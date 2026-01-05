Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Поверить в чудо: сможет ли Карседо повторить путь Карреры в «Спартаке»?

05 января 2026, 18:47

Испанец Хуан Карседо стал главным тренером футбольного клуба «Спартак». В московском клубе всегда сложно работать из-за высокого давления, но история немного похожа на приезд итальянца Массимо Карреры, который сотворил настоящее чудо.

«Спартак» оставался без главного тренера с 11 ноября, когда этот пост покинул серб Деян Станкович. Исполняющим обязанности был назначен один из его помощников в бывшем штабе Вадим Романов, но у него нет соответствующей лицензии и на полноценной основе он не мог возглавить команду в 2026 году. После окончания первой части сезона генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал журналистам, что поиски главного тренера идут и шли до него. Поэтому было понимание того, что Романов не останется главным тренером «Спартака».

Вокруг «Спартака» всегда ходит много слухов, не обошлось без них и относительно главного тренера. Но в конце декабря появилась информация, что именно Карседо является основным кандидатом на пост главного тренера. Чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой любит определять «футбольность» у специалистов. Так вот Карседо является футбольным человеком, он играл в Испании за «Оспиталет», «Граменет», вторые команды «Эспаньола» и мадридского «Атлетико», а также основные команды «Леганеса», «Лас-Пальмаса», «Атлетико» и французской «Ниццы». Трофеев он не завоевал, но все-таки футбольность его карьера доказывает.

4 января Карседо объявил об уходе с поста главного тренера кипрского «Пафоса», и уже 5 января «Спартак» объявил о подписании контракта с 52-летним специалистом. Он подписал соглашение до лета 2028 года. Отмечается, что Карседо приступит к исполнению обязанностей 8 января.

«Спартак» сразу назвал штаб нового главного тренера. В нем будут помощник Себастьян Корона, тренер по физической подготовке Серхио Кобо и тренер вратарей Игнасио Гарсия. Также работу в клубе продолжат Романов, Александр Зайченко и Амадор Санчес.

Чем же хорош Карседо

Не совсем удачная карьера футболиста вылилась в отличную карьеру тренера. Этому способствовали дружеские отношения с уже всем известным испанцем Унаи Эмери. С 2006 по 2019 год Карседо работал с Эмери в испанских «Альмерии» и «Валенсии», а также «Спартаке», французском «Пари Сен-Жермен», английском «Арсенале». И тут достижения были — три победы в Лиге Европы, две — в Кубке Франции, Кубке французской лиги, Суперкубке, одна — в чемпионате Франции.

В «Спартаке» Эмери и Карседо не смогли долго задержаться. Всего год и незначительные результаты. Тогда же один из самых известных российских футболистов Артем Дзюба назвал Эмери тренеришкой. Теперь же Карседо приехал спасать «Спартак» повторно.

В 2012 году главным тренером молодежной команды «Спартака» был Дмитрий Гунько. Он рассказал о работе с Карседо. «Естественно, я посещал практически все тренировки, которые проводил Унаи Эмери, — сказал Гунько. — Я больше, конечно, помню Эмери, но Карседо был достаточно активной фигурой в тренировочном процессе. Много было функционала на нем, но как и в целом на всех тренерах штаба Эмери».

История Карседо очень похожа на ситуацию с Массимо Каррерой, который завоевал первое для «Спартака» чемпионство за 16 лет. Каррера является таким же учеником титулованного тренера — Антонио Конте, в 2016 году он попал в штаб «Спартака», завершив сотрудничество с главным тренером. Чуть позже в том же году возглавил основную команду «Спартака», выиграл чемпионат и Суперкубок России. Карседо тоже уже побывал в «Спартаке» в 2012 году, поэтому вполне может понимать давление и спрос с главного тренера красно-белых.

Если Каррера возглавил «Спартак» без опыта самостоятельной работы, то у Карседо такой опыт уже есть. Испанец покинул тренерскую бригаду Эмери в 2020 году, когда возглавил «Ивису». Карседо сразу же вывел команду из третьего дивизиона чемпионата Испании во второй. Однако позднее его уволили за серию из шести матчей без побед. В 2022 году Карседо начал работу в «Сарагосе», но там не удалось продержаться больше полугода, и он покинул команду из-за неудовлетворительных результатов.

