан Хурадо. "Он отличный тренер и человек. Я рад за него и за «Спартак», — сказал Хурадо.

Мостовой также отметил позитив от этого назначения. «Много уже говорили про него, — сказал Мостовой. — Получится — „ура, ура“ все будут говорить. Не получится — соберется и уедет. По-моему, он футбольный человек, сам играл и много лет работал. Что значит спасти сезон? Выиграет три подряд игры „Спартак“, попадет в тройку, и скажут — спасли. С таким составом с любым тренером клуб должен быть в тройке».