Новым этапом стал кипрский «Пафос». Поначалу и там у испанца складывалось непросто, но тем не менее команда закончила сезон победой в кубке страны. Уже в следующем сезоне «Пафос» впервые стал чемпионом Кипра, а позднее обеспечил первую путевку в основной этап Лиги чемпионов. Такие достижения привлекают внимание, поэтому интерес и проявил «Спартак».

Воспоминания и экспертиза

Пресс-служба «Спартака» в заявлении отмечает, что все команды под руководством Карседо действовали по схеме 4-2-3-1. Эта схема в целом близка спартаковцам. «Тренерский стиль испанца отличают всегда глубокий анализ соперника, интенсивная игра с высоким прессингом и быстрыми переходами в атаку», — подчеркивается в сообщении красно-белых.

Чемпион России в составе «Спартака» Илья Кутепов, игравший в 2012 году при Карседо, считает, что специалист получил достаточный опыт. «Это было довольно давно, что-то особенное сложно вспомнить. Думаю, что человек за такой долгий промежуток времени немного поменялся, надеюсь, в лучшую сторону, — сказал Кутепов. — Успехи в „Пафосе“, работа с Эмери в ПСЖ, „Арсенале“, „Севилье“ говорят о том, что он набрался опыта. Это хорошая кандидатура. Но если выбирать между иностранными специалистами и нашими, то у „Спартака“ есть исполняющий обязанности [главного тренера Вадим Романов], думаю, было бы честно, если бы ему тоже дали шанс».

Также позитивно оценил новость о назначении Карседо бывший футболист «Спартака», игравший при испанском специалисте Хуан Хурадо. "Он отличный тренер и человек. Я рад за него и за «Спартак», — сказал Хурадо.

Мостовой также отметил позитив от этого назначения. «Много уже говорили про него, — сказал Мостовой. — Получится — „ура, ура“ все будут говорить. Не получится — соберется и уедет. По-моему, он футбольный человек, сам играл и много лет работал. Что значит спасти сезон? Выиграет три подряд игры „Спартак“, попадет в тройку, и скажут — спасли. С таким составом с любым тренером клуб должен быть в тройке».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 29 очков в 18 матчах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков. Также красно-белые продолжают борьбу в Фонбет — Кубке России, в 1/2 финала «пути РПЛ» московская команда проведет два матча против столичного «Динамо».

Подписывайся в ВК
Все новости
Гарначо лайкнул пост об увольнении Аморима из «Манчестер Юнайтед»
05 января
Официально«Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера
05 января
ОфициальноАморим покинул пост главного тренера футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»
05 января
Кандидат на пост тренера «Спартака» Карседо объявил об уходе из «Пафоса»
04 января
Мареска покинул пост главного тренера «Челси»
02 января
ОфициальноАлексей Мелешин возглавил молодежную команду «Спартака»
31 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
dynkel
dynkel
вчера в 16:55
Осенью выгонят с Кипра в Спартак??? Это не возможно
Шуня771
Шуня771
05 января в 21:25
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ sihafazatron (раскрыть)
    05 января в 21:02
    В Спартаке без пафоса никак нельзя!!!
    Если сразу начнёт заигрывать с болельщиками, говорить о музее, о великой истории, могуществе и популярности Спартака, давать обещания, что Спартак будет играть ярко, то пиши пропало.
    По началу к нему будут присматриваться, потом возобновится чемпионат матчами с Сочи и дома с Акроном, где Спартак должен побеждать, возможно даже с крупным счётом и здесь может "сорвать крышу" как у Карседо, так и у болельщиков, а потом после неудачных игр будет отрезвление и Карседо попадёт в ад фанатского гнева.
    Справится ли Карседо с этим, вот главный вопрос.
    Так, что ждём первых слов испанца в Спартаке, посмотрим завязал он с пафосом или нет.
    ABir
    ABir
    05 января в 19:53
    Хочется конечно верить в новогоднее чудо, но даже не понятно на что надеяться: то ли чтобы Хурадо оказался удачливым, как Каррера, то ли талантливым, как Эмери.
    sihafazatron
    sihafazatron
    05 января в 19:26
    Товарищ завязал с пафосом)) посмотрим на его работу а Спартаке
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     